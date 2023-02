Tin tức 24h qua: Biển số ô tô VIP 35A-333.33 ở Ninh Bình đã có chủ

Biển số ô tô VIP 35A-333.33 ở Ninh Bình đã có chủ

Vào sáng ngày 23/2, một người dân ở TP Ninh Bình đã tới Đội đăng ký xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình thực hiện bấm biển số cho chiếc ô tô Huyndai Grand i10 thì bấm trúng biển số VIP 35A-333.33.

Sau khi hình ảnh biển số VIP 333.33 được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng.

Biển số VIP 35A-333.33 đã có chủ nhân

Trước đó, giữa tháng 2/2023, anh V.M.Đ. (SN 1986, ngụ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã chia sẻ hình ảnh xe ô tô CRV gắn biển VIP 35A-333.33 lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định biển số 35A-333.33 chưa có chủ nhân, vẫn đang nằm trong kho biển số của đơn vị. Anh V.M.Đ. sau đó đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật.

Lực lượng chức năng thông tin về vụ nạn nhân mất xe "vật vã" chờ công an giải quyết

Ngày 24/2, mạng xã hội lan truyền thông tin một thanh niên ở TP. Dĩ An (Bình Dương) bị mất xe, sau đó lần theo dấu định vị nên đã nhờ lực lượng CSGT tỉnh Bình Dương truy vết vào đến một phòng trọ ở TP Thuận An. Khi đến nơi, phòng trọ này khoá ngoài, nhìn vào trong phát hiện chiếc Winner của anh này, ngoài ra còn 1 chiếc SH nữa.

Cũng theo thông tin trên mạng xã hội, "lực lượng Bình Hòa hướng dẫn 2 nạn nhân qua công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) và phường Dĩ An (TP Dĩ An) trình báo để họ qua phối hợp với công an Bình Hòa nhưng không bên nào chịu, đẩy qua đẩy lại không ai thụ lý".

Người dân tự canh xe máy bị mất trộm của mình trong đêm 23/2. Ảnh: Người dân cung cấp

Trưa 24/2, một lãnh đạo UBND phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết địa phương đã có báo cáo nhanh về vụ việc hai xe máy nghi bị trộm được phát hiện trong phòng trọ tại địa bàn phường. Thông tin trên mạng xã hội là chưa chính xác. Sau khi nắm sự việc, vào khoảng 2 giờ ngày 24/2. Công an phường Bình Hòa đã đưa hai xe máy trong phòng trọ về công an phường để làm rõ.

Lãnh đạo Công an TP Dĩ An cũng khẳng định như trên, đồng thời cho biết vụ việc đang được đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An thụ lý điều tra.

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích sau tai nạn giao thông, "thám tử" ra giá 120 triệu để tìm

Sáng 24/2, ông Trần Văn Đ. (trú xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết tối 27/11/2022, Trần Văn D. (Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng) con ruột ông điều khiển ô tô và xảy ra va chạm giao thông. Vụ việc được công an xử lý, đưa anh D. đến bệnh viện kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện. Đến khoảng 1h00 ngày 28/11, anh D. mất tích, từ đó đến nay không rõ nguyên nhân.

Anh D. mất tích sau va chạm giao thông

Gia đình tìm đủ mọi cách nhưng vô vọng. Sau đó, có người tự xưng là thám tử đề nghị gia đình ông Đ đưa 120 triệu để tìm tung tích D và yêu cầu ứng trước 60 triệu đồng.

Liên quan đến việc anh D. mất tích sau va chạm giao thông, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ tiến hành nhiều biện pháp xác minh, truy tìm; thông báo vụ việc đến công an các địa phương để phối hợp nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người này.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca

Chiều 24/2, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An (TP Hải Phòng) đã ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958), đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Ông Đỗ Hữu Ca khi còn đang đương chức

Trước đó, ngày 22/2, Quận ủy Hải An nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về việc tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca, thường trú tại số 24/18B Lê Hồng Phong, Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, Quận Hải An.

Căn cứ quy định của Đảng, thông báo của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Quận ủy Hải An đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An thực hiện đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định tạm tạm giam theo quy định.

