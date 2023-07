Tin tức 24h qua: “Trùm buôn” siêu xe Khanh “Super” bị bắt khẩn cấp vì lừa đảo

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận huân chương cao quý

Chiều 10-7, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (bên trái), đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cùng với đó, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao tặng cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 8 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 6 tháng đầu năm, tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 83,7%, trong đó, điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%.

“Trùm buôn” siêu xe Khanh “Super” bị bắt khẩn cấp vì lừa đảo

Chiều 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phan Công Khanh (tức Khanh “Super”, 29 tuổi, quê Bến Tre) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Phan Công Khanh tại cơ quan công an (Ảnh: A.X.).

Trước đó, cơ quan điều tra đã tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tố cáo Khanh lừa đảo thông qua việc mua bán ô tô trị giá nhiều tỷ đồng.

Qua xác minh và điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của ông Khanh có dấu hiệu phạm tội nên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt giam.

Trước đó, ngày 9/7, ông Phan Công Khanh bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tạm giữ.

Ông Phan Công Khanh là cựu vận động viên bóng chuyền nam, được biết đến là người chuyên buôn siêu xe có tiếng tại Việt Nam.

Hồi tháng 4, ông Khanh từng "dính" vào tin đồn vỡ nợ 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, ông Khanh đã khai trương showroom K-Super tại quận 1, TP.HCM.

Công an thông tin vụ tai nạn liên quan con giám đốc sở chạy mô tô phân khối lớn

Đại tá Nguyễn Văn Quy cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Chiều 10-7, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp một số thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông làm hai người chết, trong đó có con trai Giám đốc Sở Xây dựng, mới 16 tuổi, điều khiển mô tô phân khối lớn.

“Đây là vụ việc nghiêm trọng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã giao Công an TP Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, xác minh để xử lý đúng quy định pháp luật”- Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk nói.

Trước đó chiều 2-7, Phạm Nguyên C. (16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, con trai của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) điều khiển mô tô phân khối lớn trên đại lộ Đông Tây. Đang di chuyển trên đường, xe của C. va chạm với xe máy do chị N.T.H. (25 tuổi, đang mang thai) điều khiển lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm cả 2 người tử vong.

Vụ em trai phó chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất: Hủy kết quả

Chiều 10-7, ông Trần Bình Trọng (Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết UBND huyện đã có quyết định không công nhận kết quả trúng đấu giá 23 lô đất của ông Nguyễn Văn Trọng, trú tại xã Quỳnh Hưng.

Nhiều người tham gia phiên đấu giá đất tại xã Quỳnh Hưng. Ảnh: Q. Hưng

Theo Chủ tịch xã Quỳnh Hưng, sau cuộc đấu giá, khi chưa ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá thì huyện phát hiện ông Nguyễn Văn Trọng thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá nên đã ra quyết định không công nhận kết quả đối với ông này.

Liên quan đến vụ đấu giá đất ở Quỳnh Hưng gây xôn xao dư luận, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng cho biết thêm ông Nguyễn Văn Từ (con trai ông Nguyễn Văn Trọng) cũng trúng đấu giá 20 lô đất khác tại cuộc đấu giá đất này. Như vậy, tại cuộc đấu giá đất ở xã Quỳnh Hưng, hai cha con ông Trọng đã trúng đấu giá 53/56 lô đất.

Trước đó, tại buổi đấu giá 56 lô đất thuộc khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng, ông Nguyễn Văn Trọng đã trúng liền 23/56 lô đất với tổng giá trị lên đến hơn 30 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1971) hiện đang là công chức kế toán của UBND xã Quỳnh Bá, là em trai của ông Nguyễn Văn Quý (Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu) - người ký duyệt giá đất của 56 lô đất đấu giá tại khu vực Đồng Quan. Như vậy, việc ông Trọng tham gia đấu giá đã vi phạm Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

