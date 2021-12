Tin tức 24h qua: Bắt bố bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 21:02 PM (GMT+7)

Bắt bố bé gái 8 tuổi bị bạo hành; Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 3 năm tù vì can thiệp đấu thầu... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắt bố bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Khuya 30/12, công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1), bố của bé gái (8 tuổi) bị bạo hành dẫn tới tử vong.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp bà Trang về tội "Hành hạ người khác". Việc không bắt giam ông Thái về hành vi giúp sức và việc bắt bà Trang tội "Hành hạ người khác" bị dư luận phản ứng gay gắt.

Tài xế lái container đâm 15 người vong âm tính với ma túy

Khoảng 16 giờ 30 chiều 30/12, Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi; ngụ xã Nhơn Phúc) điều khiển xe đầu kéo chạy đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phú, tỉnh Bình Định, thì bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Hậu quả làm 15 người thương vong.

Hàng loạt người đi đường bị Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo tông phải

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ chạy, người dân và lực lượng Công an thị xã An Nhơn đã đuổi theo để truy bắt. Cơ quan chức năng đã xác định tài xế Nguyễn Văn Thâu không dương tính với ma túy như thông tin ban đầu.

Theo gia đình và người dân địa phương, thời gian gần đây, tài xế Nguyễn Văn Thâu có nhiều biểu hiện bị tâm thần. Tuy nhiên, không hiểu vì sao doanh nghiệp vẫn thuê Thâu lái xe đầu kéo chở hàng, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm nêu trên.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 3 năm tù vì can thiệp đấu thầu

Sau 4 ngày xét xử và nửa ngày nghị án, chiều 31/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.Hà Nội đưa ra bản án đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và 6 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 3 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Chung tại phiên xử. Ảnh: TTX.

Theo toà, gói thầu số hoá năm 2016, chủ đầu tư là Sở KH&ĐT Hà Nội. Bị cáo Chung theo quy định pháp luật không có quyền can thiệp vào gói thầu. Việc gọi 3 lần cho ông Tứ là trái pháp luật, can thiệp đấu thầu.

HĐXX kết luận vì vụ lợi cá nhân, bị cáo Chung đã làm trái các quy định về đấu thầu nhằm định hướng cho Nhật Cường thí điểm số hóa. Bị cáo Chung có mối quan hệ mật thiết với Bùi Quang Huy. Điều này được chứng minh qua việc trao đổi email với Huy và qua cả vụ án chiếm đoạt tài liệu mật liên quan Công ty Nhật Cường.

Bị cáo Chung phạm tội nghiêm trọng, hành vi nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch và gây bức xúc dư luận.

Vụ thổi giá kit test, khởi tố nhiều lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ KH-CN

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 Việt Á.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định một số lãnh đạo, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) đã thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch COVID-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài hành vi đã khởi tố, Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp, Phó Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương còn có hành vi đưa, nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An; Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; Ông Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Bà Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương; Ông Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương; Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT; Bà Nguyễn Thị Thuý, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT; Ông Lê Trung Nguyên, Giám đốc Vùng Công ty Việt Á cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị & Công trình y tế, Bộ Y tế; Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học & Công nghệ bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Việt Nam ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

Ngày 31/12, Bộ Y tế công bố 16.515 ca COVID-19. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.725.518 ca, trong đó có 1.352.469 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, không tổ chức bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 4 chuyến bay từ Mỹ và Hàn Quốc đến sân bay Đà Nẵng, cách ly tại Quảng Nam.

