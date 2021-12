Tại cơ quan công an, Sáu khai nhận, do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người. Sáu nghi ngờ anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976) sẽ báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm nam tài xế taxi.

Đáng chú ý, trong lúc tài xế bị thương vật lộn với kẻ trốn nã đại uý N.T.L (cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) ở gần đó lại chỉ đứng nghe điện thoại, không tham gia hỗ trợ người dân khống chế đối tượng.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác đối với đại úy N.T.L vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt đối tượng giết người trốn nã Đặng Phạm Sáu.