Tin tức 24h qua: Tài xế lao ô tô vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng dương tính với ma túy

Thứ Hai, ngày 04/04/2022 20:12 PM (GMT+7)

Tài xế lao ô tô vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng dương tính với ma túy; Công an Hà Nội thụ lý vụ cựu hoa khôi tố chủ tịch bệnh viện cưỡng bức tình dục... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tài xế lao ô tô vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng dương tính với ma túy

Khoảng 18h30 tối 3/4, tài xế Lương Duy Tân (sinh năm 1980, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi vào đường gom phía trên hầm chui Điện Biên Phủ.

Tại đây, ô tô 7 chỗ tông vào đuôi xe khách 16 chỗ. Sau đó ô tô tiếp tục bóp còi, phóng tốc độ nhanh. Khi đến gần đường Lê Độ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì đâm thẳng vào tiệm bánh mỳ Đồng Thạnh.

Hiện trường tai nạn

Cú va chạm khiến nhiều người trong quán bị thương nặng, ô tô 7 chỗ bị hư hỏng, tài xế Tân bị kẹt trong xe.

Sáng 4/4, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), cho biết tài xế lái ô tô đâm vào tiệm bánh mỳ Đồng Thạnh (số 40A đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) có sử dụng ma túy và rượu bia.

Khởi tố 1 đối tượng về tội giết người và hủy hoại tài sản vụ đốt nhà trọ, 6 người thương vong

Chiều 4/4, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Giết người và Huỷ hoại tài sản liên quan đến vụ cháy khiến 6 người thương vong.

Nghi phạm trong vụ án này là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở Nam Định).

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, tối 31/3, Hải mua xăng đến khu nhà trọ của anh V (anh họ của người yêu Hải) ở phường Phú Đô (Nam Từ Liêm) phát hiện xe máy anh này và châm lửa đốt. Hậu quả vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Hải bước đầu khai nhận hành vi mua xăng châm lửa đốt xe máy anh V dẫn tới vụ hỏa hoạn. Hải cũng khai nguyên dân ra tay xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Công an Hà Nội thụ lý vụ cựu hoa khôi tố chủ tịch bệnh viện cưỡng bức tình dục

Ngày 4/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc cựu hoa khôi tố bị chủ tịch bệnh viện hiếp dâm, hành hung cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP Hà Nội theo thẩm quyền.

Trước đó, cuối tháng 3/2022, Công an quận Hoàng Mai nhận được trình báo của chị V.N.H (cựu hoa khôi 1 trường đại học ở Hà Nội) về việc chị này tố cáo bị ông T. (Chủ tịch 1 bệnh viện) hiếp dâm, đánh đập.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhận được thông tin từ chị V.N.H trình bày bị Chủ tịch một bệnh viện đánh đập, cưỡng bức tình dục.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chuyển nội dung tố cáo của chị N.H tới UBND phường Hoàng Liệt, đề nghị các bên liên quan phối hợp xác minh.

Học sinh lớp 1 - 6 ở Hà Nội đi học bán trú từ 6/4

Ngày 4/4, Bộ Y tế công bố 48.715 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.859.306 ca, trong đó có 7.841.018 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bắt đầu từ ngày 8/4/2022 để Bộ Y tế cấp “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15/4/2022.

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận, huyện tại thành phố đi học trực tiếp. Thời gian thực hiện từ thứ tư, ngày 6/4/2022. Các trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

