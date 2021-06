TP.HCM huy động bao nhiêu người để tiêm 836.000 liều vắc xin COVID-19 trong 5 ngày?

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 16:10 PM (GMT+7)

Để tiêm 836.000 liều vắc xin phòng COVID-19 trong 5 ngày, ngành Y tế TP.HCM huy động hơn 5.000 nhân viên y tế, 4.000 sinh viên, thanh niên tình nguyện đã được tập huấn đầy đủ.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 16:46 21/06/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc21/06/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

TP.HCM sẽ tiêm 836.000 liều vắc xin phòng COVID-19 trong vòng 5 ngày. Ảnh: Hồng Lam

Trưa 21/6, TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 tại thành phố. Chủ trì họp báo có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức bày tỏ, TPHCM rất vinh dự khi được Chính phủ giao và triển khai tiêm 836.000 liều/1 triệu liều vắc xin COVID-19 của Hãng dược AstraZeneca (Anh) do Nhật Bản tặng.

Trong số 836.000 liều, có 30.000 liều giao thẳng cho Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam, 20.000 liều chỉ định giao cho lực lượng công an, trong đó 18.000 liều cho lực lượng công an TP.HCM và 2.000 liều cho lực lượng Bộ Công an đóng trên địa bàn TP.

Riêng TP.HCM có nghĩa vụ tiêm 804.000 liều trong thời gian 5 ngày. Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 lần này được chuẩn bị từ ngày 19/6 và sẽ bắt đầu tiêm từ chiều ngày 21-25/6.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP cho biết, căn cứ quy định về nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 21 và trên cơ sở số lượng vắc xin đợt 4, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại thành phố, TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng.

Để triển khai tiêm 836.000 liều vắc xin trong vòng 5 ngày, ngành Y tế huy động hơn 5.000 nhân viên y tế từ hàng trăm đơn vị y tế công lập, tư nhân và của lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn TP; cùng với khoảng 4.000 sinh viên, thanh niên tình nguyện đã được tập huấn đầy đủ.

Từ đó, tổ chức 946 điểm tiêm chính thức tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế và các điểm tiêm lưu động; mỗi điểm tiêm dự kiến tiêm cho 200 người/ngày, tổng cộng tiêm cho 189.200 người/ngày.

Mỗi đội tiêm gồm 1 bác sĩ thực hiện khám sàng lọc, 2 nhân sự thực hiện tiêm vắc xin, 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng phụ trách theo dõi, xử trí các phản ứng sau tiêm. Tổ công tác hành chính gồm 3 nhân sự, Tổ an ninh trật tự gồm 7 nhân sự.

Bên cạnh đó, 59 bệnh viện công lập dự phòng 1 đội tiêm/đơn vị dự phòng để tăng cường hỗ trợ tiêm cho các địa điểm tiêm có thể bị quá tải.

Về công tác giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng, ông Nguyễn Hoài Nam thông tin, ngành Y tế đã chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các điểm tiêm chủng chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu; Bố trí tại mỗi điểm tiêm 1 đội cấp cứu để theo dõi, xử trí tại chỗ phản ứng sau tiêm (tổ chức cấp cứu trong vòng 2-3 phút); Tổ chức các đội cấp cứu lưu động tại mỗi địa bàn sẵn sàng vận chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng về bệnh viện; Thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 để chủ động phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là tai biến nặng sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Bố trí chỗ ngồi hợp lý, giãn cách cho những người vừa tiêm xong để bác sĩ thuận tiện theo dõi sức khỏe sau khi tiêm.

Ngoài ra, thực hiện theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng để tiếp tục theo dõi ít nhất 7 ngày sau tiêm chủng; cung cấp số điện thoại của cơ sở tiêm chủng để người được tiêm chủng liên hệ khi cần.

Tại các điểm tiêm chủng tuyệt đối tuân thủ yêu cầu 5K; thực hiện giãn cách, sàng lọc đối tượng đầy đủ trước khi tiêm chủng, tư vấn đầy đủ cho đối tượng tiêm chủng về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Liên quan đến các vấn đề trong chiến dịch tiêm chủng, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết thành phố đã thành lập Tổ chuyên trách về công tác tiêm vắc xin, sáng nay các đoàn kiểm tra của thành phố đã đi kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị tại các điểm tiêm.

Về nguồn cung vắc xin ngừa COVID-19, theo Phó Chủ tịch UBND TP, hiện nay nguồn cung rất ít và đã xuất hiện vắc xin giả trên thị trường. Song song với đó, một số loại vắc xin chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên và chưa triển khai tiêm cho người từ 65 tuổi trở lên. Vì vậy, bên cạnh nguồn cung từ Chính phủ, thành phố đã chủ động tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, dự kiến thành phố sẽ có thêm khoảng 5-10 triệu liều vắc xin trong năm nay và phấn đấu đến cuối năm 2021, có 2/3 người dân TP.HCM được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

