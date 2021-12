Nóng trong tuần: Bí mật phía sau vụ cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền

Chủ Nhật, ngày 26/12/2021 19:28 PM (GMT+7)

Bí mật phía sau vụ cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền; Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ sát hại;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Bí mật phía sau vụ cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền

Hình ảnh cắt từ clip Trần Thị M.T khoe thân trên cầu Trường Tiền

Ngày 22/12, Công an TP Huế (Thừa Thiên – Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.T.M.T (SN 1996) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, vào tháng 7/2021, T. đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh mang tính khiêu dâm được quay chụp tại cầu Trường Tiền, TP Huế làm xôn xao, bức xúc trong dự luận xã hội.

Điều tra bước đầu cho thấy, T. là thành viên trong 1 trang web khiêu dâm của nước ngoài. Cô gái này đã đăng tải các clip quan hệ tình dục với bạn trai và hình ảnh khiêu dâm của bản thân lên trang web này nhằm mục đích kiếm tiền.

Công an TP Huế đã xác định ,từ tháng 5 đến tháng 7/2021, T. đã tạo 54 clip sex, 76 ảnh khiêu dâm và đăng lên mạng internet nhằm thu lợi bất chính với số tiền 140 triệu đồng.

Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ sát hại

Nghi phạm Hoàng Tuấn An bị bắt giữ tại hiện trường.

Chiều 24/12, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) về hành vi Giết người.

Nạn nhân bị An sát hại là chị H.T.N.H (SN 2002, trú xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) - sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Quá trình làm việc với cơ quan công an An khai nhận, bản thân và chị H. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình yêu đương, giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Tối 22/12, chị H. đang trên đường quay trở về nhà từ chỗ làm thêm thì bị Hoàng Tuấn An chặn xe, dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ. Nghi phạm bị người dân và lực lượng công an khống chế, bắt giữ tại chỗ ngay sau đó.

Ông H.N.T (bố nạn nhân) cho biết, trước khi bị sát hại, con gái ông muốn chấm dứt tình cảm để tập trung vào học tập, tuy nhiên An không đồng ý. Đối tượng sau đó liên tục chặn đường gây sự với H., thậm chí là ném đá vào nhà lúc 1, 2h sáng.

Gần trăm đối tượng hỗn chiến tại công ty đấu giá

Hai nhóm người xô xát với nhau tại buổi đấu giá. (Ảnh cắt clip tại hiện trường)

Sáng 20/12, tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Pháp phường 1 (Quận 5, TP.HCM) đã xảy ra xô xát giữa 2 nhóm gần trăm người.

Hậu quả, có 6 người tới dự cuộc đấu giá bị thương tích ở đầu, tay, chân và một số người cho biết đã bị mất đi số tài sản.

Ngày 21/12, Công an phường 1, quận 5 cho biết, vụ việc đã được chuyển lên Công an Quận 5 điều tra, xử lý.

Người đàn ông bị nhốt vào chuồng sắt, đánh tử vong

Chuồng sắt mà 2 đối tượng dùng để giam giữ nạn nhân

Sáng 20/12, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi Giữ người trái pháp luật. Đồng thời đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung về hành vi đánh chết người.

Hai đối tượng bị bắt là Trần Minh Phụng (35 tuổi) và Hoàng Văn Truyền (29 tuổi) cùng trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan điều tra, Phụng khai nhận do đã nhiều lần gửi tiền cho anh A. nhờ mua ma túy nhưng anh A. lừa mình, không mua. Ngày 3/12 khi biết tin anh A. từ TP.HCM lên và đang ở nhà của Truyền thì Phụng gọi điện thoại nói Truyền giữ lại. Sau đó, Truyền đã ép anh A. vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại, phủ bạt xung quanh.

Khoảng 4 giờ sau, 2 đối tượng đưa anh A. ra khỏi chuồng sắt để đánh đập, ép nạn nhân trả nợ. Đến chiều cùng ngày, khi thấy anh A. hấp hối, các đối tượng mới chở đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh A. đã tử vong.

Bé gái 8 tuổi bị bạn của cha đánh tử vong

Trên người cháu bé có nhiều vết thương - ảnh ND

Ngày 25/12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã bắt khẩn cấp V.N.Q.T (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi nghi hành hạ, đánh đập cháu N.T.V.A (SN 2013, ngụ quận 1, TP.HCM) dẫn tới tử vong.

Theo điều tra ban đầu, tối 22/12, cháu A. được gia đình đưa vào bệnh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bé bị nhiều vết thương khắp người và đã tử vong trước lúc nhập viện.

Công an đã mời cha bé là ông Th. (36 tuổi, ngụ quận 1) và V.N.Q.T lên trụ sở làm việc. Tại đây, T. thừa nhận đã bạo hành cháu A. dẫn đến tử vong.

T. và cha ruột cháu A. sống chung với nhau tại một căn hộ ở phường 22, quận Bình Thạnh. Cháu A. là con riêng của ông Th. với người vợ đầu.

