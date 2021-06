Tin tức 24h qua: Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông tưới xăng đốt nhà, đôi vợ chồng nguy kịch

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 20:24 PM (GMT+7)

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông tưới xăng đốt nhà, đôi vợ chồng nguy kịch; Thông tin nam thanh niên 22 tuổi nhiễm COVID-19 tử vong là không chính xác... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ca tử vong thứ 48 liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân ở Lạng Sơn

Tối 1/6, Bộ Y tế thông tin về ca tử vong thứ 48 liên quan đến COVID-19 ở nước ta, là bệnh nhân nam 76 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Bệnh nhân tử vong tối 31/5.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, biến chứng suy đa tạng, sốc mất máu.

Đây là ca tử vong thứ 48 do liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 13 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông tưới xăng đốt nhà, đôi vợ chồng nguy kịch

Rạng sáng 1/6, người dân phát hiện căn nhà số 84 Nguyễn Văn Thạnh (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TPHCM) bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người hô hoán và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng thấy 2 vợ chồng là anh P.L (SN 1989) và chị N.T.B.L (SN 1994, cùng trú tại 84, Nguyễn Văn Thạnh) bị bỏng nặng liền chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Vụ cháy khiến nhiều vật dụng trong gia đình bị cháy, hư hại.

Hiện trường vụ cháy

Qua khám nghiệm hiện trường công an thu giữ 1 can nhựa vẫn còn mùi xăng nồng nặc. Trích xuất hình ảnh từ camera, công an phát hiện 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến hiện trường rồi bất ngờ khoá cửa ngoài căn nhà. Sau đó, người này tưới xăng đốt căn nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Được biết, căn nhà cấp 4 này được đôi vợ chồng thuê để ở và bán hoa.

Nắng nóng trên 40 độ C xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung trong tháng 6

Cơ quan khí tượng cho biết dự báo, tháng 6/2021 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có khoảng 3 - 4 đợt nắng nóng diện rộng. Đợt 1 đang xảy ra và có thể kéo dài đến ngày 4-5/6 ở Bắc Bộ, duy trì đến hết ngày 5/6 ở miền Trung, với nhiệt độ tại Bắc Bộ 35 - 37 độ C, miền Trung 36 - 38 độ C, vùng núi có nơi trên 39 độ C.

Giai đoạn giữa và cuối tháng 6 Bắc Bộ còn có khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt nắng nóng với thời gian khoảng 3 - 5 ngày/đợt, nhiệt độ phổ biến 35 - 38 độ C, vùng núi phía Tây miền Trung, khu vực Sơn La, Hòa Bình có thể xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ đạt mức 38 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng trên 40 độ C xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do đó, người dân cần hạn chế ra ngoài trời hoặc nếu ra thì cần phải trang bị kính, mũ, áo chống nắng… cẩn thận.

Thông tin nam thanh niên 22 tuổi nhiễm COVID-19 tử vong là không chính xác

Ngày 1/6, Bộ Y tế công bố 251 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca mắc tại nước ta lên đến 7572 ca nhiễm.

Tại TPHCM, chiều 1/6, Bộ Y tế cho biết, thông tin về BN7445 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh tử vong là không chính xác. Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân nam, 22 tuổi cư trú tại huyện Cần Đước tỉnh Long An, được chuyển viện đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng sốc, suy hô hấp lúc 4 giờ sáng ngày 1/6/2021. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, COVID-19, suy hô hấp tiến triển. Bệnh nhân hiện đang được điều trị thở máy và kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam giới hạn số chuyến bay nội địa đến, đi sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) trong 2 tuần tới.

Ngoài ra, TP.HCM tạm dừng hoạt động của các chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 17h hôm nay.

Tại Thái Bình, trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết, địa phương ghi nhận thêm trường hợp nữ bệnh nhân 39 tuổi tái dương tính SARS-CoV-2 sau một ngày xuất viện.

Tại Bắc Ninh, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu phố/cụm dân cư: Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2, Vĩnh Kiều 3, khu nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại nhà ở Bắc Từ Sơn phường Đồng Nguyên. Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, kể từ 0h ngày 1/6.

