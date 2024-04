Tin tức 24h qua: Tin mới về “kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty”

Nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4-1/5

Chiều 12/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi đến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.

Theo đó, sau khi xem xét tờ trình do Bộ LĐ-TB&XH gửi lên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, người dân, trong đó lưu ý cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Trước đó, sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành, Bộ LĐ-TB&XH đã có tờ trình gửi lên Thủ tướng xin ý kiến về đề xuất hoán đổi. Theo đó, công chức, viên chức được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5). Như vậy, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy (27/4) đến hết thứ Tư (1/5). Đối với người lao động cũng khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ lễ như trên.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, việc kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tin mới về “kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty”

Ngày 12/4, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VHTT&DL Bình Thuận đã có báo cáo cho UBND tỉnh liên quan đến “kho báu” 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ty.

Sông Cà Ty chảy giữa lòng TP Phan Thiết nơi ông Huỳnh Phú Tân xin phép khai thác "kho báu". Ảnh GOOGLE MAP.

Theo đó, ông Huỳnh Phú Tân (Đông Hải, Bạc Liêu) có đơn xin phép khai thác vật quý (gửi lần thứ 3) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngày 29/3/2024, Sở phúc đáp và hướng dẫn ông Tân thực hiện các nội dung để được xem xét việc xin khai thác “3 tấn vàng do quân đội Nhật chôn giấu dưới sông Cà Ty”, bảo đảm đúng pháp luật. Tuy nhiên, ông Tân không thực hiện theo đúng hướng dẫn này.

Cụ thể, không có phương án thăm dò và phương án khai thác vật quý, chỉ nêu ra một số ý về thời gian, cách thức thực hiện và xử lý tài sản sau thăm dò; không cung cấp được bất kỳ tài liệu, hình ảnh, thông tin nào liên quan để chứng minh được có diễn ra sự việc và nguồn gốc về nơi chôn giấu vật quý (kho báu).

Sở VHTT&DL khẳng định không có cơ sở để xem xét, giải quyết việc xin khai thác vật quý dưới sông Cà Ty theo đơn đề nghị của ông Huỳnh Phú Tân.

Vật quý mà ông Tân ghi trong đơn xin khai là vàng (khoảng 3 tấn), đây không phải là di sản văn hóa nên không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở VHTT&DL.

“Sở VHTT&DL kiến nghị UBND tỉnh thống nhất không xem xét, giải quyết đối với đơn xin khai thác vật quý của ông Huỳnh Phú Tân”, Sở VHTT&DL Bình Thuận đề nghị.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca lĩnh án

Chiều 12/4, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.

HĐXX đã tuyên phạt ông Đỗ Hữu Ca 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: vnexpress)

Tòa sơ thẩm nhận định ông Đỗ Hữu Ca đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu dư luận. Hành vi này thuộc tình tiết tăng nặng, phạm tội nhiều lần.

Tòa ghi nhận suốt thời gian dài công tác trong lực lượng công an, bị cáo được tặng nhiều bằng khen, huân huy chương. Trả lời xét hỏi, ông Ca đã tỏ ra ăn năn, nhận tội. Ông được UBND Hải Phòng, Công an Hải Phòng, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có đơn xin giảm tội. Các tình tiết này cùng với việc mắc bệnh hiểm nghèo, là người cao tuổi, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng được tòa áp dụng nhiều điểm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Vì vậy tòa tuyên ông Ca mức án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (VKS đề nghị mức phạt 10-11 năm).

Bị cáo Trương Xuân Đước bị HĐXX đánh giá là có vai trò cao nhất trong vụ án, bị tuyên tổng 9 năm tù cho 2 tội danh. Chung 2 tội danh với chồng, vợ ông Đước là Nguyễn Ngọc Anh nhận tổng hình phạt 4 năm 6 tháng tù. Vợ chồng ông Đước chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ nên được cơ quan chức năng trả lại 15 trong 35 tỷ đồng đã đưa cho ông Ca.

4 bị cáo khác nhận mức án từ 15 tháng tù đến 6 năm 6 tháng tù. Với tội Trốn thuế, 6 bị cáo khác bị phạt từ 300 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng.

Kẻ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ bị khởi tố thêm tội

Ngày 12/4, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Vi đã bị khởi tố về tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Phạm Huỳnh Nhật Vi tại cơ quan công an.

Bước đầu xác định Vi móc nối với một đối tượng người nước ngoài tìm trẻ em từ 6 - 12 tuổi, dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi Vi ở, ép buộc các cháu thực hiện hành động có tính chất “khiêu dâm” để quay phim, chụp ảnh. Vi nhận tiền công từ người này.

Ngày 3/4, lợi dụng lúc không có người lớn trông coi, Vi đã dẫn dụ hai chị em cháu M. (7 tuổi) và cháu L. (3 tuổi) để đưa về căn hộ Vi thuê tại quận Bình Thạnh và ép buộc 2 cháu thực hiện theo ý đồ của mình.

Đến ngày 8/4, lực lượng chức năng đã giải cứu 2 cháu, trao trả cho gia đình, đồng thời bắt giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Nhận hối lộ 1 tỷ đồng, chủ tịch phường bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với ông C.M.H. (Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Nhận hối lộ. Các quyết định, lệnh trên đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo điều tra, Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực giao thông, bưu chính viễn thông thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phát hiện ông H. đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng để cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400 m2 thuộc địa bàn phường được tồn tại, tiếp tục thi công, hoàn thiện.

