Vụ "thổi giá" kit test Việt Á: Khởi tố 1 Vụ trưởng, 1 Vụ phó và 2 giám đốc CDC

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 19:19 PM (GMT+7)

1 Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế, 1 Vụ phó thuộc Bộ KH&CN, 2 Giám đốc CDC Nghệ An và Bình Dương cùng nhiều thuộc cấp đã bị khởi tố điều tra.

Ngày 31/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao Đề tài khoa học về sản phẩm Kit xét nghiệm COVID-19 tại Bộ Khoa học & Công nghệ và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời, cấp phép đăng ký lưu hành chính thức sản phẩm Kit xét nghiệm COVID-19, việc hiệp thương giá sản phẩm Kit xét nghiệm COVID-19 với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế.

Bị can Phan Quốc Việt bị khởi tố thêm tội danh

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định một số lãnh đạo, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) đã thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch COVID-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài hành vi đã khởi tố, Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp, Phó Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương còn có hành vi đưa, nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng.

Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời, ra các Quyết định, thủ tục tố tụng.

Cụ thể, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á về tội Đưa hối lộ; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương về tội Nhận hối lộ.

Ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 12 đối tượng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị & Công trình y tế, Bộ Y tế; Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học & Công nghệ bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An; Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; Ông Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Bà Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương; Ông Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương; Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT; Bà Nguyễn Thị Thuý, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT; Ông Lê Trung Nguyên, Giám đốc Vùng Công ty Việt Á cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi...; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

