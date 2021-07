2 thanh niên bị triệu tập vì ‘bịa chuyện’ nhân sự công an tỉnh

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 17:30 PM (GMT+7)

Hai thanh niên bị công an triệu tập vì đăng tải lên Facebook thông tin sai sự thật về công tác nhân sự của công an tỉnh.

Ngày 8-7, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, cơ quan này vừa triệu tập hai thanh niên lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, hôm 3-7, Công an tỉnh Sơn La phát hiện trên Facebook xuất hiện thông tin “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước???”.

Sau khi được đăng tải, bài viết trên được nhiều trang Facebook chia sẻ, thu hút rất nhiều người quan tâm.

Nhận định đây là thông tin sai sự thật, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh và làm rõ người có hành vi đăng thông tin nêu trên.

Kết quả xác định những người này gồm TVT (26 tuổi) và NSN (29 tuổi, cùng trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Làm việc với công an, hai thanh niên thừa nhận ngày 2-7 có trao đổi với nhau về việc Giám đốc Công an tỉnh Sơn La Nguyễn Ngọc Vân vừa được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Cả hai dự đoán ông Vân sẽ về Bộ Công an công tác, người thay thế ông Vân là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Mai Hoàng.

Ngày 3-7, TVT sử dụng điện thoại di động cá nhân để soạn thảo nội dung bài viết nêu trên và sử dụng tài khoản Facebook “Lò Việt Sơn” để đăng tải bài viết trên nhóm Facebook. Mục đích đăng tải vấn đề này là tin nóng sẽ thu hút nhiều người quan tâm.

Đến tối cùng ngày, TVT đã gỡ bỏ bài viết đăng tải trên nhóm. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/2-thanh-nien-bi-trieu-tap-vi-bia-chuyen-nhan-su-cong-an-tinh-999017.html