Tin tức 24h qua: Bám theo cô gái từ ngoài đường vào khu trọ để sàm sỡ, kẻ biến thái khai gì?

Bám theo cô gái từ ngoài đường vào khu trọ để sàm sỡ, kẻ biến thái khai gì?; Diễn biến nóng vụ nhiều người tử vong sau bữa trưa ở Hưng Yên;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Bám theo cô gái từ ngoài đường vào khu trọ để sàm sỡ, kẻ biến thái khai gì?

N.H.A núp bên hông cửa khi cô gái trẻ đi vào khu nhà trọ (ảnh cắt từ clip)

Ngày 30/6, Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã triệu tập N.H.A (SN 2004, trú quận Đống Đa) về trụ sở làm việc để làm rõ hành vi sàm sỡ cô gái trẻ.

Bước đầu, tại trụ sở công an, người này khai nhận rạng sáng 28/6, khi H.A điều khiển xe máy ở khu vực Giải Phóng thì bắt gặp cô gái đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ. Sau đó, H.A bám theo cô gái về phòng trọ ở phường Kim Liên để thực hiện hành vi sàm sỡ.

Diễn biến nóng vụ nhiều người tử vong sau bữa trưa ở Hưng Yên

Khu bếp của gia đình ông S.

Chiều 30/6, tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 do Bộ Công an tổ chức, đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, thông tin về tiến độ điều tra vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa ở huyện Kim Động.

Theo đại tá Sơn, khi tiếp nhận vụ án, cơ quan chức năng nhận định ban đầu đây có thể là vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy tính chất phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bác thông tin ông Nguyễn Thanh Long, ông Nguyễn Quang Tuấn tử vong

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành trả lời báo chí - Ảnh: T.C

Trong cuộc họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra vào chiều 30/6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), đã thông tin một số nội dung liên quan đến quá trình điều tra một số vụ án, trong đó có vụ Việt Á.

Lãnh đạo C03 bác bỏ tin đồn về việc bị ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tử vong trong trại tạm giam và khẳng định, hiện nay tâm lý và tâm trạng của các bị can đang bình thường.

Lãnh đạo C03 khẳng định những thông tin đó hoàn toàn không chính xác, không có "câu chuyện tự tử". Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nói cơ quan điều tra rất bức xúc trước thông tin thất thiệt này.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Sáu bắt tạm giam

Ngày 30/6, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, gồm nguyên Giám đốc Nguyễn Văn Sáu và nhân viên khoa dược Lê Thành Bắc.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam vì trong năm 2021 đã tham gia lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thuận Giang không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước 5 tỉ đồng.

