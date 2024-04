Tin tức 24h qua: Nguyên nhân thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái, giấu thi thể trong vườn chuối

Nguyên nhân thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái, giấu thi thể trong vườn chuối

Khu vực nơi xảy ra sự việc

Ngày 20/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc N.T.D (15 tuổi, ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) bị mất tích.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định ngày 12/4, D đi chơi cùng Lê Văn Toàn (15 tuổi, ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Ngày 19/4, Công an huyện An Dương đã triệu tập Lê Văn Toàn lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Toàn khai nhận, ngày 12/4, tại nhà Toàn đã xảy ra tranh cãi với D, Toàn đã đánh ngất nạn nhân, sau đó siết cổ rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Đề nghị xử lý người tạo trend “ra khơi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan”

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: VnExpress

Từ ngày 5/3 đến ngày 11/4, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra xét xử về các tội “Đưa hối lộ”, “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức, tín dụng”.

Tuy nhiên, sau khi phiên tòa sơ thẩm, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan những clip với nội dung người dân ra biển truy tìm kho báu mà bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã cất giấu.

Ngày 20/4, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh), người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cho biết, văn phòng luật sư vừa có đơn đề nghị xử lý người tạo trend (xu hướng) “ra khơi tìm kho báu”.

Đã xác minh được gia đình 2 thiếu niên đạp xe đi lạc 500km

2 thiếu niên được Công an huyện Mai Châu chăm sóc

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã xác minh được nhân thân của 2 cháu trai “đi lạc” đến địa bàn huyện.

Theo lãnh đạo Công an huyện Mai Châu, 2 cháu không phải là anh em, cháu lớn hơn tên là Lù A Sùng (15 tuổi), họ tên bố là Lù A Khoa, mẹ là Sùng Thị Di. Cháu thấp hơn tên là Lý A Chu (15 tuổi), họ tên bố là Lý A Dia, mẹ là Vàng Thị Sua. Cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

“Bố mẹ của các cháu đang sinh sống, làm ăn tại xã Dào San. Hoàn cảnh gia đình 2 cháu khó khăn, sáng mai, chúng tôi sẽ đưa hai cháu về tận nơi để bàn giao cho gia đình”, lãnh đạo Công an huyện Mai Châu nói và cho biết, hai cháu đã bỏ nhà đi từ ngày 29/3, đến thời điểm Công an huyện Mai Châu phát hiện đã đi được 21 ngày. Từ nơi thường trú đến nơi phát hiện hai cháu bé, khoảng cách đường bộ gần nhất 500km.

Diễn biến mới nhất vụ một hộ dân ủi đất, nối 2 đầu đường ngàn tỷ lập trạm thu phí

Ông Sùng Seo Lồng đã tháo dỡ chòi, rào chắn thu phí

Ngày 20/4, UBND huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) đã phối hợp với các đơn vị liên quan bồi thường và vận động ông Sùng Seo Lồng (ngụ xã Cư San, huyện M'Đrắk) tháo dỡ rào chắn thu phí trên dự án đường Trường Sơn Đông.

Theo UBND huyện M'Đrắk, việc bồi thường, vận động ông Lồng tháo dỡ rào chắn được thực hiện ngày hôm qua (19/4). Ông Lồng đã tự nguyện tháo dỡ rào chắn, không còn thu tiền của người đi đường như trước đây.

Như vậy, sau gần 2 tháng lập rào chắn thu phí các phương tiện qua lại, vụ việc mới được giải quyết dứt điểm.

Trước đó, gia đình ông Lồng đã ủi 1 đoạn dài khoảng 90m trên đất đã được thu hồi nhưng chưa nhận tiền đền bù nối 2 đầu đường Trường Sơn Đông. Gần 2 tháng qua, trên đoạn đường san ủi, ông Lồng đã lập một rào chắn bằng tre chắn ngang lối đi, lập trạm thu tiền xe cộ qua lại với mức từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng/lượt tùy theo loại xe.

Ông Lồng cho biết, đoạn đường cũ nối 2 đầu của đường Trường Sơn Đông đã bị ngập khi dự án thủy lợi Krông Pắk Thượng tích nước nên ông nảy ra "sáng kiến" kiếm tiền.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]