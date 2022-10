Tin tức 24h qua: Xin thôi việc ngay sau lễ bổ nhiệm, nữ Phó Giám đốc Sở nói gì?

Thứ Hai, ngày 17/10/2022 20:18 PM (GMT+7) Chia sẻ

Phó Giám đốc Sở xin thôi việc ngay sau lễ bổ nhiệm; Miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể theo “nguyện vọng cá nhân”;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Phó Giám đốc Sở xin thôi việc ngay sau lễ bổ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết sẽ nộp đơn xin thôi việc ngay sau khi được bổ nhiệm

Sáng 17/10, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông.

Điều đáng nói, ngay khi nhận quyết định bổ nhiệm, bà Hương đã trình bày nguyện vọng thôi việc vì nhiều lý do khác nhau.

"Tôi sẽ có đơn xin thôi việc ngay hôm nay. Tuy nhiên, là công chức, tôi sẽ chấp hành quy định về công tác cán bộ, việc làm cho đến khi nguyện vọng của tôi được chấp thuận" - bà Hương cho biết.

Miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể theo “nguyện vọng cá nhân”

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể

Chiều 17/10, tại buổi họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV, ông Nguyễn Văn Thể được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng GTVT theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Tổng Thư ký Quốc hội đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như khoá XIV, ông Nguyễn Văn Thể đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đến nay, theo nguyện vọng cá nhân cũng như theo sự phân công của cấp có thẩm quyền, dự kiến tại Kỳ họp thứ 4, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thể. Việc này là bình thường và Quốc hội sẽ thực hiện quy trình theo đúng quy định.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy quán bar District K ở TP.HCM

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy

Gần 10h sáng 17/10, một đám cháy lớn đã xảy ra tại quán bar District K, địa chỉ 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành quận 1, TP.HCM.

Quán bar District K, với diện tích hàng trăm mét vuông, tọa lạc ở trung tâm TP.HCM nơi rất gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà hát Thành phố, Dinh Độc lập,...

Tới khoảng 10h30, lực lượng PCCC đã cơ bản kiểm soát được đám cháy.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2022, quán bar này đã bị lực lượng chức năng đình chỉ hoạt động vì vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự. Tuy nhiên, tối 5/10, cơ sở này tiếp tục hoạt động và bị Công an quận 1 lập biên bản vì hành vi bị tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về PCCC nhưng vẫn cố tình đón khách vào phục vụ.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn (Công an TP.HCM) cho biết: “Nhận định nguyên nhân ban đầu là do thợ hàn kim loại đã để tia lửa bắn vào các vật liệu gây cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây cháy một phần diện tích khoảng 300 mét vuông trong tổng diện tích sàn 800 mét vuông".

Đặc biệt, sau khi chứng kiến cán bộ chiến sĩ căng mình chữa cháy, không để lửa cháy lan sang các nhà lân cận, người dân ở gần nhà hàng District K (quận 1, TPHCM) đã cảm kích gửi lời tri ân và trao hỗ trợ 100 triệu đồng nhằm động viên lực lượng chữa cháy.

Tìm thấy 3 thi thể công nhân vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận

Nơi phát hiện thi thể thứ ba. Ảnh HT

Chiều 17/10, thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở bãi cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã được tìm thấy.

Sau khi huy động nhiều phương tiện cùng tham gia tìm kiếm, thi thể của ông Huỳnh Tấn Phước (48 tuổi, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết) được tìm thấy phía dưới chân bãi cát thải. Vị trí này cách khoảng 50m nơi phát hiện thi thể của ông Bùi Quang Trình (48 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lược chức năng tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Trung (30 tuổi, quê Bình Định). Vị trí tìm thấy thi thể anh Trung gần khu vực một chiếc bơm nước, cách nơi xảy ra sự cố khá xa.

Như vậy, đến nay đã tìm thấy 3 trong số 4 công nhân bị vùi lấp dưới cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum. Hiện còn nạn nhân cuối cùng là anh Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, quê Bình Thuận).

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-xin-thoi-viec-ngay-sau-le-bo-nhiem-nu-pho-giam-oc-so-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-xin-thoi-viec-ngay-sau-le-bo-nhiem-nu-pho-giam-oc-so-noi-gi-a575238.html