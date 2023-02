Ông Đỗ Hữu ca bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Chiều 24-2, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An (TP Hải Phòng) đã ban hành Quyết định số 22-QĐ/UBKTQU đình chỉ sinh hoạt đảng đối ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958), đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Trước đó, ngày 22-4, Quận ủy Hải An nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về việc tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca, thường trú tại số 24/18B Lê Hồng Phong, Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, Quận Hải An.

Ông Đỗ Hữu Ca khi còn đang đương chức

Căn cứ quy định của Đảng, thông báo của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Quận ủy Hải An đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An thực hiện đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định tạm tạm giam theo quy định.

Cũng trong ngày 24-2, một lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng cho biết các doanh nghiệp mà ông Trường Xuân Đước (SN 1971, trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), "trùm" mua bán hóa đơn vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, dựng lên đã ngừng hoạt động từ vài năm nay.

Theo lãnh đạo của Cục thuế Hải Phòng, Trương Xuân Đước đã lập các công ty và hoạt động từ năm 2005. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2-3 năm, Đước "bất ngờ" dừng hoạt động tất cả các công ty ở Hải Phòng.

Vị lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng thông tin thêm trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã đến lấy các thông tin, số liệu về việc nộp thuế đối với các công ty của Trương Xuân Đước tại Hải Phòng.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết kết quả điều tra vụ án liên quan đến Trương Xuân Đước, xác định số tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn mà ông "trùm" này cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) và cháu của Đước là Trương Văn Nam (SN 1990, trú tại TP Hải Phòng) và đồng bọn đã thực hiện đến nay được xác định khoảng 7.500 tỉ đồng. Vào giữa tháng 2-2023, cùng với Đước, cả Nguyễn Thị Ngọc Anh và Trương Văn Nam đều bị khởi tố với tội danh Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước, quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng khám xét thu giữ tài liệu tại nhà ông Đỗ Hữu Ca.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện rất nhiều công ty, đơn vị có liên quan đến các hoạt động mua bán hóa đơn trái phép của Trương Xuân Đước. Ông "trùm" này đã lập và điều hành khoảng 18 công ty "ma" tại Hải Phòng và Quảng Ninh, hoạt động trên 10 năm nay, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các công ty đều không tồn tại như trên địa chỉ đăng ký. Điển hình, địa chỉ trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, tại số 16, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) được đại diện tổ dân, khu phố ở đây xác định là không có. Theo đăng ký, công ty này thành lập vào cuối năm 2019.

Liên quan đến vụ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, vừa bị Cơ quan An ninh điều quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 23-2, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã 4 lần mang tổng số tiền 35 tỉ đồng đến nhà ông Ca để nhờ "chạy án".

Trước đó, khi biết mình và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh… đang nằm trong "tầm ngắm" của Công an tỉnh Quảng Ninh, do có mối quan hệ thân thiết từ thời ông Đỗ Hữu Ca khi làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Trương Xuân Đước đã nhờ nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng giúp "chạy án" với số tiền 35 tỉ đồng. Nhận tiền từ "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước nhưng ông Đỗ Hữu Ca lại không đưa tiền cho ai.

Thấy việc nhờ "chạy án" không thành, người thân của Đước sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi nhận 35 tỉ đồng của ông Ca với cơ quan công an. Ngày 18-2, khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca đã giao nộp lại số tiền 35 tỉ đồng cho cơ quan điều tra.

