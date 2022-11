Khu vực nào của miền Bắc sắp hứng rét đậm, có khả năng xuất hiện mưa tuyết?

Miền Bắc sắp hứng đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2022-2023. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/11), một bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Trên đất liền, khoảng đêm 29/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ C.

Từ chiều tối và đêm 29-30/11 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 1-3/12, mưa kết thúc, trời chuyển rét khô. Vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng chuyển rét đậm, rét hại.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm 2022-2023. Nhiều người thắc mắc liệu có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết trong đợt rét này hay không?

Liên quan đến vấn đề này, ngày 28/11, trao đổi với PV, ông Lưu Minh Hải – một chuyên gia khí tượng thủy văn cho hay, đợt không khí lạnh sắp tới được dự báo sẽ có cường độ mạnh. Nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất có thể còn 7-9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) còn 1-3 độ C.

“Theo tính toán, đỉnh Fansipan sẽ xuống dưới 0 độ C, kéo theo nguy cơ có thể xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Sau đó, khi hết mưa, bầu trời quang mây và lặng gió khả năng xuất hiện sương muối”, ông Hải chia sẻ.

Ông Hải lý giải thêm, tuyết, băng giá xuất hiện trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và phải có mưa và gió nhẹ, độ ẩm cao.

Sương muối cũng xuất hiện khi nhiệt độ dưới 0 độ C nhưng hình thành sau khi hết mưa, trời quang mây, lặng gió hoặc gió nhẹ.

Trên biển, từ ngày 30/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/khu-vuc-nao-cua-mien-bac-sap-hung-ret-dam-co-kha-nang-xuat-hien-mua-...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/khu-vuc-nao-cua-mien-bac-sap-hung-ret-dam-co-kha-nang-xuat-hien-mua-tuyet-1418814.ngn