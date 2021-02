Tin tức 24h qua: Bị phạt 25 triệu đồng vì trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 đi xem mổ lợn

Thứ Sáu, ngày 05/02/2021 20:00 PM (GMT+7)

Bị phạt 25 triệu đồng vì trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 đi xem mổ lợn; Hơn 300 người ở chung cư 88 Láng Hạ không về nhà khi biết bị phong tỏa... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bị phạt 25 triệu đồng vì trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 đi xem mổ lợn

Khoảng 9 giờ ngày 4/2, tại hộ gia đình ông Đoàn Văn Th. (ở thôn Ba Xã, xã An Sinh, TX Đông Triều, Quảng Ninh), tổ công tác Công an xã An Sinh đã phát hiện ông Đặng Văn Q. (SN 1976, trú tại thôn Chi Lăng, xã Bình Dương) đang có mặt tại đây mà chưa tiến hành khai báo lưu trú, tạm trú với chính quyền địa phương.

Ông Q. bị cơ quan chức năng Tx Đông Triều xử phạt hành chính 25 triệu đồng

Ông Q. khai nhận: Hiện đang trong thời gian giãn cách xã hội và phong tỏa 2 xã An Sinh, Bình Dương. Khoảng 6h30 phút ngày 4/2, khi về nhà tại Chi Lăng, Bình Dương, lấy đồ dùng cá nhân, ông Q. đã điều khiển xe máy đi tắt đường rừng để trốn sự kiểm tra của các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại 2 xã An Sinh, Bình Dương.

Sau đó, ông Q. quay lại thôn Ba Xã, xã An Sinh và có đến nhà ông Th. để xem mổ lợn.

Công an TX Đông Triều xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với ông Q.

Hơn 300 người ở chung cư 88 Láng Hạ không về nhà khi biết bị phong tỏa

Tối 4/2, ngay sau khi Sở Y tế Hà Nội thông tin có thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại toà nhà chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ, Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với toàn bộ cư dân trong toà nhà.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chung cư 88 Láng Hạ.

Lực lượng chức năng đã trắng đêm hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho gần 934 trường hợp tại tòa nhà. Hiện đó có kết quả 100 trường hợp âm tính lần 1.

Lãnh đạo quận Đống Đa cũng cho biết, tòa nhà này hiện còn khoảng hơn 300 người dân chưa có mặt tại nhà do khi thấy thông tin phong tỏa tòa nhà nên không vào nữa. Quận đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà liên hệ với các trường hợp trên để yêu cầu phối hợp xét nghiệm ngay. Nếu tất cả người dân trong toà nhà âm tính quận sẽ chỉ cách ly tầng có căn hộ của bệnh nhân chứ không phong tỏa cả tòa nhà để đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu quận, phường phải khẩn trương liên lạc lấy mẫu hơn 300 trường hợp hiện không có mặt tại tòa nhà.

Theo dự kiến, đến tháng 6 Việt Nam có khoảng 30 triệu liều vaccine COVID-19

Sáng 5/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết theo dự kiến, cố gắng cuối tháng 2/2021, đầu tháng 3/2021, lô vaccine đầu tiên của AstraZeneca sẽ về đến Việt Nam. Đến tháng 6/2021 có được khoảng 30 triệu liều vaccine cung cấp cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Bên cạnh đó Bộ Y tế đã thúc đẩy quá trình nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng, chống dịch COVID-19 trong nước. Người đứng đầu ngành Y tế khẳng định, khả năng sản xuất vaccnine phòng COVID-19 ở nước ta rất có tính khả thi.

“Hiện nay vaccine của NANOGEN đã qua giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng, chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng. Đối với vaccnine của IVAX, những kết quả tiền lâm sàng hết sức khả thi, tính sinh miễn dịch rất cao. Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng với vaccnie của đơn vị này. Vaccnine của VABIOTEC cũng trong tiến trình như vậy”, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin.

Sau va chạm giao thông, tài xế thách đánh nhau với CSGT khi bị đo nồng độ cồn

Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 2/2, trên đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) xảy ra một vụ TNGT giữa một xe ô tô và xe máy.

Tài xế điều khiển ô tô là ông Hồ Quang Lộc (47 tuổi, ngụ phường Thành Nhất), còn người điều khiển xe máy là anh Nguyễn Văn Công (27 tuổi, ngụ xã Cư Êbuar, TP Buôn Ma Thuột).

Tại hiện trường, tài xế Lộc có biểu hiện say xỉn và liên tục có những lời nói lăng mạ, thách thức lực lượng thi hành công vụ. Ông Lộc cho rằng mình có nhiều mối quan hệ với người nọ, người kia, thách đánh nhau với CSGT.

Tài xế ô tô chống đối lực lượng CSGT

Tài xế Lộc chống đối, không chấp hành nên tổ công tác đã lập biên bản về hành vi không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quabi-phat-25-trieu-dong-vi-tron-chot-kiem-soat-dich-covid-19-di-x...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quabi-phat-25-trieu-dong-vi-tron-chot-kiem-soat-dich-covid-19-di-xem-mo-lon-5020215219585827.htm