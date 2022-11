Nóng trong tuần: Giải mã sự xuất hiện của đám mây khổng lồ hình đĩa bay trên núi Bà Đen

Đám mây khổng lồ hình đĩa bay xuất hiện trên núi Bà Đen

Sáng nay 24/11, một đám mây kỳ lạ đã xuất hiện trên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) khiến nhiều người thích thú chụp lại, chia sẻ trên mạng xã hội. Theo các hình ảnh, clip đang lan truyền, đám mây trắng xóa dạng hình nón bao quanh đỉnh núi tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ, đẹp mắt.

Đám mây xuất hiện trên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) sáng 24/11.

Bình luận về đám mây này, nhiều người dùng mạng xã hội ví đó như "đĩa bay" hay "UFO" (thuật ngữ chỉ các vật thể bay không xác định).

Các chuyên gia khí tượng khẳng định, đó chỉ là hiện tượng tự nhiên "mây thấu kính".

Lý giải về hiện tượng thời tiết này, ông Lê Đình Quyết - Phó Trưởng phòng dự báo (Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết, vì những đám mây tầng thấp (mây tích) có cấu trúc thành những khối, lơ lửng ở độ cao chân mây khoảng 700-1000m, nhìn từ dưới lên có những lúc hình dạng như bắp cải, hình đe. Tuy nhiên, đặc điểm những đám mây địa hình này đa phần sẽ tồn tại không lâu.

Núi Bà Đen với độ cao 986m, nhiệt độ tại đỉnh núi thấp hơn dưới chân núi khoảng 6-7 độ C. Nhiệt độ lúc 7h sáng 24/11 tại thành phố Tây Ninh là 24 độ C, độ ẩm không khí 94% thì trên đỉnh núi khoảng 17 độ C. Do vài ngày trước đó nhiều nơi thuộc Nam bộ có mưa, độ ẩm không khí cao (95-97%), đây là điều kiện tốt để hình thành mây.

Tài xế lùi xe tải lùi xe đột ngột tông 3 mẹ con đi xe máy tử vong

Liên quan vụ tai nạn lùi xe tải tông tử vong 3 mẹ con đi xe máy, trưa 27/11, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai).

Ông Dương là tài xế điều khiển xe ô tô tải BKS 76H-013.xx gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiệm trọng trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu vào chiều 26/11.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Dương khai nhận, trong hành trình Quảng Ngãi – TP.HCM, ông đã dừng xe tại quán B.D ở cách hiện trường vụ tai nạn vài trăm mét để ăn cơm.

Sau bữa ăn, ông Dương tiếp tục chạy xe, nhưng đi được hơn 100m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên phanh xe đột ngột, rồi lùi xe lại để lấy điện thoại. Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới, nên cú lùi xe đã tông ngã và cuốn xe máy cùng 3 người vào gầm xe tải, khiến họ tử vong tại hiện trường.

Nạn nhân là bà N.T.T (SN 1981) cùng 2 con N.Đ.K (SN 2005), N.X.N (SN 2006), cùng trú ở thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Diễn biến vụ 662 ca ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang

Tối 23/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường iSchool Nha Trang (đơn vị thành viên của Tập Đoàn Nguyễn Hoàng).

Việc khởi tố vụ án là bước tố tụng đầu tiên để cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm của vụ việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan do có hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa và VKSND cùng cấp có mặt tại phòng ăn của Trường iSchool Nha Trang, ngày 23/11

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin số ca ngộ độc thực phẩm liên quan trường iSchool Nha Trang tính đến chiều 22/11 là 662 ca; trong đó 137 trường hợp đang điều trị, 1 trường hợp tử vong.

Theo xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, rất nhiều vi khuẩn gây độc tố được phát hiện trong mẫu cánh gà chiên tại bữa ăn trưa 17/11 do Trường iSchool Nha Trang tổ chức cho học sinh.

Tuyên án cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Sáng 24/11, TAND Hà Nội đã ra phán quyết sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và 7 bị cáo khác trong vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long hưởng lợi bất chính hơn 3,8 triệu USD.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi công bố nội dung, HĐXX tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang 30 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội này, bị cáo Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế) bị phạt 24 tháng tù treo. Bị cáo Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ phó Kế hoạch Tài chính) 24 tháng tù. Bị cáo Phạm Thị Minh Nga (cựu chuyên viên vụ này) 15 tháng tù treo. Bị cáo Nguyễn Việt Hùng (cựu Cục phó Quản lý Dược) 30 tháng tù.

Bị cáo Lương Văn Hóa (cựu Tổng giám đốc Dược Cửu Long) lĩnh 9 năm tù, Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu kế toán trưởng) 6 năm tù, Ngô Hữu Hiếu Nghĩa (cựu giám đốc chi nhánh TP.HCM) 5 năm tù, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về dân sự, bị cáo Cao Minh Quang và đồng phạm tại Bộ Y tế đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Còn bị cáo Lương Văn Hóa cùng thuộc cấp nộp khắc phục gần 1,5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được trừ vào khoản mà Công ty Dược Cửu Long phải bồi thường cho Bộ Y tế. HĐXX buộc Dược Cửu Long còn phải nộp khắc phục hơn 58 tỷ đồng.

Tai nạn thương tâm, 3 mẹ con thai vụ tử vong sau va chạm với xe ben

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Vào khoảng 9h ngày 26/11, tại vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng - Võ Nguyên Giáp (TP Huế), tài xế Nguyễn Vũ (31 tuổi, ở phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển xe ô tô tải ben đã va chạm với xe máy đi trước, cùng chiều do chị N.T.T.H (33 tuổi, ở phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ) điều khiển.

Chị H lúc này đang mang thai tháng thứ 7, trên xe máy chở 2 cháu nhỏ. Vụ tai nạn khiến chị H và 2 cháu nhỏ tử vong.

Đến trưa cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định bắt tạm giam lái xe Nguyễn Vũ để tiếp tục điều tra.

