Tin tức 24h qua: 2 bạn trẻ mất việc được người dân góp tiền mua tặng xe máy về quê

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 20:43 PM (GMT+7)

2 bạn trẻ mất việc được người dân góp tiền mua tặng xe máy về quê; Bắt giám đốc và kế toán trưởng công ty thiết bị y tế trong vụ Bệnh viện Tim Hà Nội... là những tin nóng nhất 24h qua.

2 bạn trẻ mất việc được người dân góp tiền mua tặng xe máy về quê

Hai em Trần Thị Huyền (18 tuổi), Trần Văn Đủ (17 tuổi), cùng trú tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bị mất việc làm ở TP.Đồng Xoài (Bình Phước), không xu dính túi, cuốc bộ về quê ở Ngọc Hồi (Kon Tum) với quãng đường hơn 500 km.

Đi bộ ròng rã qua tới chốt Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông, giáp Bình Phước), hai em được người dân tặng chiếc xe đạp để đi tiếp. Tuy nhiên, do không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 nên Huyền và Đủ bị kẹt lại qua đêm ở chốt cầu Đăk Rtih, TP.Gia Nghĩa.

Nhờ có chiếc xe máy được các nhà hảo tâm mua tặng, Đủ và Huyền đỡ vất vả hơn trên hành trình về quê

Thương hoàn cảnh hai em, một người làm việc ở chốt kiểm soát dịch ở cầu Đăk Rtih đã lên facebook kêu gọi mọi người giúp đỡ. Thật bất ngờ, chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, rất nhiều nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ hai em 5,7 triệu đồng. Nhà hảo tâm dùng số tiền này mua tặng hai em một chiếc xe máy cũ, điện thoại đen trắng, số tiền còn lại để làm lộ phí đi đường.

Bên cạnh đó, UBND xã Trường Xuân và người dân trong xã cũng trực tiếp ủng hộ cho 2 thanh niên được 3,5 triệu đồng. Đồng thời kết nối với Trung tâm y tế huyện đưa 2 em đi xét nghiệm nhanh COVID-19, giúp cả hai có giấy thông hành, thuận tiện cho hành trình trở về nhà. Hiện, Huyền và Đủ vẫn đang trên đường về Kon Tum.

Bắt giám đốc và kế toán trưởng công ty thiết bị y tế trong vụ Bệnh viện Tim Hà Nội

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, đối với Phạm Huy Lập - Giám đốc và Phạm Thị Kim Oanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga liên quan tới vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Cả hai bị can bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Phạm Huy Lập và Phạm Thị Kim Oanh tại trụ sở công an.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt đối với 2 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an xác nhận dấu hiệu xâm nhập hệ thống cấp luồng xanh

Sáng 30/7, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ hacker tấn công website đăng ký giấy nhận diện luồng xanh quốc gia cho xe vận tải.

Phương tiện được cấp mã QR nhận diện "luồng xanh"

"Kết quả bước đầu cho thấy, website này do Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuê một đơn vị xây dựng, quá trình triển khai quá gấp rút theo yêu cầu phòng chống dịch nên chưa trang bị hệ thống an ninh.

Hệ thống tồn tại lỗ hổng bảo mật, tính toán sai số lượng người truy cập dẫn đến nghẽn mạng quá tải. Hiện tại chưa kết luận có hay không việc website bị tấn công mạng", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Cục A05 còn ghi nhận có dấu hiệu xâm nhập mạng trái phép để đánh cắp thông tin, dữ liệu đăng ký xe chạy luồng xanh.

Cơ quan chức năng chưa kết luận website bị tấn công mạng hay không. Sau khi hỗ trợ khắc phục sự cố, Cục A05 và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục truy tìm, xác minh làm rõ vụ việc.

Chủ tịch TP.HCM: Có thể thực hiện Chỉ thị 16 thêm 2 tuần

Ngày 30/7, Bộ Y tế công bố 8.622 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 133.257 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TP.HCM, ngày 30/7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ khi dịch COVID-19 bắt đầu đến nay, thành phố đã có 28.320 người điều trị khỏi bệnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong thời gian tới sẽ áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo thực thi triệt để các biện pháp siết chặt Chỉ thị 16, đặc biệt là từ sau 6 giờ sáng đến 18 giờ. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

Tại Hải Dương, từ 21h ngày 30/7, TP Hải Dương yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống, kể cả bán mang về. Riêng 3 phường, xã là Ái Quốc, Nam Đồng và An Thượng (giáp với huyện Nam Sách) sẽ thực hiện từ 12h ngày 30/7.

Tại Bến Tre, tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM), UBND tỉnh Bến Tre đã phối hợp chính quyền TP.HCM và công ty Phương Trang tổ chức 15 chuyến xe giường nằm đưa hơn 300 người dân Bến Tre đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM về quê.

Cụ ông liều lĩnh cầm mũ cối tấn công chiến sĩ công an sau khi bị nhắc đeo khẩu trang

Ngày 30/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, công an quận đã chỉ đạo Công an phường Nghĩa Đô lập hồ sơ xử một cụ ông có hành vi hành vi tấn công chiến sĩ công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ông cụ lớn tuổi không đeo khẩu trang khi ra đường trong thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Khi được một cán bộ công an nhắc nhở, thay vì chấp hành, cụ ông đã bất ngờ dùng mũ cối đang cầm ở tay đập thẳng vào mặt cán bộ công an. Mặc dù cán bộ công an này chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

Sau khi xảy ra sự việc công an phường đã mời cụ ông về trụ sở làm việc, xác minh danh tính và hành vi đánh chiến sĩ công an.

Theo lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, cụ ông này có dấu hiệu không bình thường, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, quận đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ và báo cáo trong thời gian sớm nhất.

