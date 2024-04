Luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo trend “ra khơi tìm kho báu”

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: VnExpress

Từ ngày 5/3 đến ngày 11/4, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra xét xử về các tội “Đưa hối lộ”, “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức, tín dụng”.

Tuy nhiên, sau khi phiên tòa sơ thẩm, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan những clip với nội dung người dân ra biển truy tìm kho báu mà bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã cất giấu.

Ngày 20/4, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh), người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cho biết, văn phòng luật sư vừa có đơn đề nghị xử lý người tạo trend (xu hướng) “ra khơi tìm kho báu”.

Theo luật sư Thanh, đơn được gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an); gửi Cục phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, gửi TAND TP Hồ Chí Minh, VKSND Tối cao (Vụ 3) và gửi Cơ quan CSĐT (C03), Bộ Công an.

Luật sư Thanh cho hay, tại phiên tòa, luật sư nhận thấy tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có thái độ tôn trọng, hợp tác với HĐXX, VKS và các đơn vị nghiệp vụ tham gia phiên tòa.

Tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm, xuất hiện đoạn clip lồng ghép, xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan. Đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí đã trở thành viral (lan truyền), tạo xu hướng tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.

Để ngăn chặn những tác động xấu tiếp tục xảy ra cho người dân và xã hội, luật sư Giang Hồng Thanh đề nghị các cơ quan xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để răn đe và phòng ngừa chung, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Bên cạnh đó, luật sư mong Cục phát thanh truyền hình, thông tin điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ clip này khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội, website.

Luật sư Giang Hồng Thanh khẳng định, không có việc bà Trương Mỹ Lan nói 673 ngàn tỷ đồng ở ngoài biển. Về số tiền hơn 673 ngàn tỷ, đây là con số được HĐXX tính toán và chỉ đưa ra trong phần tuyên án, nên không thể có chuyện trong phần xét hỏi đã nhắc đến số tiền này.

Đoạn clip trên được tạo dựng, lồng ghép và thậm chí có thể được sử dụng công nghệ AI để sao cho hình ảnh chân thực, sống động nhất. Đoạn clip này đã xuyên tạc diễn biến phiên tòa, xuyên tạc lời nói của chủ tọa cũng như của bà Trương Mỹ Lan, tạo dư luận xấu, làm giảm sự uy nghiêm, phụng công thủ pháp của Tòa án. Không những vậy, đoạn clip bịa đặt đã xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà Trương Mỹ Lan được pháp luật bảo vệ.

Luật sư Thanh cũng dẫn điểm d, Khoản 1, Điều 8 và điểm a, b Khoản 3, Khoản 5, Điều 16, Luật An ninh mạng để cho rằng hành vi của người tạo dựng clip đã vi phạm điều cấm của luật.

