Vụ chồng bỏ xe ở cầu Thăng Long rồi mất tích: Vợ nói về tin đồn lan truyền trên MXH

Vợ của người đàn ông đang mất tích khẳng định, thông tin chị không chung thủy với chồng là bịa đặt, không đúng sự thật và sẽ nhờ pháp luật can thiệp xử lý nếu ai đó cố tình đăng tải thông tin thất thiệt.

Ngày 21/6, chị Nguyễn Thị Linh (ở Hưng Yên) cho biết, hiện tại chị và gia đình vẫn đang phối hợp với công an tìm kiếm chồng là anh Phạm Kiều Hưng, sau 4 ngày anh Hưng mất tích bí ẩn.

Chiếc xe ô tô anh Hưng bỏ lại trên cầu rồi mất tích bí ẩn

Theo chị Linh, chồng chị đi từ Hưng Yên lên Hà Nội từ 14h40 ngày 17/6, nhưng đến nay gia đình vẫn không liên lạc được. Sau khi chồng mất tích, chị đã báo công an, đăng tải thông tin lên mạng cầu cứu, mong ai nhìn thấy chồng chị có thể liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, sau đó có thông tin cho rằng chị “cắm sừng” chồng và con gái hơn 2 tuổi không phải là con chung với chồng, cũng vì lý do này khiến anh Hưng bỏ đi.

“Thông tin trên là bịa đặt, không đúng sự thật. Trong lúc tôi và gia đình đang lo lắng để tìm kiếm anh Hưng mà họ còn nói những điều sai trái, gây áp lực thêm cho tôi, ảnh hưởng đến tinh thần của tôi khiến tôi rất sốc. Tối qua (20/6), người đăng tải thông tin sai sự thật đã liên hệ với chị chồng tôi xin lỗi và nói rằng, họ làm vậy để cộng đồng mạng mạt sát tôi, để khiến chồng tôi đọc được sẽ thấy xót để trở về", chị Linh nói.

Chị Linh cũng cho hay hiện một số “nick ảo” đã xóa bài đăng về các thông tin sai lệch trên. Tuy nhiên, chị cho biết, bất kỳ ai đăng tải thông tin bịa đặt về mối quan hệ của vợ chồng chị thì gia đình sẽ nhờ pháp luật can thiệp, xử lý. Chị Linh và anh Hưng lấy nhau từ năm 2019, hiện 2 vợ chồng đã có một bé gái hơn 2 tuổi.

“Tôi và chồng quen nhau từ Nhật Bản được 3 năm, sau đó về Việt Nam rồi tổ chức lễ cưới. Tôi có vấn đề gì thì tất cả bạn bè, người thân đều biết chứ không có chuyện bịa đặt tôi cắm sừng chồng như vậy. Người đăng thông tin bịa đặt về gia đình tôi nói sẽ viết bài đính chính lại sự việc nhưng đến hôm nay gia đình tôi chưa thấy họ đăng tải”, chị Linh nói.

Anh Hưng mất tích 4 ngày nay, hiện gia đình chưa liên lạc được

Trước đó, chiều 17/6, anh Hưng nói với chị Linh là lên Hà Nội có việc rồi điều khiển xe ô tô màu đỏ mang BKS 89A–194.60 đi nhưng đến tối không về. Gia đình đi tìm và liên lạc nhưng không được. Đến sáng 18/6, gia đình chị Linh nhận được tin báo thấy xe của chồng chị đỗ trên cầu Thăng Long, có bật đèn cảnh báo.

Khi nắm được thông tin chị Linh và gia đình đã lên cầu Thăng Long và thấy đúng xe chồng chị ở đây. Bên trong xe có để lại điện thoại, túi xách nhưng không thấy người.

Lãnh đạo UBND xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, công an xã đang phối hợp với Công an huyện Đông Anh phối hợp xác minh, tìm kiếm chủ nhân chiếc xe ô tô mang BKS 89A–194.60 đỗ trên cầu Thăng Long. Hiện chiếc xe ô tô này đang ở trụ sở công an xã. Lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chủ nhân chiếc xe này mất tích hay đi đâu.

