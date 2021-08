Tin tức 24h qua: Cô gái khoe "thẻ đỏ" để đi quanh Hà Nội khi giãn cách bị phạt 12,5 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 20:10 PM (GMT+7)

Cô gái khoe "thẻ đỏ" để đi quanh Hà Nội khi giãn cách bị phạt 12,5 triệu đồng; Tát nữ nhân viên y tế, Phó văn phòng Đoàn ĐBQH bị giáng chức... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tiktoker P.N.T (SN 2002, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có đăng tải một clip đang ngồi trên ô tô đi trên phố Hà Nội kèm nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á? Đoán xem", sau đó khoe ra "tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba" để trả lời cho câu hỏi.

Sau khi phát hiện sự việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ chủ tài khoản Tiktok nói trên là P.N.T, hiện tạm trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy.

Cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với chị P.N.T.

Sau khi được mời đến trụ sở công an làm việc, chị T. khai nhận đầu 7/2021 có quen biết với anh P.V.N, từng là Trưởng phòng Marketting của một cơ quan, qua mạng xã hội. Trong một lần đi chơi, T. thấy trên ô tô của anh H. có 1 thẻ màu đỏ nên cầm thẻ này tự quay clip và lưu đoạn clip trong điện thoại cá nhân.

Khoảng 6h ngày 7/8, chị T. đã đăng đoạn clip trên và chèn thêm nội dung lên tài khoản Tiktok cá nhân nhằm mục đích "câu view", thu hút người xem. Đến 14h cùng ngày, clip này đã bị xoá khỏi tài khoản Tiktok của chị T.

Ngày 9/8, Phòng PA03 phối hợp với Công an quận Cầu Giấy Hà Nội ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với P.N.T về hành vi khoe “thẻ đỏ” của ba để đi chơi khi Hà Nội giãn cách xã hội.

Tát nữ nhân viên y tế, Phó văn phòng Đoàn ĐBQH bị giáng chức

Lúc 9h30 ngày 1/8 tại điểm lấy mẫu xét nghiệm ở đường Nguyễn Hiền (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), kỹ thuật viên xét nghiệm Phan Thị Loan - nhân viên khoa Xét nghiệm Trung tâm y tế quận Sơn Trà đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thì bị ông Trần Vinh Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP Đà Nẵng đánh vào mặt rồi bỏ đi.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Đà Nẵng

Tại buổi làm việc giữa các bên tại Công an phường Nại Hiên Đông, ông Trần Vinh thừa nhận hành vi tát vào mặt kỹ thuật viên xét nghiệm Phan Thị Loan và đã có lời xin lỗi. Khoảng 19h cùng ngày, nhiều cơ quan báo chí đăng tải lời ông Vinh về vụ việc. Trong đó, ông Vinh nói chỉ gạt tay trúng má kỹ thuật viên Phan Thị Loan.

Ngày 9/8, Chi bộ Công tác Quốc hội (thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố) đã ban hành quyết định về thi hành kỉ luật đối với ông Trần Vinh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố bằng hình thức cảnh cáo.

Đồng thời, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng ban hành quyết định về thi hành kỉ luật đối với ông Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố bằng hình thức giáng chức.

Một trong 2 hộ nuôi nhốt hổ trái phép ở Nghệ An là nhà công an xã

Ngày 9/8, Ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận và cho biết: Chồng bà Nguyễn Thị Định (người bị bắt vì nuôi nhốt trái phép 3 con hổ) là anh Hậu. Anh này là công an bán chuyên trách của xã.

Về việc sao không kiểm điểm trách nhiệm cán bộ khi bao che, tiếp tay cho vi phạm, ông Huệ cho biết: " Chưa kỷ luật được vì còn phải chờ kết quả điều tra của công an. Khi có kết luận điều tra, chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định".

Điều bất ngờ là 1 trong 2 hộ nuôi nhốt hổ là công an bán chuyên trách

Ông Huệ cũng khẳng định xã không thể mở đợt kiểm tra việc chăn nuôi ở địa phương vì không có thẩm quyền.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà anh Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Thị Định. Sau khi công an tiêm thuốc mê đưa về Khu du lịch sinh Thái Mường Thanh (Diễn Châu) để chăm nuôi thì có 8 con bị chết. 9 con còn lại tuy đã hồi phục nhưng thể trạng còn yếu.

Hà Nội sẽ xét nghiệm COVID-19 cho 300.000 người từ 10/8

Ngày 9/8, Bộ Y tế công bố 9.323 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 215.813 ca, trong đó có 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngày 9/8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu giảm bớt quy trình, thủ tục hành chính để sớm đưa vào sử dụng vắc xin Nanocovax nhưng phải đảm bảo chặt chẽ theo quy định và thẩm quyền.

Tại Hà Nội, sáng 9/8, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra, phòng chống dịch đều nhắc nhở người đi đường thực hiện đúng quy định với mẫu Giấy đi đường vừa được ban hành.

Bên cạnh đó, dự kiến từ 10 đến 17/8, Hà Nội sẽ tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người nhằm phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực và nhóm người có nguy cơ cao.

Tại TPHCM, nhân viên thuộc chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM được phép đi trên đường từ 18h đến 6h hôm sau để sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị công tác hậu cần, vệ sinh khử khuẩn khu vực kinh doanh.

