Kinh hoàng với lời khai của những đối tượng cầm đầu vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng Công an các cấp và sự giúp sức to lớn của nhân dân, chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ án, nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị bắt gọn cùng vũ khí, hung khí gây án.

Đến ngày 23/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với hàng chục đối tượng liên quan về 4 tội danh: khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm khủng bố

Tính đến ngày 09/7/2023, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 90 đối tượng. Trong đó, có 76 đối tượng bị khởi tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ 20 khẩu súng các loại (súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế), 2 lựu đạn, hơn 1.000 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2kg vật liệu nổ, 1 nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, 1 bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ Fulro, hàng chục ĐTDĐ, thẻ nhớ, thiết bị điện tử (trong đó có 3 ĐTDĐ mà các đối tượng chôn giấu dưới đất và đốt 1 chiếc), nhiều ná cao su cùng các tài liệu, chứng cứ khác liên quan.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã giải cứu 3 người dân bị nhóm khủng bố bắt làm con tin; xác minh, nghi vấn, triệu tập làm việc đối với nhiều người, nhiều đối tượng liên quan để lập hồ sơ, có biện pháp cảm hóa, giáo dục, xử lý. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình ANTT và mọi sinh hoạt, đời sống của nhân dân ở huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã nhanh chóng được bảo đảm ổn định, trở lại yên bình như trước.

Trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an các cấp, đến nay hầu hết các đối tượng đã bị bắt. Hiện chỉ còn một số ít đối tượng khác đang bị các cơ quan chức năng ra lệnh truy nã đặc biệt. Trước những tang chứng, vật chứng, tài liệu, vũ khí, hung khí bị thu giữ, tất cả các đối tượng từ những kẻ đặc biệt nguy hiểm, manh động nhất đến các đối tượng liên quan, mặc dù cứng đầu, ngoan cố cũng đã thú nhận toàn bộ âm mưu thâm độc cùng những hành vi giết người tàn ác, man rợ nhằm chống phá chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Bị can Y Tim Niê (ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) - đã dẫn đầu nhóm tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và sát hại người dân đi trên đường rạng sáng 11/6/2023 - thú tội: “12 giờ đêm và rạng sáng hôm đó, chúng tôi từ trong chòi rẫy cà phê chạy ra, tới chỗ trụ sở xã Ea Tiêu. Thấy công an xã, tôi là người đầu tiên nổ súng. Tất cả chúng tôi đã bắn công an xã trực ở đó. Sau đó, mấy anh em chúng tôi lấy "bom" xăng ném vào trụ sở ủy ban, nhằm mục tiêu đốt rụi trụ sở đó. Sau đó, tôi bảo anh em mang theo hết vũ khí, dao và lên xe rút chạy qua xã Ea Ktur để hỗ trợ cho nhóm Y Thô A Yun (còn gọi là Ama Kruh - PV).

Chúng tôi đang chạy xe ra đường quốc lộ, gặp một xe bán tải... Tôi xuống xe, lấy dao đâm 4 nhát vào người đó. Hai người anh em khác của tôi lôi xác người này vứt xuống mương nước bên đường... Tới giờ, tự tôi thấy bản thân tôi và những việc của tôi làm là tội ác, quá sai trái rồi. Bây giờ, tôi kêu gọi các anh em, ai còn trốn tránh phải ra đầu thú với công an, với pháp luật”.

Trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu còn có Y Diơh Kbuôr (ngụ xã Cư Pơng, huyện Krông Búk). Đây là lời thú tội của đối tượng này: “Khi đi, chúng tôi mang súng AK, AR, CKC, súng hơi CPC, lựu đạn, “bom” xăng, dao. Khi đến trụ sở xã Ea Tiêu, qua phòng Công an, đập kính rồi mở cửa... Một anh ra ngoài, chúng tôi đánh trước, rồi bắn cả hai người, rồi đốt phá phòng bên cạnh, đốt trụ sở, khi về đến cổng chào của xã Ea Ktur, thấy xe tải của Điện Máy Xanh đang đi trên đường, chúng tôi bắn tài xế đó chết rồi đốt hàng trên xe. Đến giờ tỉnh ra, mới thấy những tội ác của đồng bọn mình và mình đã quá sai rồi”.

