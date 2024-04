Vụ nữ nhân viên quán cà phê tố bị sàm sỡ, hành hung: Khách bồi thường 58 triệu đồng

Ngày 3/4, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã thông tin về vụ việc nữ nhân viên quán phê N.T.S. (SN 2007, ở Thanh Hà, Hải Dương) tố bị sàm sỡ, hành hung.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc

Theo Công an huyện Thanh Hà, vào khoảng 19h25 ngày 26/3, chị S. đến Công an xã Thanh Khê trình báo bị ông P.C.C. (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương) sàm sỡ ở quán cà phê nơi chị này làm việc.

Chị S. đã dùng điện thoại quay mặt, biển số xe thì bị ông C. đá vào ngực, tát vào mặt yêu cầu xóa clip.

Khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với Công an xã Thanh Khê, xác minh làm rõ sự việc. Quá trình xác minh cho thấy, ông C. cùng nhóm bạn đi uống nước tại quán cà phê ở xã Thanh Khê (huyện Thanh Hà) nơi chị S làm việc.

Khi đến cửa thang máy tại tầng 9 của quán, nhóm ông C. gặp chị S. cũng đợi thang máy. Lúc này, ông C. đã dùng tay đẩy vào mông của chị S.

Chị S. cho rằng ông C. sàm sỡ mình nên đã dùng điện thoại quay mặt và biển số xe dẫn đến mâu thuẫn.

Công an huyện Thanh Hà cho hay, xác minh ban đầu và các tài liệu thu thập cho thấy, chị S. bị thương tích nhỏ, ông C. chỉ dùng tay chân, không có hung khí nguy hiểm.

Hành vi của ông C. có vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Công an huyện Thanh Hà đã mời 2 bên lên làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, đại diện gia đình chị S. đã có đơn đề nghị cơ quan Công an huyện Thanh Hà cho hai bên được hoà giải, bồi thường dân sự và sẽ không khiếu kiện, khiếu nại. Gia đình chị S. đã nhận của ông C. số tiền 58 triệu đồng tiền bồi thường tổn thất tinh thần, thuốc men, viện phí.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hình ảnh sự việc xảy ra ra tại một quán cà phê, thuộc xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Theo camera ghi lại, ngày 26/3, có một đoàn khách bước vào thang máy của tòa nhà. Trong lúc này, một nữ nhân viên quán cà phê đứng cạnh thang máy để hướng dẫn khách di chuyển. Lúc đó, người đàn ông bước tới có hành vi như ôm nữ nhân viên, nghi sàm sỡ. Khi nữ nhân viên phản kháng, người đàn ông mới bỏ tay ra và bước vào trong thang máy.

Đoạn clip ghi lại trước cửa quán còn cho thấy, khi người đàn ông bước ra khỏi quán, cô gái đã chạy theo dùng điện thoại quay lại mặt và biển số xe đối tượng. Ngay sau đó, người đàn ông đã hành hung nạn nhân.

Clip được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ, xử lý hành vi của người đàn ông theo quy định của pháp luật.

