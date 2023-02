Tin tức 24h qua: Đăng tin thất thiệt về biển số ôtô "VIP" 35A-333.33, thanh niên bị phạt nặng

Đăng tin thất thiệt về biển số ôtô "VIP" 35A-333.33, thanh niên bị phạt nặng

Khoảng 16 giờ, ngày 9/2, V.M.Đ. (SN 1986, ngụ xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào tài khoản Facebook "Vũ Minh Đại" để đăng tải, chia sẻ 2 bài viết lên mạng xã hội với nội dung "bác chủ bốc mát tay quá!" và "ngũ quý 3 cho anh em Ninh Bình 35A 333.33" kèm theo hình ảnh xe ôtô nhãn hiệu Honda CRV gắn biển số 35A-333.33.

Nội dung bài viết do V.M.Đ. đăng tải là bịa đặt, sai sự thật khiến dư luận hiểu sai, hiểu không đúng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Hình ảnh biển số xe đăng sai sự thật được V.M.Đ. tung lên trang cá nhân

Công an TP Tam Điệp, Ninh Bình triệu tập V.M.Đ. tới cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, Đ. đã thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với V.M.Đ., đồng thời yêu cầu gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm.

Về việc cấp biển số xe ôtô 35A-333.33 tính đến thời điểm trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định chưa cấp cho tổ chức, cá nhân nào.

Trình phương án cưỡng chế "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

Ngày 16/2, tin từ UBND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đang trình phương án cưỡng chế "biệt phủ" xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản của ông Hồ An T. (ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau).

Trước đó, cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tài khoản Facebook có tên "Ho Tap" liên tục đăng tải hình ảnh, clip... về quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau".

"Biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trái phép sẽ bị cưỡng chế

Tuy nhiên, khi ngành chức năng vào cuộc kiểm tra thì xác định công trình đã xây dựng trên phần đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Sau đó, UBND xã Tân Thành đề nghị tạm ngừng thi công.

Theo báo cáo của UBND TP Cà Mau, ông T. đã xây dựng trên 2 thửa đất nuôi trồng thủy sản, không được chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Kết luận giám định về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K, một nữ sinh tử vong

Chiều 16/2, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế TP HCM, ông Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết Công an quận 4 đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến một nữ sinh tử vong xảy ra vào ngày 18/1.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cung cấp thông tin vụ sập cửa hàng Circle K tại buổi họp báo

Theo bản kết luận giám định, vụ sập cửa hàng xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không bảo đảm chất lượng. Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng để hàng hóa nặng phía trên khiến sàn không chịu nổi sức đè, các mối hàn bị đứt gãy dẫn tới sự cố đau lòng.

Ông Hà cho hay từ kết luận này, Công an quận 4 sẽ tiếp tục điều tra, xác minh các vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xe tải và container đỗ gần cây xăng bốc cháy dữ dội

Khoảng 20 giờ tối 15/2, chiếc xe tải mang BKS 92C-048.91 được tài xế Nguyễn Quang B. (SN 1991; trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đến đậu trước cây xăng T.M ở thị trấn Nam Phước, Quảng Nam sát bên chiếc container mang BKS 43H-025.09 kéo theo rơ-mooc mang BKS 43R-036.33.

Đến gần 3 giờ sáng 16/2, nhân viên cây xăng đang túc trực thì nghe tiếng nổ lớn phía trước cây xăng nên chạy ra thì phát hiện đầu xe tải phía bên trái bốc cháy nghi ngút. Nam nhân viên liền hô hoán mọi người cùng dập lửa đồng thời trình báo cơ quan chức năng

Dù mọi người đã cố gắng dập lửa nhưng do trên xe tải có nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan qua thùng container đậu sát bên cạnh. Đến gần 5 giờ sáng 16/2, vụ cháy được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện trên xe tải

