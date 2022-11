Ai tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh trường iSchool Nha Trang?

Ngày 22/11, báo cáo của Phòng Y tế TP. Nha Trang gửi UBND TP. Nha Trang cho biết: Người tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc là ông Bùi Phúc L. (SN 1982, ở đường Phú Xương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang). Ông này cũng là chủ cơ sở kinh doanh bán hàng ăn uống giải khát tại trường cùng một số nhân viên của cơ sở thực hiện.

Phần ăn trưa ngày 17/11/2022 của học sinh trường iSchool Nha Trang. Ảnh L.H

Theo đó, ông Bùi Phúc L. có giấy phép hộ kinh doanh số 37A80221626 do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Nha Trang cấp ngày 24/9/2015 (đăng ký lại lần 1), ngành nghề kinh doanh: bán hàng ăn uống giải khát, hải sản tại gian hàng trường iSchool Nha Trang, đường Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP. Nha Trang. Ông L. cũng có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 165/ATTP-CNĐK do Phòng Y tế TP. Nha Trang cấp ngày 19/10/2022 (cấp lần 3).

Trước đó, chiều 21/11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ghi nhận gần 650 học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 387 ca điều trị nội trú, 21 ca nặng đã được tích cực xử lý và tình trạng đã ổn định. Riêng với trường hợp học sinh lớp 1 người nước ngoài tử vong, Sở Ngoại vụ tỉnh đang làm việc cơ quan chức năng để hỗ trợ thủ tục theo quy định; chính quyền địa phương và sở, ngành đã thăm hỏi, động viên gia đình.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Viện Pasteur Nha Trang khẩn trương, kịp thời công bố kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm để có hướng xử lý. UBND tỉnh Khánh Hoà cũng chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xem xét tính chất vụ việc.

Vẫn còn nhiều học sinh trường iSchool Nha Trang đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh L.H

Như Tiền Phong đã thông tin, hàng trăm học sinh trường iSchool Nha Trang trở về nhà thì bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt, nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi dùng bữa tại trường vào trưa 17/11. Các em được phụ huynh đưa đi cấp cứu tại 5 bệnh viện trên địa bàn TP. Nha Trang. Đến ngày 20/11, một nam sinh 6 tuổi (bố là người nước ngoài) đã tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa của trường iSchool Nha Trang, được bác sĩ chẩn đoán vào thời điểm nhập viện là sốc nhiễm trùng và ngộ độc thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc này, Sở Y tế Khánh Hòa đã có công văn khẩn thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh công tác thu dung, chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang. Theo đó, kết quả phân lập nguyên nhân ban đầu từ nuôi cấy mẫu bệnh phẩm (cấy phân) của các bệnh viện cho thấy tác nhân gây bệnh là Salmonella group, chạy phần lớn kháng sinh. Ghi nhận một trường hợp kháng với các kháng sinh là Gentamicin, Amikacin, Tobramicin.

Nguồn: https://tienphong.vn/ai-to-chuc-bep-an-ban-tru-cho-hoc-sinh-truong-ischool-nha-trang-post1488528...Nguồn: https://tienphong.vn/ai-to-chuc-bep-an-ban-tru-cho-hoc-sinh-truong-ischool-nha-trang-post1488528.tpo