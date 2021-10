Tin tức 24h qua: CSGT lên tiếng về thông tin xe chuyên dụng truy đuổi ô tô của Youtuber

Thứ Tư, ngày 06/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

CSGT lên tiếng về thông tin xe chuyên dụng truy đuổi ô tô của Youtuber; Xác minh thông tin "Hoàng Tử Gió" nợ số tiền lớn ... là những tin nóng nhất 24h qua.

CSGT lên tiếng về thông tin xe chuyên dụng truy đuổi ô tô của Youtuber

Lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, hình ảnh xe mô tô do CSGT điều khiển đi sau xe ô tô màu đỏ do Youtuber nổi tiếng điều khiển gây tai nạn khiến 6 người thương vong, được lan truyền đúng là của đơn vị. Tuy nhiên, sự việc này chỉ là tình cờ khi tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ATGT trên tuyến đường này.

Thời điểm này chiến sĩ CSGT đang đi làm nhiệm vụ được giao, không có chuyện truy đuổi hay đi theo chiếc ô tô trên. Khi chiếc xe xảy ra TNGT, tổ công tác CSGT không có mặt tại hiện trường, không chứng kiến vụ việc này.

Xe CSGT đi phía xe ô tô màu đỏ của Youtuber (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào khoảng 14h20 phút ngày 4/10, N.V.N. (một Youtuber, ở Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển xe ô tô mang BKS 98A-206.33 trên xe chở theo 5 người khác khi đi đến đoạn giáp ranh giữa xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải do anh B.T.H. (SN 1986, ở Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm của 2 lái xe. Đối với tài xế ô tô con là N.V.N. đã tử vong đang chờ kết quả, còn đối với lái xe tải có kết quả âm tính với rượu và ma tuý.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam ô tô con mang BKS 98A-206.33, do nam Youtuber điều khiển đã hết hạn đăng kiểm được 5 tháng.

Lật thuyền chở 8 học sinh, 4 em đang mất tích

Khoảng 22h20, ngày 5/10, tại khu vực thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú (Bắc Mê, Hà Giang) đã xảy ra một vụ lật thuyền làm 8 người bị đuối nước. Cả 8 em đều là học sinh của Trường THPT Bắc Mê, Hà Giang. Sau khi xảy ra lật thuyền đã có 4 em tự bơi được vào bờ còn 4 em mất tích.

Thời điểm xảy ra sự việc, các em học sinh đang đi thuyền sang bên kia hồ thủy điện để giúp gia đình nhà bạn gặt lúa, khi trở về thì gặp nạn.

Khu vực hồ thuỷ điện nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với chính quyền thị trấn Yên Phú, người dân dọc 2 bờ sông Gâm tiến hành tìm kiếm, đến ngày 6/10 vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Hiện nay các lực lượng đang tiếp tục công tác tìm kiếm.

Xác minh thông tin "Hoàng Tử Gió" nợ số tiền lớn

Tối 5/10 lực lượng chức năng nhận được tin báo Hoàng Đức Nhân (Hoàng Đức Nhân (hay còn gọi là "Hoàng Tử Gió", 29 tuổi, quê Quảng Ninh) tử vong tại một căn hộ thuộc chung cư cao cấp trên địa bàn xã Đa Tốn.

Lãnh đạo UBND xã Đa Tốn cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến Nhân tử vong là do treo cổ tự tử.

Theo một cán bộ điều tra, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an không phát hiện thư tuyệt mệnh hay lời nhắn gửi đến người thân nào của Nhân. Về một số thông tin đồn đoán việc nạn nhân nợ số tiền lớn, đây chỉ là thông tin suy đoán, chưa có tài liệu chứng minh. Hiện thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Hoàng Đức Nhân.

Ngày 6/10, một cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, qua test nhanh COVID-19 nạn nhân có kết quả âm tính.

Được biết, Hoàng Tử Gió được nhiều người biết đến, gây chú ý khi xăm hình xăm đầy người, bao gồm cả cổ. Facebook cá nhân của Hoàng Tử Gió hiện có gần 900.000 follow.

Xử phạt 1 cửa hàng xăng dầu vì treo biển “về ăn cơm”, không bán hàng

Gần đây, lực lượng QLTT tỉnh Hòa Bình tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, Đội QLTT số 3 đã kiểm tra đột xuất Cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Phú Hưng, địa chỉ tại huyện Kim Bôi.

Cửa hàng xăng dầu Minh Quang treo biển “về ăn cơm” bị xử phạt 10 triệu đồng

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện Cửa hàng xăng dầu Minh Quang đang treo biển “về ăn cơm” nghỉ không bán hàng, trong đó 2 cột dầu diesel và xăng E5-RON 92 đã ngắt điện nguồn và không có nhân viên tại cửa hàng.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cửa hàng đã xuất trình được các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; giấy đăng ký thời gian bán hàng, trong đó thời gian bán hàng là từ 7h đến 19h hằng ngày; giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Ngày 6/10, Đội QLTT số 3 đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Cửa hàng xăng dầu Minh Quang.

TP HCM và nhiều địa phương bay nội địa trở lại từ 10/10

Ngày 6/10, Bộ Y tế công bố 4.356 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 818.091 ca, trong đó có 751.907 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT kế hoạch triển khai các đường bay nội địa thường lệ trở lại. Có 6 địa phương thống nhất toàn bộ với kế hoạch gồm: Điện Biên, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); 4 địa phương thống nhất từng phần kế hoạch gồm TP.HCM, Đắk Lắk, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. 3 địa phương đề nghị chưa thực hiện kế hoạch gồm Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai.

Bộ Y tế đã có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Trong đó nêu rõ người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi COVID-19 tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu.

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã chủ động lên phương án đón dẫn người dân đi từ TP HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… đi xe máy về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn Hà Nội.

