Tin tức 24h qua: Cô gái rơi từ tòa nhà văn phòng xuống đất tử vong âm tính với COVID-19

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 20:30 PM (GMT+7)

Cô gái rơi từ tòa nhà văn phòng xuống đất tử vong âm tính với COVID-19; TPHCM không ghi nhận bằng chứng tử vong liên quan chất lượng vắc-xin Pfizer... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cô gái rơi từ tòa nhà văn phòng xuống đất tử vong âm tính với COVID-19

Vào khoảng 9h sáng 29/9, người dân sống tại ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện thi thể một cô gái dưới chân tòa nhà văn phòng trong ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến nên báo lực lượng chức năng.

Theo lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung, nạn nhân khoảng 24 tuổi, khu vực nạn nhân tử vong là chân toà nhà văn phòng cao khoảng 15 tầng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Chiều 29/9, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết, cô gái rơi từ tầng cao toà nhà văn phòng ở ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến xuống đất tử vong có kết quả test nhanh âm tính với COVID-19.

Xin lỗi công khai người phụ nữ bị cưỡng chế đi xét nghiệm COVID-19

Ngày 28/9 một đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị lực lượng công an khống chế để test COVID, đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại một căn hộ tầng trệt thuộc Block B (Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương). Người phụ nữ bị lực lượng công an cưỡng chế là chị HTPL. Người trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế là ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú.

Ông Quan công khai xin lỗi bà L.

Giải thích về việc sử dụng biện pháp mạnh như trong clip, ông Quan nói: “Chị L. đã vài lần không chịu hợp tác ra ngoài test COVID-19 nên lần này chúng tôi buộc phải cưỡng chế”.

Ngày 29/9, đoàn cán bộ thuộc TP Thuận An và phường Vĩnh Phú đã có buổi làm việc với bà HTPL. Tại buổi làm việc, ông Võ Thanh Quan, đã trình bày lại sự việc và nhận khuyết điểm. Đồng thời, công khai xin lỗi bà L.

Về phía bà L., bà cho là việc cưỡng chế gây tổn hại về tinh thần rồi xin lỗi nên không đồng ý.

TPHCM không ghi nhận bằng chứng tử vong liên quan chất lượng vắc-xin Pfizer

Trưa 28/9, Sở Y tế TP.HCM đã có chỉ đạo tạm thời ngưng tiêm vắc-xin của Pfizer lô FK0112 trong khi chờ ý kiến đánh giá chuyên môn về một trường hợp tử vong sau tiêm vắc-xin của Pfizer mới được ghi nhận.

Chiều 28/9, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc-xin. Qua cuộc họp, kết luận ban đầu của các chuyên gia là không ghi nhận bằng chứng tử vong liên quan đến chất lượng vắc-xin; nguyên nhân tử vong cần chờ kết quả giám định pháp y.

Từ kết luận này, tối 28/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) đã thông báo các đơn vị tiếp tục sử dụng vắc-xin của Pfizer để tiêm chủng cho người dân.

Hưng Yên có tân Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 28/9, tại Công an tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về Công tác cán bộ.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, thay ông Phạm Đăng Khoa, trước đó đã được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông cơ yếu.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Nguyễn Thanh Trường sinh năm 1974, quê quán Hải Dương. Ông từng là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng của Bộ Công an.

Tháng 11/2019, ông Trường được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Thái Bình.

Đề xuất hành khách đi máy bay, tàu hoả không phải xét nghiệm nếu đã tiêm vắc-xin

Ngày 29/9, Bộ Y tế công bố 8.744 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 774.854 ca, trong đó có 578.330 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chiều 29/9, lô vắc-xin Sputnik V đầu tiên của Nga đã đến Sân bay Nội Bài (Hà Nội. Lô vắc-xin này được Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) tiếp nhận. Từ nay tới tháng 6 năm 2022 Việt Nam sẽ sản xuất khoảng 40 triệu liều vắc-xin Sputnik V theo hợp đồng sản xuất, chuyển giao công nghệ và nhập khẩu.

Bộ Y tế vừa có văn bản góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại các địa phương nới lỏng biện pháp chống dịch COVID-19. Đặc biệt trong đó, Bộ Y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 1 liều vaccine sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Người đàn ông đến cây xăng sát hại vợ vừa ly hôn rồi tự thiêu

Khoảng 1h56 rạng sáng 29/9, Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên nhận được tin báo tại cửa hàng xăng dầu thuộc xóm Trung Nhang, xã Cát Nê, huyện Đại Từ xảy ra vụ án mạng làm 2 người thương vong nên đã triển khai lực lượng đến hiện trường.

Cửa hàng xăng dầu nơi xảy ra vụ việc.

Ban đầu cơ quan công an xác định do mâu thuẫn gia đình, khoảng 1h35 cùng ngày, đối tượng Đinh Viết Hà (SN 1976, trú tại xóm Trung Nhang, xã Cát Nê) đã đến cửa hàng xăng dầu nơi chị N.T.D (SN 1984, vợ cũ của Hà) làm việc. Tại đây, Hà đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị N.T.D tại giường ngủ, sau đó kéo nạn nhân vào nhà tắm trong cửa hàng xăng dầu, đổ xăng và châm lửa đốt. Khi lực lượng Công an đến hiện trường, lửa đã tắt.

Hậu quả, chị N.T.D tử vong tại chỗ, Đinh Viết Hà bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