Còn Y Thô A Yun (cùng ngụ xã Cư Pơng) - đối tượng dẫn đầu nhóm thứ 2 tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur - khai nhận: “Nhóm của tôi xông vào trụ sở xã Ea Ktur, xông vào phòng bên Công an và chúng tôi đã đập cửa, lao vào chém mấy người trong phòng. Tôi đã nổ súng bắn công an ở đó. Sau đó, anh em chúng tôi lấy “bom” xăng đốt nhiều phòng làm việc của xã. Khi tôi chạy ra ngoài, thấy anh em của mình cũng rất hung hăng, đốt xe ôtô, đốt nhiều thứ lắm. Khi tôi chạy qua cổng bên đường, tôi thấy tất cả đã tập kết ở đó rồi và bắn nổ súng tung tóe. Sau đó, chúng tôi chạy đi ẩn nấp trong các lô cà phê lẩn trốn và đem súng đi chôn giấu luôn...

Đến nay, sau quá trình làm việc với công an, tôi thấy việc làm của tôi rất nghiêm trọng. Tôi cũng khuyên những người đi theo tham gia trong tổ chức này hãy mau ra đầu thú để được khoan hồng, nếu không thì cũng sẽ bị bắt”.

Trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở xã Ea Ktur còn có Y Wiết Byă (ngụ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M,gar, Đắk Lắk). Y Wiết Byă thú nhận: “Trong nhóm của tôi có nhiều người rất hung hãn. Ai cũng cầm vũ khí, súng, dao, lựu đạn, “bom” xăng, gặp ai thì giết, gặp đồn thì phá. Nhóm của tôi làm nhiều việc dã man, đã giết nhiều người. Tôi cũng giống họ, rất điên cuồng. Giờ tỉnh lại, tôi thấy việc tôi làm rất sai lầm, mong nhà nước khoan hồng cho tôi”.

Quần chúng nỗ lực tố giác, truy bắt các đối tượng

Trong quá trình xử lý vụ việc ở huyện Cư Kuin, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Công an trong tỉnh tăng cường phát động quần chúng tham gia phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt các đối tượng.

Công an các huyện, thị xã, thành phố và liên ngành Công an - Viện KSND - TAND tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư kêu gọi các gia đình, người thân có đối tượng liên quan đang lẩn trốn vận động để các đối tượng sớm ra trình diện, đầu thú, thành khẩn khai báo nhằm hưởng chính sách khoan hồng. Kết quả là có nhiều gia đình, dòng họ, người uy tín ở các thôn, buôn tích cực, nhiệt tình đi vận động được nhiều đối tượng ra đầu thú.

Như đối tượng Y Pôn Niê (ngụ xã Cư Pơng) sau khi ra đầu thú đã khai nhận: “Tôi có tham gia tổ chức tấn công vào UBND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Họ giao cho tôi khẩu súng AR15 và hơn 120 viên đạn. Lúc đó, tôi có bắn nổ một phát súng rồi chạy lên đập phá cửa các phòng làm việc. Còn mấy người đi cùng tôi thì đánh đập, giết người dân và giết công an. Xong rồi bọn tôi chạy rút lui tới huyện Krông Bông. Trên đường chạy đi, thấy lực lượng Công an, Quân đội, người dân truy đuổi khiến tôi sợ quá, không muốn chạy trốn nữa. Tôi mượn điện thoại của người dân rồi gọi về cho vợ tôi, nói giúp cho tôi ra đầu thú”.

Cũng ngụ buôn Ea Liang (xã Cư Pơng), Y Khuik Ajun thừa nhận sau khi ra đầu thú: “Tôi cũng theo nhóm của thằng Y Tim Niê tham gia đột kích vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu. Tôi được giao nhiệm vụ vào lục tìm vũ khí và ném “bom” xăng. Còn anh em trong nhóm thì gây ra giết người. Xong rồi thì chạy vô rẫy cà phê, mỗi người chạy mỗi đường. Tôi chạy về huyện Krông Bông. Sau đó, suy nghĩ không thể trốn thoát nên tôi ra đầu thú”.

Vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng do các đối tượng Fulro gây ra ở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) đang được cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp truy tố. Một phiên tòa với những mức án nghiêm minh nhất đang chờ đợi các đối tượng sắp tới.

Một số hung khí, vũ khí, súng đạn Công an thu giữ của những kẻ khủng bố:

