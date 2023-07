Nóng trong tuần: Bà “trùm” đất nền đi điều trị tâm thần sau khi lừa hàng trăm tỉ đồng

Bà “trùm” đất nền đi điều trị tâm thần sau khi lừa hàng trăm tỉ đồng

VKSND TP HCM đã nhận được toàn bộ kết luận điều tra của công an cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 6 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là vụ án lừa đảo do Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cấu kết với các bị can cùng thực hiện với thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Nhóm này đã tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ở..., sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán. Nhóm này cấu kết với các công ty như Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để lừa đảo khách hàng.

Trần Thị Hồng Hạnh (áo đỏ)

Trần Thị Mỹ Hiền giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của 3 công ty này. Hiền đã thuyết phục được khách hàng mua đất nền chưa được cấp phép xây dựng dự án cũng như đất chưa rõ nguồn gốc.

Khi không thực hiện được hợp đồng như thỏa thuận, Hiền "ra chiêu" đồng hành cùng khách bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng. Bằng chiêu lừa tinh vi này, Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm đã lừa nhiều người hàng trăm tỉ đồng.

Hiện nay Trần Thị Mỹ Hiền đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc theo Quyết định số 01/QĐ-VKS-P3 ngày 10/3/2021 của VKSND TP HCM.

Người đàn ông và 3 cháu nhỏ chết trong tư thế treo cổ

Ngày 29/6, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang điều tra vụ bốn người chết tại xã N’Thôi Hạ của huyện này.

Hiện trường vụ việc ở xã N’Thôi Hạ. Ảnh: VÕ TÙNG

Trước đó, chiều 27/6, bà T, 32 tuổi, ngụ thôn Bia Ray, xã N’Thôi Hạ, huyện Đức Trọng đi chăn bò về thì thấy cửa trước và cửa sau nhà khoá phía trong không vào được.

Bà nói con trai là K, 12 tuổi, đi ra phía sau nhà, trèo qua cửa chớp phía sau bếp để vào nhà mở khoá trong sau bếp.

Sau đó, bà T vào nhà thấy cửa phòng ngủ khoá nên lấy chìa khoá mở cửa. Khi vào trong bà phát hiện bốn người chết trong tư thế treo cổ bằng dây cáp điện thoại màu đen.

Những người này gồm Lương Đức C (33 tuổi, chồng bà T), cháu M (8 tuổi, con riêng bà T), Lương Đức T (6 tuổi) và Lương Đức T (4 tuổi) là con chung của hai vợ chồng bà T.

Bà T đã gọi cho bố và anh trai ở nhà cạnh bên qua đưa bốn người xuống, tuy nhiên những người này đều đã tử vong.

Xác minh ban đầu, công an phát hiện trong nhà có một thư tuyệt mệnh của C để lại. Tại hiện trường, công an cũng không phát hiện các dấu vết xô xát, không phát hiện thương tích nào khác trên người các nạn nhận ngoài dấu vết treo cổ.

Người đàn ông mất 600 triệu sau 2 ngày tham gia nhóm "Tình một đêm"

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội nhận được đơn trình báo của ông T. (50 tuổi) về việc bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, ông T. được mời tham gia nhóm “Tình 1 đêm”. Sau khi cung cấp khu vực sinh sống, ông được đối tượng gửi danh sách các “em”, bảng giá của Câu lạc bộ và yêu cầu mở Thẻ hẹn hò để “em” đến phục vụ.

Ảnh minh hoạ

Sau khi đăng ký tài khoản xong, ông T. được yêu cầu xác thực để hoàn thành nhiệm vụ, nhận “hoa hồng” bằng cách truy cập vào đường link các đối tượng gửi và nộp tiền theo hướng dẫn của hệ thống.

Tin lời, ông T. lựa chọn gói dịch vụ, nộp tiền, thực hiện các nhiệm vụ và nhận “hoa hồng” thành công. Hệ thống tiếp tục “dẫn dắt” ông thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo để nhận “hoa hồng”. Khi thực hiện nhiệm vụ và nạp số tiền lớn thì hệ thống thông báo “sai dữ liệu, tài khoản bị khóa”, thành viên phải nộp thêm tiền để phục hồi dữ liệu, mở khóa tài khoản. Nếu nộp thêm tiền thì mới được cấp thẻ thành viên hẹn hò.

