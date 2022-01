Tin tức 24h qua: Lãnh đạo TP.Thuận An giải thích việc "xin" doanh nghiệp hỗ trợ tiền

Lãnh đạo TP.Thuận An giải thích việc "xin" doanh nghiệp hỗ trợ tiền; Tiền thuế phải nộp quá lớn siêu xe Lamborghini Huracan bị "bỏ rơi" ngoài cảng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lãnh đạo TP.Thuận An giải thích việc "xin" doanh nghiệp hỗ trợ tiền

Ngày 11-1, mạng xã hội lan truyền công văn được cho là của UBND TP Thuận An gửi cho một doanh nghiệp, với nội dung hỗ trợ kinh phí chăm lo Tết.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An xác nhận văn bản “xin tiền” của doanh nghiệp do ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An ký là có thật, nhưng UBND TP Thuận An không có chủ trương về việc gửi văn bản cho các doanh nghiệp trên địa bàn để “xin tiền” ăn tết.

Ông Tâm cũng giải thích: Một doanh nghiệp bất động sản có tên LP có công trình trên địa bàn thấy địa phương chống dịch vất vả, những khoản chi phí vượt định mức mà cần phải sớm thanh toán nên doanh nghiệp này chủ động liên hệ, đề xuất Văn phòng UBND để hỗ trợ kinh phí, giúp đơn vị này giải quyết những khó khăn do dịch COVID-19.

Sau khi đề xuất, doanh nghiệp này có đề nghị phía văn phòng gửi văn bản cho công ty. Từ đó, Chánh văn phòng đã phát hành văn bản “xin tiền” gửi cho công ty.

UBND TP đã chỉ đạo khẩn trương thu hồi văn bản, yêu cầu Chánh Văn phòng tổ chức kiểm điểm về việc ban hành văn bản này. Ngoài ra, ông Tâm cũng chỉ đạo Văn phòng lập tức trả tiền lại cho doanh nghiệp chậm nhất trong ngày 12/1.

Tiền thuế phải nộp quá lớn siêu xe Lamborghini Huracan bị "bỏ rơi" ngoài cảng

Siêu xe nhãn hiệu Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder trên, được vận chuyển bằng tàu cập cảng Tiên Sa ngày 22/7/2021. Đến ngày 27/7, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng) phát thông báo tìm chủ sở hữu nhiều hàng hóa đang tồn đọng tại cảng.

Người được thông báo nhận chiếc siêu xe này đã đến làm thủ tục hải quan. Chiếc xe này nhập về theo diện quà biếu quà tặng (loại hình hàng hóa H11), song vì số tiền thuế phải đóng quá lớn nên người nhận không có tiền đóng, đề nghị tái xuất.

Hai chị em bị bỏ rơi trên đê giờ ra sao?

2 cháu Quỳnh Anh (5 tuổi) và Nam (3 tuổi) bị bỏ rơi trên đê giữa trời rét vẫn đang được chị Lê Thị Bích ở xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội nuôi dưỡng.

Chị Bích đang chăm sóc 2 cháu bé bị bỏ rơi.

Ông Nguyễn Tấn Phát – Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết đã hoàn thiện mọi thủ tục của 2 cháu, hiện tại đang chờ luật sư làm việc để đưa sự việc ra tòa. Bởi hai cháu bé này có giấy khai sinh được làm ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Người đứng tên là bố trong giấy khai sinh của 2 cháu là anh Đào Mạnh Cường.

Tuy nhiên, do người này nói không có quan hệ huyết thống với 2 cháu bé và không nhận con nên buộc phải ra tòa để chấm dứt quyền làm bố.

Bộ Y tế lên tiếng về thông tin Ấn Độ loại Molnupiravir ra khỏi phác đồ điều trị COVID-19

Ngày 11/1, Bộ Y tế công bố 16.035 ca nhiễm COVID-19 mới. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.924.372 ca, trong đó có 1.594.139 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, muốn xác định được một ca mắc thuộc biến chủng gì cần phải trải qua quy trình giải mã trình tự gene rất phức tạp. Hiện nay không có kit xét nghiệm thương mại nào được bán trên thị trường để kiểm tra ra biến chủng Omicron.

Bộ Y tế vừa lên tiếng về thông tin Ấn Độ loại Molnupiravir ra khỏi phác đồ điều trị COVID-19. Theo Bộ Y tế, cho đến nay, chưa có thông tin về một quyết định chính thức được ban hành từ ICMR hoặc Cơ quan quản lý Dược Ấn Độ. Đối với tác dụng phụ và các khuyến cáo quan trọng đối với việc sử dụng thuốc Molnupiravir, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế đã họp vào ngày 8/1.

Quy định mới có hiệu lực từ 2022, quấy rối tình dục bị phạt từ 5 - 8 triệu đồng

Nghị định 144 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình vừa chính thức có hiệu lực.

Đồng thời quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Với khung phạt mới, số tiền phạt đã tăng 20-30 lần so với mức phạt cũ quy định tại Nghị định 167 chỉ từ 100 nghìn đồng - 300 nghìn đồng.

Quy định mới đã tách hành vi “sàm sỡ” khỏi nhóm hành vi “khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác” và tăng mạnh mức phạt với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục.

Bên cạnh đó, mức xử phạt từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng cũng sẽ áp dụng để xử phạt hành vi: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng.

