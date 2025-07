Houthi “khuấy động” Biển Đỏ trở lại, thủy thủ buộc phải bỏ tàu

Phiến quân Houthi của Yemen hôm 6/7 đã phát động cuộc tấn công đầu tiên vào tàu thương mại trên Biển Đỏ kể từ tháng 12, dội hỏa lực vào một tàu chở hàng rời được xác nhận là tàu Magic Seas mang cờ Liberia.

Theo trang The War Zone (TWZ), Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nói rằng hành động này nhằm thể hiện sự ủng hộ của họ đối với người Palestine trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas.

Trong một thông điệp được đăng trên kênh Telegram Al Ansar, Houthi cho biết tàu Magic Seas phù hợp với hồ sơ của các tàu bị nhóm này nhắm mục tiêu.

"Bốn máy bay không người lái của hải quân đã tấn công một con tàu", Houthi tuyên bố. "Đánh giá của chúng tôi cho thấy con tàu bị tấn công đáp ứng các tiêu chí của Yemen về việc nhắm mục tiêu vào tàu. Hai máy bay không người lái của hải quân đã va chạm với mạn trái của con tàu, gây hư hỏng cho hàng hóa của tàu".

Tàu chở hàng rời Magic Seas. Ảnh: Freight Waves

Theo tạp chí hàng hải Lloyd’s List, thủy thủ đoàn của con tàu chở hàng rời này – do hãng vận tải biển Allseas Marine có trụ sở tại Hy Lạp điều hành – đã buộc phải bỏ tàu ở Biển Đỏ sau khi tàu bị trúng hỏa lực của Houthi và bắt đầu bị nước tràn vào.

Con tàu đang di chuyển về phía Bắc ở Biển Đỏ, cách cảng Hodiedah của Yemen khoảng 51 hải lý (94 km) về phía Tây Nam, thì bị 8 xuồng nhỏ tấn công, nổ súng bằng vũ khí nhỏ và súng phóng lựu RPG, theo công ty an ninh hàng hải Ambrey. "Đội an ninh vũ trang (AST) của tàu đã đáp trả", hãng an ninh của Anh cho biết.

Theo công ty an ninh hàng hải Vanguard Tech, tàu đã bị một tên lửa Houthi tấn công trực tiếp, trong khi một tên lửa thứ hai rơi xuống nước. Có 19 thủy thủ đoàn trên tàu Magic Seas cùng 3 nhân viên an ninh vũ trang, Vanguard Tech cho biết.

Cuộc tấn công vào tàu Magic Seas là một sự leo thang đáng kể liên quan đến Houthi, ông Martin Kelly, giám đốc tư vấn cho công ty an ninh hàng hải EOS Risk Group, nhận định.

Đây là cuộc tập kích tàu trên Biển Đỏ đầu tiên được xác nhận của Houthi kể từ tháng 12 năm ngoái. Việc sử dụng nhiều loại vũ khí cho thấy một nỗ lực cố ý đánh chìm tàu, làm gia tăng mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển thương mại trong khu vực, ông Kelly cho biết.

Sự cố xảy ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đưa ra cảnh báo vào ngày 4/7, nhắc nhở các tàu rằng "vẫn còn mối đe dọa đối với các tàu cập các cảng do Houthi kiểm soát (Ras Isa, Saleef và Hodeidah) trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công nào khác vào các mục tiêu ở các khu vực cảng này".

Mặc dù không có cuộc tấn công nào vào tàu buôn xảy ra trong hơn 7 tháng, nhưng các nhà chức trách tin rằng Houthi vẫn duy trì khả năng nhắm mục tiêu vào các tàu ở phía Nam Biển Đỏ, Eo biển Bab-el-Mandeb và Vịnh Aden đáp ứng các tiêu chí của họ: Tàu có liên kết với Israel và tàu có liên quan đến cảng Haifa của Israel.

Các công ty an ninh hàng hải cũng khuyến cáo các tàu có liên kết với Israel tránh hoàn toàn các khu vực trên, đồng thời khuyên các tàu có liên kết với Mỹ, Vương quốc Anh hoặc các nước đồng minh của họ phải hết sức thận trọng nhằm hạn chế rủi ro trong khu vực.

UKMTO tiếp tục khuyến cáo các tàu đi qua khu vực này "phải hết sức thận trọng khi ở gần các cảng đã từng bị tấn công trước đó và nên cân nhắc kỹ lưỡng xem rủi ro trong hoạt động/điều hướng đang diễn ra ở những khu vực đó có còn hợp lý hay không".