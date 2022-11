Tin tức 24h qua: Công an điều tra vụ nổ ở Trung tâm thương mại Savico Megamall Hà Nội

Công an điều tra vụ nổ ở Trung tâm thương mại Savico Megamall Hà Nội

Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân vụ nổ tại một nhà hàng ở Trung tâm thương mại (TTTM) Savico Megamall vào sáng 20/11.

Cũng theo lãnh đạo công an quận này, vụ nổ không lớn, nhưng đã khiến trần nhà bong, khoảng 2-3 cửa kính bên cạnh vỡ.

Thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh CTV

Do vụ việc xảy ra lúc sáng sớm, TTTM chưa hoạt động nên không gây thiệt hại về người. Sự cố khiến một nhân viên của TTMT Savico Megamall bị thương nhẹ.

Sau sự việc, phía TTMT Savico Megamall thông báo tạm dừng hoạt động để duy tu, bảo trì tòa nhà. Vụ việc vẫn được điều tra làm rõ.

Diễn biến mới vụ 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau

Chiều 21/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã triệu tập và lấy lời khai 3 đối tượng đánh đập, hành hạ 2 ngư dân trên tàu cá.

Các đối tượng bị triệu tập trong vụ bạo hành dã man trên gồm: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi; cùng ngụ huyện Trần Văn Thời).

Ngày 20/11, trên mạng xã hội xuất hiện thêm clip ghi lại hình ảnh ông T.V.Tr. (45 tuổi), một trong hai người bị hành hạ trên tàu cá ở vùng biển Cà Mau.

Trong clip ông Tr. kể lại, vì ông hơi yếu, làm hơi chậm tay một chút, nhưng làm không kịp liền bị họ hành hung, đánh đập, bắt ăn cá sống.

Một trong những đối tượng hành hạ dã man ông Trung (người mặc áo xanh)

Trước đó, vào tối 15/11, mạng xã hội bức xúc khi xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định 2 đoạn clip này được ghi từ cuối tháng 5/2022.

Hiện Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hành hạ người khác.

Vụ học sinh Ischool Nha Trang ngộ độc: Bệnh nhân trở nặng quá nhanh

Ngày 21/11, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Bệnh viện (BV) 22-12, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết BV đang điều trị cho 58 bệnh nhân là học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại trường Ischool Nha Trang.

Theo ông Hòa, BV đã tiếp nhận tổng cộng 200 bệnh nhân và đã huy động tối đa trang thiết bị, thuốc và nhân lực để chữa trị. Hiện chỉ còn 58 em đang được điều trị tại đây.

Các học sinh Ischool Nha Trang nhập viện do ngộ độc sau bữa ăn trưa tại trường. Ảnh: XN

Trong số các bệnh nhân có 15 ca trở nặng với các triệu chứng như sốt, đau bụng, đi cầu nhiều lần, nhịp tim tăng. Sau điều trị các bệnh nhân đã ổn định, gia đình không đề nghị chuyển viện.

Về bệnh nhân tử vong, ông Hòa cho biết bệnh nhân này bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Theo ông Hòa, có thể do cơ địa của từng người nhưng bệnh nhân này trở nặng rất nhanh.

Cũng theo ông Hòa, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ngộ độc hàng loạt như trên thì chắc chắn do nguồn thực phẩm và có khả năng do vi khuẩn Salmonella gây ra.

Trước đó, ngày 17/11, trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 880 học sinh. Đến chiều cùng ngày, một số em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần.

Đến khoảng 22 giờ ngày 17/11, các em xuất hiện thêm triệu chứng sốt, buồn nôn, nôn nên được gia đình đưa đi nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn TP Nha Trang.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, tính đến 11 giờ ngày 20/11, tổng số ca tiếp nhận ngộ độc thực phẩm tại các bệnh viện là 600 em, có 360 em nhập viện điều trị nội trú. Trong đó, 21 em nặng, 1 em tử vong.

Gần 400 "dân chơi" bị tạm giữ trong vũ trường Hoàng Gia, 153 người dương tính với ma túy

Liên quan đến vụ đột kích vũ trường Hoàng Gia ở Hải Phòng, chiều 21/11, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết trong số 386 người được đưa về cơ quan công an, có 153 đối tượng dương tính với ma túy.

Trước đó, vào đêm 19/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các lực lượng của Công an TP Hải Phòng bất ngờ đột kích vào vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club, địa chỉ 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền).

Hơn 153 đối tượng trong vũ trường Hoàng Gia dương tính với ma túy

Thời điểm lực lượng công an ập vào vũ trường có 386 người (trong đó có 78 người là nhân viên), nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, khám xét, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều chất nghi là ma túy và tang vật có liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép ma túy; bình, bóng chứa khí N2O ("khí cười")… trong vũ trường.

Căn cứ vào tài liệu ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 24 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

