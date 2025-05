Làm rõ thông tin 'Anh trai bị tai nạn, bồ và vợ cùng tới chăm sóc'

Ngày 13-5, trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận đã giao Thanh tra Sở, các phòng nghiệp vụ xác minh thông tin 'Anh trai bị tai nạn, bồ và vợ cùng tới chăm sóc', gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Theo Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, những ngày gần đây, trên Facebook xuất hiện thông tin, như sau:

“Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Anh trai bị TNGT cũng nhẹ thôi, nhưng bất tỉnh.

Vào cấp cứu, AE CLB gọi tìm người thân cho anh, gọi 1 hồi thì chắc do số anh tốt, nên CLB gọi được cả vợ và người yêu anh chạy lên luôn. 2 chị em gặp nhau, không 1 lời chửi mắng, người thì lau mặt, người thì đứng nhìn. Vết thương anh cũng nhẹ thôi, do say quá ngủ 1 chút. AE cứu anh 1 mạng nhưng anh thì không dám thức dậy nữa (Nguồn: SOS72 - Bà Rịa Youth)”.

Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội

Thông tin trên phản ánh sự việc xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gây chú ý của dư luận, ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân gia đình.

Do đó, lãnh đạo Sở Y tế giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan xác minh để có thông tin phúc đáp dư luận.

Trường hợp sự việc chỉ là hư cấu, tham mưu phối hợp các cơ quan chức năng để xem xét xử lý vụ việc theo quy định.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nghi do AI tạo ra

Theo tìm hiểu của PV, thông tin “Anh trai bị tai nạn bất tỉnh, bồ và vợ cùng chạy tới chăm sóc” đã được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Sau đó, có thông tin đính chính, khẳng định hình ảnh được lan truyền trên mạng là giả, do AI tạo ra và nội dung cũng là hư cấu.