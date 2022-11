Tin tức 24h qua: Trang Nemo có hành động "lạ" với bị hại tại tòa

Trang Nemo có hành động "lạ" với bị hại tại tòa

Ngày 22/11, TAND quận 1 tiếp tục phiên xử Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng SN 1999), Nguyễn Phước Tuấn (SN 1991), Phan Hoàng Nam (SN 1998) về tội "Gây rối trật tự công cộng.

Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX quay lại phần xét hỏi. Trả lời HĐXX, bị hại Phạm Lệ Khanh cho biết giữ nguyên yêu cầu HĐXX xử lý các bị cáo tội "Cố ý gây thương tích".

Đối với yêu cầu này, tại phiên xử trước đó, đại diện VKSND quận 1 cho biết không có căn cứ xử lý do cơ quan điều tra chưa xác định được thương tích của bà Khanh do ai gây ra và thời điểm bị thương tích.

Tại toà, HĐXX hỏi thêm một số bị cáo đã đánh vào vị trí nào trên cơ thể bị hại, đánh bao nhiêu cái. Sau đó, HĐXX tiếp tục hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Trang Nemo (áo trắng) ôm Phạm Lệ Khanh (bạn Trần My) để xin lỗi. Tuy nhiên, Khanh lắc đầu từ chối và rời đi.

Ngay sau khi HĐXX rời đi, Trang Nemo đã tiến về phía bị hại Khanh, ôm bị hại nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, Khanh lắc đầu từ chối và rời đi.

Cáo trạng VKSND quận 1 thể hiện chiều 16/1/2022, Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) đến cửa hàng quần áo của Trang Nemo tại quận 1 để xin lỗi vì mâu thuẫn bán hàng online trước đó.

Khi gặp, Trang giật khẩu trang của chị Phạm Lệ Khanh (bạn My), Quy và một nhân viên khác của cửa hàng xông vào hành hung chị Khanh. Người bạn khác của My xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt đưa tất cả đương sự về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát. Chị Khanh bị thương tích 3%.

Công an Cà Mau thông tin về vụ 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá

Ngày 22/11, thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết sau khi mạng xã hội xuất hiện 2 clip 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá thì công an toàn quốc đã vào cuộc xác minh chứ không riêng gì Cà Mau.

Vụ việc được xác định xảy ra ở Cà Mau và bị hại là ông Trương Văn Trung và Lê Văn Bình. Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Thời, tỉnh Cà Mau thụ lý vụ việc, khởi tố vụ án hành hạ người khác ngay sau đó.

Thượng tá Phan Bửu Kiếm thông tin về vụ ngư dân bị hành hạ dã man

Theo thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết thêm, vào cuối tháng 5, ông Trung và ông Bình đã đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời trình báo bị 3 đối tượng dùng kìm bấm vào ngón tay, môi, lỗ tai…

Sau khi ghi lời khai, ông Trung và ông Bình không yêu cầu xử lý hình sự cũng như không đồng ý làm việc mà chỉ yêu cầu thỏa thuận với chủ tàu cá BT 97993 – TS.

Sau đó, 2 bị hại đi theo tàu khác ra biển đánh bắt thủy sản chứ không quay lại làm việc với cơ quan công an. Lúc này, Công an thị trấn Sông Đốc đã yêu cầu chủ tàu cá BT 97993-TS điều tàu vào nhưng người này không chấp hành.

Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết thêm, công an đang phối hợp cùng người thân tìm ngư dân Lê Văn Bình. Riêng, nạn nhân còn lại là ông Lê Văn Trung đang được đưa đi giám định thương tích để phục quá trình điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng hành hạ dã man ngư dân.

Thông tin bất ngờ về bếp ăn bán trú tại trường iSchool Nha Trang

Ngày 22/11, báo cáo của Phòng Y tế TP. Nha Trang gửi UBND TP. Nha Trang cho biết: Người tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc là ông Bùi Phúc L. (SN 1982, ở đường Phú Xương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang). Ông này cũng là chủ cơ sở kinh doanh bán hàng ăn uống giải khát tại trường cùng một số nhân viên của cơ sở thực hiện.

Phần ăn trưa ngày 17/11/2022 của học sinh trường iSchool Nha Trang. Ảnh L.H

Trước đó, hàng trăm học sinh trường iSchool Nha Trang bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt, nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi dùng bữa tại trường vào trưa 17/11. Các em được phụ huynh đưa đi cấp cứu tại 5 bệnh viện trên địa bàn TP. Nha Trang. Đến ngày 20/11, một học sinh 6 tuổi tử vong.

Tính đến chiều 21/11, đã ghi nhận gần 650 học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 387 ca điều trị nội trú, 21 ca nặng đang được điều trị tích cực.

Chồng tàn nhẫn tạt axit rồi dùng dao đâm chết vợ

Khoảng 22h ngày 21/11, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể 1 người phụ nữ ở giữa đường liên xã Thượng Lan (Việt Yên) - Ngọc Thiện (Tân Yên), trên người có nhiều vết dao đâm. Nạn nhân là chị N.T.T (SN 1998, trú Yên Sơn, Nghĩa Trung, Việt Yên).

Ngày 22/11, Công an huyện Việt Yên phối hợp với phòng PC02 đã triệu tập Thân Văn Hiếu đến làm việc. Qua làm việc, Hiếu khai nhận do ghen tuông nên đã sử dụng axit, dao, xe mô tô truy đuổi sát hại chị T.

Thân Văn Hiếu tại trụ sở công an.

Một cán bộ điều tra thuộc phòng PC02 cho hay, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm trong quá trình chung sống giữa Hiếu và chị T. Thời gian gần đây, vì những mâu thuẫn này, chị T. đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống chứ không ở cùng chồng.

Đêm 21/11, chị T. đang trên đường trở về nhà bố mẹ đẻ, khi đi qua đoạn đường ở xã Thượng Lan (Việt Yên) thì bị Hiếu đuổi theo tạt axit. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong.

Hiện, PC02 vẫn đang truy tìm hung khí là con dao mà Hiếu dùng gây án.

Mâu thuẫn ở cây xăng, tài xế ô tô tăng ga đâm thương vong 2 phụ nữ

Vào rạng sáng 22/11, tại cây xăng ở xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) giữa 2 người phụ nữ và lái xe ô tô con xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, tài xế ô tô con lùi xe lại rồi bất ngờ tăng ga đâm vào 2 người phụ nữ rồi bỏ đi. Sau sự việc, 1 người phụ nữ bị hất văng lên capo, rơi xuống đất, người còn lại bị ô tô chèn qua người.

Ô tô chèn qua người phụ nữ.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Nam (Sơn Dương, Tuyên Quang), sau khi bị ô tô con tông, 1 phụ nữ tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, Công an đang làm việc với tài xế ô tô con để làm rõ nguyên nhân.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-trang-nemo-co-hanh-ong-34-la-34-voi-bi-hai-tai-toa-a5...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-trang-nemo-co-hanh-ong-34-la-34-voi-bi-hai-tai-toa-a581862.html