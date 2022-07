Tin tức 24h qua: Tượng đài CSGT và PCCC ở giữa Thủ đô có "quá nhiều điều đáng tiếc"

Tượng đài CSGT và PCCC ở giữa Thủ đô có "quá nhiều điều đáng tiếc"; Nghi án sát hại người tình rồi tự sát ở quận Tân Bình… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Tượng đài CSGT và PCCC ở công viên Thống Nhất

Tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC tại bên ngoài công viên Thống Nhất

Quần thể tượng đài Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy đặt tại tường Công viên Thống Nhất - mặt đường Trần Nhân Tông, đối diện hồ Thiền Quang (Hà Nội) đang được thi công. Dự kiến, công trình sẽ được khánh thành trước ngày 20/7.

Đến nay, cụm tượng đài này đã được tạo hình cơ bản gồm 6 người, một chiếc cột đèn giao thông và tạo hình một ngọn lửa đang cháy. Tất cả đều có màu đồng.

Tuy nhiên, quần thể tượng đài lập tức gây tranh cãi trên MXH.

Trả lời báo chí, nhiều họa sĩ cho rằng tác phẩm có ý nghĩa, đáng ghi nhận. Song, ở mức độ nghệ thuật, đây là tác phẩm có quá nhiều điều đáng tiếc. Cụm tượng đài gồm 6 người, người đứng người ngồi nhưng lại không có sự liên kết, không có nhịp điệu. Tác phẩm thiếu sự cô đọng nên thông điệp truyền tải không rõ ràng.

Ngoài ra, vị trí đặt cụm tượng đài cũng khiến giới họa sĩ, điêu khắc băn khoăn.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Vị trí của vùng áp thấp vừa hình thành trên Biển Đông (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (9/7), trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Dự báo, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần nối với vùng áp thấp trên biển Đông, từ nay (9/7) đến cuối tuần sau, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào đợt mưa dông diện rộng, mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, cường độ mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa cả đợt (từ mùng 9 đến 16/7) phổ biến 100-200mm, riêng các tỉnh Nam Tây Nguyên và Cà Mau, Kiên Giang có mưa trên 250mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Xe SH lao vào 3 cháu bé đang đứng chơi, 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 9/7, ông Nguyễn Hùng Chiến – Chủ tịch UBND phường Bình Ngọc (Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, vào tối 8/7, anh Nguyễn Văn C. (SN 1985, người địa phương) điều khiển xe máy SH lưu thông theo hướng Mũi Ngọc về trung tâm TP.Móng Cái.

Khi đi đến đường Ngọc Sơn thuộc khu 4, phường Bình Ngọc, đã bất ngờ lao vào cửa hàng tạp hoá bên đường, tông vào 3 cháu nhỏ gồm: Đ.T.T. (SN 2007), N.H.T. (SN 2012), H.T.H. (SN 2021). Vụ tai nạn khiến 3 cháu bé ngã xuống đường, xe máy văng ra xa một đoạn và anh C. cũng văng xuống đường.

Tất cả 4 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh C. và cháu H.T.H. do thương tích nặng đã tử vong.

Nghi án sát hại người tình rồi tự sát ở quận Tân Bình

Hiện trường vụ việc

Chiều 9/7, Công an quận Tân Bình, TP HCM vẫn đang điều tra nghi án ông D.V.T. (SN 1975, quê Hưng Yên) sát hại người tình là chị Đ.T.T.H. (SN 1989, quê Đắk Nông) rồi treo cổ tự tử trên địa bàn.

Theo điều tra bước đầu, cuối năm 2021, ông T. và chị H. sống chung với nhau như vợ chồng tại phòng trọ trên đường Giải Phóng, quận Tân Bình.

Sáng nay, người dân nghe tiếng chửi bới giữa hai người trong phòng trọ. Thấy căn phòng khoá kín cửa, hàng xóm đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện không lành, người dân đã báo công an.

Khi công an có mặt phá khoá vào trong thì thấy ông T. đã tử vong trong tư thế treo cổ, chị H. được phát hiện tử vong trên nệm với nhiều vết thương. Công an nhận định có khả năng do mâu thuẫn tình cảm nên ông T. đã sát hại chị H. rồi treo cổ tự tử.

