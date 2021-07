Tin tức 24h qua: Bị 2 ông chồng 'bỏ quên' ở Huế, 2 người vợ cùng 3 con đã được hỗ trợ lên tàu về quê

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 20:30 PM (GMT+7)

Bị 2 ông chồng 'bỏ quên' ở Huế, 2 người vợ cùng 3 con đã được hỗ trợ lên tàu về quê; Người cha chở bình oxy cứu con nhận được tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bị 2 ông chồng 'bỏ quên' ở Huế, 2 người vợ cùng 3 con đã được hỗ trợ lên tàu về quê

Vào tối 26/7, hai gia đình gồm 7 người đi trên 2 xe máy từ Bình Dương đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Sau khi khai báo y tế, xác định sẽ tiếp tục di chuyển mà không dừng lại tỉnh Thừa Thiên Huế, 7 người trên được trung chuyển qua địa bàn tỉnh bằng hai xe, một xe tải chở 2 xe máy và một xe khách chở 7 người, đến địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền - giáp ranh với tỉnh Quảng Trị) sẽ cho xuống để tiếp tục di chuyển.

2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ bị mắc kẹt lại Thừa Thiên Huế đã được lên tàu về quê.

Tuy nhiên sau khi xuống xe, 2 ông chồng đã lấy xe máy chạy thẳng về Nghệ An, bỏ lại 2 người vợ và 3 con nhỏ ở lại Huế, do tưởng xe trung chuyển sẽ chở vợ con đi thẳng về Nghệ An.

Sáng 28/7, ông Nguyễn Hồng Nhật, Phó chánh văn phòng UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, sau hơn 1 ngày tìm phương tiện, huyện đã hỗ trợ 5 người trên mua được vé tàu, khoảng 4h sáng nay, 5 người này đã lên tàu để về Vinh.

Người cha chở bình oxy cứu con nhận được tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân

Ngày 26/7, TP.HCM bắt đầu áp dụng quy định người dân không ra đường từ 18 - 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, buổi chiều cùng ngày, anh Lê Đình Vân, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM, phát hiện lượng oxy trong bình để dành cho con trai thở mỗi khi mệt đã sắp cạn. Anh gọi cho người cung cấp bình oxy như mọi khi, nhưng lần này họ không thể giao được do có quy định hạn chế tối đa ra đường sau 18 giờ.

Anh Vân chăm con trai trong thời gian nhập viện điều trị. Ảnh: NVCC

Dù biết ra đường vào thời điểm đó có thể bị phạt nhưng anh Vân vẫn đi vì sợ con trai không qua khỏi. Trên đường đi, khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, anh Lê Đình Vân đã trình bày hoàn cảnh gia đình có con trai bị u gan nguyên bào, cần thở oxy gấp.

Câu chuyện của gia đình anh Vân khiến cộng đồng mạng thổn thức. Nhiều người kêu gọi ủng hộ gia đình, giúp cháu bé “chiến đấu” với căn bệnh quái ác. Anh Vân rất xúc động khi nhận được tiền hỗ trợ từ cộng đồng qua tài khoản cá nhân. Mỗi mạnh thường quân gửi từ 20.000, 50.000 đồng, thậm chí hàng triệu đồng. Nhờ tấm lòng nhân ái của cộng đồng, gia đình đã có đủ kinh phí để tiếp tục chữa trị cho con trai.

Đề nghị xử lý Phó Chủ tịch Hà Nội trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung

Cùng với việc đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng 6 bị can trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội (Sở KH&ĐT), Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã xem xét trách nhiệm của một số cá nhân liên quan và có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT xác định, ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT (hiện là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) không trực tiếp chỉ đạo, tham gia quá trình tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng 2 gói thầu số hoá năm 2016, 2017 tại Sở KH&ĐT, nhưng ông Quyền với tư cách thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm trong quá trình đấu thầu tại Sở KH&ĐT.

“Do chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sai phạm trong hoạt động đấu thầu, Uỷ Ban kiểm tra Trung ương Đảng đã tiến hành kiểm tra và đang làm thủ tục xử lý đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND TP xử lý theo quy định”- kết luận điều tra nêu.

Hà Nội xử phạt gần 1,6 tỷ đồng vi phạm giãn cách xã hội chỉ trong 1 ngày

Ngày 28/7, Bộ Y tế công bố 6.555 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Cũng trong hôm nay, đã có 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn có thể áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn Chỉ thị số 17 đối với địa bàn có nguy cơ cao.

Tron ngày hôm nay, ngày thứ 5 TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt hành chính 898 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Phạt thanh niên khạc nhổ, bỏ khẩu trang trong thang máy 4 triệu

Liên quan tới clip một nam thanh niên có dấu hiệu khạc nhổ bừa bãi, bỏ khẩu trang trong thanh máy chung cư Homecity (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 28/7, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, lực lượng chức năng đã mời trường hợp trên đến trụ sở công an phường để làm rõ.

Theo UBND phường Yên Hoà, trường hợp trên được xác định tên H.V.B. (SN 1990, thuê tại chung cư Home City, số 177, đường Trung Kính, Yên Hòa). Tại đây, anh B. đã thừa nhận hành vi khạc nhổ, vứt khẩu trang bừa bãi của mình. Với hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định và không đeo khẩu trang, UBND phường đã xử phạt hành chính với anh B. số tiền 4 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu anh B. đi làm xét nghiệm COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quabi-2-ong-chong-bo-quen-o-hue-2-nguoi-vo-cung-3-con-da-duoc-ho-t...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quabi-2-ong-chong-bo-quen-o-hue-2-nguoi-vo-cung-3-con-da-duoc-ho-tro-len-tau-ve-que-50202128720312423.htm