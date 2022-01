Tin tức 24h qua: Bắt tạm giam 3 đối tượng ở “Tịnh thất Bồng Lai”

Bắt tạm giam 3 đối tượng ở “Tịnh thất Bồng Lai”; Những thông tin bất ngờ vụ máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắt tạm giam 3 đối tượng ở “Tịnh thất Bồng Lai”

Sáng ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Ngày 4/1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm của các đối tượng có liên quan.

Những thông tin bất ngờ vụ máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn

Thông tin về việc máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn hôm 5/1, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cho biết, cho biết đã tính đến việc đưa phi công sang Nhật để thay thế nếu tổ bay bị ảnh hưởng tâm lý. Bước đầu chỉ được biết là số điện thoại của nghi phạm gọi đến chi nhánh Vietnam Airlines đe dọa bắn hạ máy bay là ở phía Bắc của Nhật Bản.

Ông Hà cho biết, việc bắn hạ máy bay cũng khó, bởi khi đó máy bay đã bay bằng ở độ cao hơn 10.000 m. Cơ quan an ninh đánh giá, nếu bắn hạ máy bay cự ly đó thì phải sử dụng rocket hạng nặng.

Theo chỉ đạo từ nhà chức trách Nhật Bản, tổ bay được lệnh thông báo với hành khách lý do kỹ thuật và máy bay sẽ hạ cánh xuống Fukuoka. Thông báo phát đi như vậy để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, trấn an tâm lý hành khách và tránh xảy ra tình huống bị rối loạn trên máy bay, cũng như kế hoạch ứng phó.

Tài khoản thu phí không dừng không đủ tiền bị phạt 1 tới 2 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Trong đó, tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm.

Điểm đáng chú ý tại 123 so với Nghị định 100/20219 mức xử phạt vẫn giữ nguyên, nhưng quy định rõ các trường hợp không đủ điều kiện để thu phí tự động không dừng.

Làn thu phí tự động không dừng dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang - Ảnh minh họa

Theo đó, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối hoặc gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí điện tử không dừng) đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí.

Bộ Công an thông tin những lời khai ban đầu của tổng giám đốc Công ty Việt Á

Chiều nay 7/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố 19 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trung tướng Tô Ân Xô

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết thêm theo lời khai ban đầu, Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) thừa nhận đã cấu kết với nhiều bị can khác để nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%. Từ việc nâng khống giá thiết bị, Việt Á thu về hơn 500 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này đã chi hoa hồng gần 800 tỉ đồng cho các đối tác để được cung ứng kit.

Một huyện ở Thanh Hóa vận động người dân không về quê dịp Tết

Ngày 7/1, Bộ Y tế công bố 16.254 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.853.904 ca, trong đó có 1.476.231 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Quảng Ninh, đến 6/1, tỉnh đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 mũi 3 cho người dân đạt gần 50%, trong đó có nhiều người cao tuổi.

Tại Thanh Hóa, sau TP Thanh Hóa, tới huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cũng ra thư ngỏ khuyến cáo người dân không về quê dịp Tết nếu không thực sự cần thiết.

