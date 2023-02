Tin tức 24h qua: Thất nghiệp, nhiều nữ nhân viên quán karaoke đi "ship" ma túy thuê

Thất nghiệp, nhiều nữ nhân viên quán karaoke đi "ship" ma túy thuê

Ngày 28/2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 2 ngày (26 và 27/2), Công an TP Thanh Hóa đã huy động nhiều lực lượng, đồng loạt ra quân triệt xóa liên tiếp 6 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán.

Khám xét tại các điểm ma túy này, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 1 khẩu súng (dạng súng bút); 1 viên đạn; nhiều gói ma túy tổng hợp các loại…

Trong số 6 điểm ma túy trên, có 2 điểm mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Quang Trung (tức Trung "còi"; SN 1991, ngụ phường Đông Vệ) và Nguyễn Anh Quyền (tức Quyền "ốc"; SN 1988, ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cộm cán trên địa bàn TP.

Trong một số điểm ma túy phức tạp có sử dụng nữ nhân viên quán karaoke đi cung cấp ma túy

Theo Công an TP Thanh Hóa, thủ đoạn của 2 ổ nhóm này là lợi dụng việc nhiều quán bar, karaoke… trên địa bàn TP tạm dừng hoạt động, các đối tượng này đã móc nối, tập hợp, nuôi nhiều nữ nhân viên quán karaoke và một số nam thanh niên hư để "ship" ma túy thuê.

Nhóm buôn bán ma túy còn dùng nữ nhân viên quán karaoke để móc nối với những người chơi bời, lêu lổng để cung cấp ma túy tổng hợp cho chúng.

Hiện, Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhận hối lộ 5 tỉ đồng, 9 lãnh đạo, nhân trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bị bắt

Ngày 28/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị tạm giữ hình sự 9 người (gồm giám đốc, phó giám đốc và các đăng kiểm viên) thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lực lượng chức năng khám xét Trung tâm đăng kiểm 29-10D

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận, trong quá trình làm đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 29-10D, các đăng kiểm viên được Vũ Mạnh Cường (Giám đốc trung tâm) giao nhiệm vụ thay nhau thu tiền của khách hàng để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm xe.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2018 đến khoảng tháng 9/2022, các đối tượng nhận hối lộ khoảng 5 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, tùy theo chức vụ, vị trí công việc, các cá nhân được nhận “tiền ngoài luồng” từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Thông tin mới vụ cháu bé lọt lỗ cọc bê tông ở Đồng Tháp

Chiều 28/2, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 2 của tỉnh Đồng Tháp, thượng tá Trần Trung Quốc – Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh thông tin vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông, xảy ra tại công trường cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình) là sự cố hy hữu và có một phần lỗi của đơn vị thi công. Khi đơn vị này chờ đến chiều nghiệm thu để lấp lỗ cọc bê-tông lại, nhưng không may đã xảy ra tai nạn.

"Qua điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án" – thượng tá Trần Trung Quốc khẳng định

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí

Trước đó, vào trưa 31/12/2022, một nhóm trẻ 11 - 12 tuổi đi vào công trường xây dựng cầu kênh Rọc Sen khi công nhân nghỉ trưa. Đến 11 giờ 55 phút, bé Thái Lý Hạo Nam lọt vào trụ bê-tôngcó đường kính ngoài 50 cm, đường kính trong 25 cm. Đến tối 4/1/2023, cơ quan chức năng xác nhận bé Hạo Nam đã tử vong. Sau đó, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 20-1 (29 Tết Quý Mão), lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam ra khỏi ống cọc bê tông sâu 35 m, có sự chứng kiến của gia đình.

Nữ trưởng văn phòng công chứng bị đá vào mặt cầu cứu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi

Ngày 28/2, bà N.T.T. (SN 1981, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã có thông báo tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà.

Nội dung đơn về việc vào 9 giờ 30 phút ngày 23/2, tại Văn phòng Công chứng N.T.T., bà T. đã bị ông V.T.D. (SN 1978, trú tại thông Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) nhổ nước bọt vào mặt và dùng chân phải đá vào mặt khiến nữ công chứng viên cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương ở vùng mặt. Hậu quả, bà T. vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Hình ảnh người đàn ông "tung cước" thẳng vào mặt nữ trưởng phòng công chứng. Ảnh cắt từ clip.

Trước sự việc này bà N.T. T. đã làm đơn cầu cứu, gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Bà T. cho biết thêm người đàn ông đánh và xúc phạm bà trong video clip được đăng tải trên mạng xã hội trước đó đã nhiều lần có hành động chửi bới, đe dọa, khiến bà và gia đình luôn phải sống trong lo sợ.

Cũng theo bà T., từ tháng 12/2022, ngay lần đầu đến Văn phòng công chứng N.T.T., người đàn ông tên D. đã có thái độ hung hãn, khiếm nhã.

Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ông đã nắm được sự việc và chỉ đạo cho Công an TP.Hạ Long thụ lý hồ sơ, điều tra theo quy định.

Theo Thiếu tướng Nơi, khi công an tiếp nhận tin báo phải điều tra, xác minh. Nếu đủ điều kiện xử lý hình sự thì xử lý hình sự, còn không thì xử phạt hành chính.

Cửa sổ căn hộ chung cư bị xuyên thủng, nghi do đạn lạc

Ngày 28/2, lực lượng chức năng quận Tân Bình (TP HCM) đang làm rõ vụ căn hộ ở chung cư Bàu Cát 2, phường 10 vỡ kính cửa sau tiếng nổ.

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều 27/2, người dân sống trên đường Thái Thị Nhạn (phường 10, quận Tân Bình) bất ngờ nghe tiếng nổ đanh như tiếng súng. Sau đó, tấm kính cửa sổ tại căn hộ lầu 10 thuộc lô A, chung cư Bàu Cát 2 bị rạn nứt do xuất hiện lỗ thủng. Nhiều người quả quyết do đạn súng hơi. Ngay sau đó, công an đã đến hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Lô A, chung cư Bàu Cát 2

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Khoảng 23 giờ 30 đêm 26/2, họ cũng nghe được âm thanh tương tự.

Ghi nhận tại hiện trường trong sáng 28/2 cho thấy tấm kính tại một căn hộ ở lầu 10, lô A chung cư Bàu Cát 2 đã được tháo dỡ, đang được lắp mới.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

