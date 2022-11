Tin tức 24h qua: Sức khỏe người mẹ bị 3 con gái mang xăng đốt nhà giờ ra sao?

Sức khỏe người mẹ bị 3 con gái mang xăng đốt nhà giờ ra sao?

Liên quan đến tình hình sức khỏe bà V.T.Đ (SN 1961, người mẹ bị 3 con gái mang xăng đốt nhà gây bỏng nặng tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), anh Đỗ Đức Điển (con trai bà Đ.) cho biết, mẹ mình vẫn tiên lượng rất nặng.

Theo anh Điển, thời gian qua, các bác sĩ luôn nỗ lực cứu chữa cho bà Đ. nhưng vì vết bỏng quá nặng nên bà Đ. bị nhiễm trùng máu và tụt huyết áp, tiên lượng xấu.

"Hiện sức khỏe của mẹ tôi vẫn đang rất nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn nên phải lọc máu liên tục. Hiện số tiền điều trị cho mẹ tôi đã lên đến hơn 400 triệu đồng, gia đình đang phải vay mượn, nhưng giờ còn một tia hy vọng gia đình tôi cũng sẽ cố gắng cứu chữa cho mẹ", anh Điển chia sẻ.

Bà Đ. - nạn nhân trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đang tiên lượng nặng

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, ngoài người con gái cả Đỗ Thị Định đã mất trước đó gần 10 ngày; người con gái thứ hai Đỗ Thị Điểm cũng vừa tử vong do thương tích quá nặng.

Hiện chỉ còn người mẹ và cô con gái út đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đã mang theo can xăng 10 lít đến nhà mẹ đẻ của mình là bà V.T.Đ. ở xã Trung Hòa huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống sàn phòng khách và châm lửa đốt khiến cả 4 mẹ con bị thương, phải đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Diễn biến bất ngờ vụ thiếu tá quân đội tông chết nữ sinh

Ngày 28-11, liên quan đến vụ quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận, một nguồn tin xác nhận, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 – Quân chủng Phòng không – Không quân đã khởi tố, cho tại ngoại đối với bị can Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ về tội Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối.

Vợ của cựu Thiếu tá tông chết nữ sinh lớp 12 bị khởi tố. Ảnh: Cắt từ clip.

Bị can Hằng là vợ của cựu Thiếu tá Hoàng Văn Minh (36 tuổi, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370). Còn bị can Võ là chú của bị can Minh.

Trước đó, ngày 28-6, ông Minh điều khiển ô tô lưu thông trên đường 16 Tháng 4. Khi đến gần cổng Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, Minh chuyển hướng sang phải và va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn)điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn làm em Hoàng Anh bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Thiếu tá Hoàng Văn Minh về tội Vi phạm các quy định về tham gia đường bộ.

Sau tai nạn, được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của Hoàng Anh là 0,79g/l, gia đình đã gửi đơn khiếu nại. Sau đó, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thừa nhận có sai sót trong quy trình xét nghiệm và bệnh viện đã hủy kết quả trên. Trưởng Khoa, Kỹ thuật viên trưởng và kỹ thuật viên thực hiện sai quy trình xét nghiệm đã bị kỷ luật.

Biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở đã được dọn hết phế thải

Lãnh đạo phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, sau nhiều năm bỏ hoang, ngập ngụa rác thải, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (từng là nơi ở của cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên) đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Công nhân dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ảnh: PV

Theo chính quyền sở tại, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa thuộc diện nhà chuyên dùng, thuộc sở hữu Nhà nước được giao cho Cty TNHH Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý. Trong thời gian vừa qua, do tạm thời chưa được đưa vào sử dụng nên cây cỏ um tùm. Cùng với việc một số người dân quanh biệt thự tùy tiện vứt xả rác và phế thải vào bên trong khiến nơi này mất vệ sinh môi trường, nguy cơ thành ổ dịch.

Tuy nhiên, sau khi được dọn dẹp, khuôn viên biệt thự đã phong quang, sạch sẽ và được bàn giao lại cho Cty TNHH Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý.

Hiện, Hà Nội vẫn chưa đưa ra được phương án xử lý, sử dụng biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa vì còn chờ quy định mới.

Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa có diện tích 410m2, tọa lạc ở khu "đất vàng" ở quận Hoàn Kiếm. Vào đầu năm 2002, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là ông Hoàng Văn Nghiên chuyển về khu biệt thự này thuê ở. Đến cuối năm 2014, ông Nghiên trả lại căn biệt thự cho Hà Nội. Từ đó đến nay, căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa vẫn bị bỏ hoang.

Hà Nội thanh lý 47 xe ô tô có giá trị còn lại... 0 đồng

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội gửi HĐND thành phố trước Kỳ họp thứ 10, liên quan vấn đề cải cách tài chính công, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn, sắp xếp, xử lý và hoàn thiện phương án sử dụng xe ô tô công; tiếp tục thanh lý các xe ô tô công hết hạn sử dụng theo chỉ đạo của Thành uỷ.

Toàn thành phố đã thanh lý 47 xe ô tô cũ, hỏng không đảm bảo an toàn khi vận hành tham gia giao thông của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố với tổng nguyên giá 18.575 triệu đồng, giá trị còn lại 0 đồng.

Sở Tài chính cũng đã đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bổ sung về việc lựa chọn 1 trong 2 phương án bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung, gồm trang bị xe ô tô tại đơn vị hoặc không trang bị xe, mà thực hiện khoán hoặc thuê dịch vụ xe ô tô đối với tất cả các chức danh đủ tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung. Từ đó làm cơ sở để Sở Tài chính hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, trình UBND thành phố.

Qua rà soát của Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thành phố Hà Nội còn thiếu 39 xe ô tô phục vụ công tác, không có xe ô tô dôi dư.

