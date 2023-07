Nóng trong tuần: Chủ quán ăn gần BV Bạch Mai và phố Tạ Hiện lên tiếng về thông tin "chặt chém"

Tiết lộ bất ngờ về “suất cơm bình dân giá 160 nghìn đồng” tại quán ăn gần BV Bạch Mai

Suất cơm bị tố có giá 160 nghìn đồng được đăng tải trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ quán cơm gần cổng Bệnh viện Bạch Mai bị tố “chặt chém” 160 nghìn đồng/suất trên mạng xã hội, ông Bùi Anh Dũng - Phó chủ tịch UBND phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, công an phường đã mời chủ quán cơm là bà V.T.H. và chồng lên trụ sở làm việc.

Chủ quán cơm cho rằng người đăng tải thông tin “suất cơm 160 nghìn đồng” lên mạng không phải là khách đến quán ăn. Người đến quán ăn cơm là anh L.K.A.

Khi anh A. đến quán mua cơm, giữa nhân viên và khách có trao đổi về suất ăn và giá cả. Thấy giá hơi cao nên anh A. yêu cầu bỏ bớt thức ăn. Sau đó, anh này chuyển khoản cho chủ quán 100 nghìn đồng.

“Suất cơm đó là 100 nghìn đồng chứ không phải 160 nghìn đồng như trên mạng chia sẻ”, ông Dũng nói và cho biết sau khi vị khách trên ra về thì người khác đã đưa thông tin lên mạng.

Phó Chủ tịch phường Phương Mai cho biết thêm, thời điểm kiểm tra cuối tháng 6 vừa qua, quán cơm của bà H. xuất trình được giấy phép kinh doanh, còn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) thì chủ quán nói là bị “thất lạc”. Phường đã yêu cầu chủ quán phải xuất trình đầy đủ giấy tờ.

“Hiện tại phường vẫn đang tiếp tục làm rõ, vi phạm thế nào chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh xử lý”, ông Dũng thông tin.

Chủ quán ăn trên phố Tạ Hiện lên tiếng về thông tin “chặt chém”

Món ăn nam thanh niên và bạn gái qua mạng ăn tại quán.

Chiều 5/7, lãnh đạo UBND phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, chính quyền đã xử phạt Quán Ngon tại số 2B Tạ Hiện 4 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa gây cản trở giao thông và vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo lãnh đạo UBND phường Hàng Buồm, qua thông tin phản ánh của người dân trên mạng xã hội về việc Quán Ngon nghi có dấu hiệu “chặt chém” khách. Ngày 29/6, đoàn kiểm tra của phường đã vào cuộc, kiểm tra và xác minh thông tin.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 2B Tạ Hiện treo biển "Quán Ngon" do bà Nguyễn Thị Thuận (SN 1972) làm chủ hộ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Thuận trình bày, khi có khách vào quán, nhân viên của quán sẽ đưa menu để khách chọn món. Trên menu đưa cho khách có niêm yết giá của các món ăn, khi khách hàng nhất trí gọi món thì nhân viên mới chuyển để nhà bếp làm món ăn cho khách.

Kiểm tra giữa giá niêm yết trên menu và phiếu tạm tính mà khách hàng đưa lên mạng cho thấy các món ăn như ốc hương nướng, cua hấp, hàu nướng mỡ hành, gà hun khói, bia…. đều trùng với giá đã niêm yết tại quán.

Qua sự việc trên, UBND phường Hàng Buồm thấy phản ánh trên mạng xã hội của khách hàng và bạn gái đến ăn uống tại quán nghi bị “chặt chém” là không có cơ sở.

Tạm giam 3 cựu công an bắn chết dê của dân

3 cán bộ công an thời điểm sau khi bị người dân phát hiện bắn dê của dân. Ảnh: Facebook

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu thượng úy Bùi Đình Việt và cựu thượng úy Bùi Tiến Tùng cùng về hành vi trộm cắp tài sản.

Các cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) nêu trên bị khởi tố do liên quan đến vụ bắn dê của dân.

Theo Công an TP Hà Nội, trưa 26/6, 3 cán bộ công an trên đi xe ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà (thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô, rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Thông tin đau lòng vụ cháy nhà 3 người chết ở Hà Nội

Ngôi nhà xảy ra cháy

5h22 ngày 8/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội). Trung tâm lập tức điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Do ngõ nhỏ, xe chữa cháy phải đậu đỗ từ xa, dẫn ống nước vào nhà dập lửa. Ngôi nhà chỉ có một mặt tiền với phần cửa sổ làm bằng kính có khung sắt, cảnh sát phải phá cửa sổ tiếp cận, tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong gồm cháu N.Q.M (SN 2010), cháu N.P.U (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004).

Cha nạn nhân D.T.D cho biết chị D. mới học xong cấp 3, đang được nghỉ hè nên xuống nhà cô, chú ở Hà Nội chơi thì gặp nạn.

Còn anh Nguyễn Văn Kế (38 tuổi, bố 2 cháu N.Q.M. và N.P.U.) cho hay, vợ chồng anh đang đi lễ các ở miền Trung thì bất ngờ nhận tin nhà xảy ra hoả hoạn, 2 con và cháu gái bị mắc kẹt bên trong.

“Trước chuyến đi, vợ chồng tôi yên tâm vì có cháu gái trông giúp 2 con. Ai ngờ đâu vụ hoả hoạn đã cướp đi 2 con và cháu gái của gia đình”, anh Kế khóc nấc nói.

Sau phản ánh vũ công nhảy "phản cảm" trong lồng kính, Valley Beach Club Bãi Cháy liên tiếp bị kiểm tra

Hình ảnh vũ công nhảy múa tại quán bar bãi biển Bãi Cháy, phường Bãi Cháy được cho là ăn mặc “phản cảm”.

Theo Phòng Văn hóa thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), vừa qua thành phố đã tổ chức các cuộc kiểm tra về nội dung biểu diễn nghệ thuật và trang phục của các vũ công nhảy múa tại cơ sở bar Valley Beach Club, thuộc khu vực tổ điện số B, Bãi tắm Sun World Complex, phường Bãi Cháy.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 1/7, chủ cơ sở kinh doanh Valley Beach Club chưa xuất trình Thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Nội dung này đã được tổ kiểm tra do Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và hiện đang dự thảo quyết định xử phạt hành chính theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 3/7, tổ công tác thành phố tiếp tục kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc vũ công nhảy múa tại quán bar bãi biển Bãi Cháy, phường Bãi Cháy ăn mặc “phản cảm”.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận các vũ công nhảy múa tại cơ sở cơ sở bar Valley Beach Club ăn mặc trang phục phù hợp, chưa phát hiện các hành vi, hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Trước đó, ngày 30/6, mạng xã hội xuất hiện clip kèm hình ảnh một số vũ công nam, nữ ăn mặc hở hang, nhảy nhót trên bục ở bãi biển.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động giải trí này phù hợp trong các bar, vũ trường, không gian kín (nơi chỉ những người trưởng thành mới được vào) hơn là ở nơi công cộng. Hoạt động nhảy nhót của vũ công trong các lồng kính với trang phục "kiệm vải" ở ngoài bãi biển Bãi Cháy có thể gây phản cảm với trẻ em, người già...

