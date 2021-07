TP.HCM kích hoạt lại 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ từ 0 giờ ngày 9/7

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 17:06 PM (GMT+7)

Từ 0 giờ ngày 9/7, TP.HCM sẽ tổ chức lại hoạt động của 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 để kiểm soát người ra vào ở các cửa ngõ thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 17:31 08/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc08/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở các cửa ngõ TP.HCM sẽ hoạt động trở lại

Ngày 8/7, UBND TP.HCM triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn thành phố trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9/7.

Trong đó UBND TP giao Công an TP.HCM tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, tổ chức lại hoạt động của 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố kiểm soát. Bố trí lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly, phong toả trên địa bàn thành phố. Phối hợp truy vết các ca nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Trước đó, UBND TP giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị, địa phương khẩn trương thiết lập lại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa ngõ vào TP, thời gian thực hiện từ 0 giờ 00, ngày 15/5. Các chốt kiểm soát này tạm dừng từ ngày 1/6 cho đến nay.

Danh sách 12 chốt phòng chống dịch COVID-19 vào TP.HCM:

1. Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước)

2. Đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (trạm thu phí đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm)

3. Đường Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp tỉnh Long An)

4. Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An)

5. Quốc lộ 22 (trên quốc lộ 22, giáp tỉnh Tây Ninh)

6. Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường, giáp tỉnh Tây Ninh)

7. Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp tỉnh Bình Dương)

8. Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương)

9. Quốc lộ 1K (trên quốc lộ 1K, giáp tỉnh Bình Dương)

10. Quốc lộ 50 (trên quốc lộ 50, giáp tỉnh Long An)

11. Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh, kiểm tra hướng từ Đại học An ninh ra quốc lộ 1A)

12. Chân cầu Đồng Nai.

Nguồn: http://danviet.vn/tphcm-kich-hoat-lai-12-chot-kiem-soat-dich-covid-19-o-cac-cua-ngo-tu-0-gio-nga...Nguồn: http://danviet.vn/tphcm-kich-hoat-lai-12-chot-kiem-soat-dich-covid-19-o-cac-cua-ngo-tu-0-gio-ngay-9-7-502021871771729.htm