Tuy nhiên, sau khi chuyển thêm tiền, các đối tượng vẫn thông báo lỗi và đưa ra nhiều lý do để dụ nạn nhân nộp tiền thêm nhiều lần với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt. Chỉ trong 2 ngày, ông T. đã chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng.

Bắt khẩn cấp hacker "hô biến" sổ tiết kiệm 1 triệu đồng thành 51.244 tỉ đồng

Ngày 1/7, Công an TP HCM đã bắt Dương Minh Tâm (SN 1996, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, một ngân hàng đã trình báo về việc bị kẻ lạ xâm nhập hệ thống thông tin tài chính để thực hiện hành vi chiếm đoạt 10 tỉ đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM xác định Dương Minh Tâm mở tài khoản ngân hàng trên vào cuối năm 2022. Đến giữa năm 2023, Tâm sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và mở sổ tiết kiệm 1 triệu đồng.

Theo quy định của ngân hàng, Tâm được cầm cố sổ tiết kiệm để vay online trên ứng dụng, số tiền tối đa 85%/giá trị của sổ tiết kiệm được cầm cố nhưng không vượt quá 2 tỉ đồng/lượt vay. Với việc cầm cố sổ tiết kiệm 1 triệu đồng, Tâm chỉ vay được tối đa 850.000 đồng.

Tuy nhiên, Tâm đã can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin tài chính của ngân hàng này, chỉnh sửa mã lệnh tài sản cầm cố là sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng thành trên 51.244 tỉ đồng.

Từ ngày 23-5 đến 9-6, Tâm đã 7 lần thực hiện việc rút tiền từ hệ thống ngân hàng rồi chuyển về tài khoản 10,5 tỉ đồng. Sau đó Tâm chuyển trả ngược hơn 500 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng.

Tâm đã rút ra tiêu xài 6,5 tỉ đồng, còn khoảng 3,5 tỉ đồng chưa kịp rút thì bị ngân hàng phát hiện, phong tỏa tài khoản.

Bố chồng cùng con dâu đi đánh ghen

Đêm 30/6 và sáng 1/7, cộng đồng mạng xã hội xôn xao các clip, hình ảnh nhóm người chặn xe ô tô, nghi đi đánh ghen.

Clip cho thấy, khoảng 21 giờ đêm 29/6, chiếc xe hiệu Honda Civic dừng lại trên quốc lộ 1A, sát dải dải phân cách cứng. Nhóm người có trẻ em yêu cầu những người trong xe dừng lại và ra khỏi xe.

Tuy nhiên, những người trong xe không mở cửa rồi cho xe chuyển bánh. Một người phụ nữ chặn đầu xe và đưa điện thoại ra quay, nhưng xe vẫn chạy và đẩy người phụ nữ lên nắp capo.

Bố chồng cùng con dâu chặn xe ô tô đánh ghen bị ủi lên nắp capo

Một số người can ngăn và kéo tay yêu cầu người phụ nữ trên capo xuống khỏi xe. Chiếc xe chạy tiếp, người phụ nữ và một người đàn ông tiếp tục yêu cầu tài xế dừng lại nhưng xe tiếp tục tiến tới. Một người đàn ông đã nhiều tuổi tiếp tục chặn đầu nhưng xe không dừng lại, buộc người này phải nhảy lên nắp capo.

Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt can ngăn, giải tỏa việc tụ tập đông người, tránh gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự và giải quyết vụ việc.

Sáng 1/7, lãnh đạo UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Diễn Kỷ, nhưng ô tô đã chạy xe đến địa bàn xã Diễn Yên. Những người này không phải người dân xã Diễn Yên. Người phụ nữ nghi bị đuổi, đánh ghen đã chạy vào trụ sở UBND xã để "lánh nạn".

Được biết, người phụ nữ điều khiển chiếc xe hơi trên là chị NTN (39 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu). Người phụ nữ lên nắp capo xe hơi là NTB (32 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu), người đàn ông bị đẩy lên nắp capo là bố chồng của chị B.

