Tin tức 24h qua: Người phụ nữ bán nước dí dao vào cổ cán bộ trật tự đô thị

Người phụ nữ bán nước dí dao vào cổ cán bộ trật tự đô thị

Sáng 3/5, lãnh đạo UBND phường Trần Phú, TP Quy Nhơn xác nhận công an phường đã lập biên bản vụ việc một người phụ nữ bán hàng nước dùng dao đe dọa một cán bộ Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn khi người này đang làm nhiệm vụ.

Người phụ nữ dùng dao đe dọa cán bộ trật tự đô thị tại công viên biển TP Quy Nhơn. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 tối 17/4, Tổ công tác Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn kiểm tra tình hình trật tự đô thị tại khu vực công viên đường Xuân Diệu, thuộc khu vực 4, phường Trần Phú. Phát hiện người phụ nữ bày ghế, buôn bán nước trong công viên, tổ công tác đến nhắc nhở, đồng thời tạm giữ số ghế ngồi.

Lúc này, người phụ nữ bán hàng nước đã lấy dao dí vào cổ anh Nguyễn Quốc Minh - thành viên trong tổ công tác đe doạ. Chưa dừng lại, người phụ nữ liên tục la lối, chửi bới và vung dao qua lại trước mặt anh Minh. Người nhà của người phụ nữ này cũng kéo đến chửi bới các thành viên trong Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có rất đông người dân đang đi dạo, tham quan tại công viên biển. Nhiều người cũng tỏ ra ngỡ ngàng trước hành vi vung dao kèm theo những lời chửi bới của người phụ nữ bán nước này.

Cán bộ CSGT gây tai nạn khiến 1 phụ nữ đi bộ tử vong

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong. Tài xế trong vụ việc là 1 cán bộ CSGT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối qua (2/5), bà Vũ Thị H. (49 tuổi, trú tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đang đi bộ trên Tỉnh lộ 663, đoạn qua địa bàn xã Ia Drăng. Đúng lúc này, tài xế Nguyễn Hồng P. điều khiển ô tô BKS 81A- 323.83 đi tới và tông trúng bà H.

Vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị H. tử vong tại chỗ, xe ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Chiếc xe ô tô tông trong vụ việc

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế Nguyễn Hồng P. đã được đưa vào quán nước gần đó ngồi.

Một cán bộ CSGT Công an huyện Chư Prông cho biết ông Nguyễn Hồng P. là cán bộ thuộc Đội CSGT Công an huyện Chư Prông. Trước khi về công tác tại huyện Chư Prông, ông Nguyễn Hồng P. công tác tại Đội CSGT Công an TP Pleiku.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, cũng xác nhận ông Nguyễn Hồng P. là cán bộ CSGT Công an huyện Chư Prông.

Sau chuỗi ngày nắng nóng, TP.HCM đón "mưa vàng"

15h chiều 3/5, nhiều khu vực ở TP.HCM như: huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức... xuất hiện mưa. Tại khu vực huyện Hóc Môn, mưa to kéo dài hơn 15 phút đã mang đến sự mát mẻ, giúp người dân giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Cơn mưa được nhiều người ví là “mưa vàng” giúp người dân giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

Tại các tuyến đường như: Đặng Thúc Vịnh, Nguyễn Văn Bứa, Quốc lộ 22, Tô Ký… nước mưa đã chảy thành dòng. Mưa bất ngờ cũng khiến nhiều người đi đường quần áo ướt sũng.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển, gây mưa, mưa rào trên khu vực tỉnh Đồng Nai.

Những khối mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực TP Thủ Đức của TP.HCM. Ngoài ra, khối mây dông trên khu vực Củ Chi tiếp tục phát triển thêm và gây mưa cục bộ.

Lượng mưa phổ biến từ 5-10mm. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Công an điều tra vụ gần 500 người ngộ độc ở Đồng Nai

Ngày 3/5, liên quan đến vụ gần 500 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP Long Khánh (Đồng Nai), Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu và môi trường Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Long Khánh lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân.

Đại diện cơ quan Công an tham dự cuộc họp với đoàn của Bộ Y tế tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. Ảnh: VH

Tại buổi làm việc với đoàn của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và UBND TP Long Khánh, thượng tá Lê Chí Hiếu - Phó trưởng Công an TP Long Khánh, cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP Long Khánh và Sở Y tế truy nguồn gốc thực phẩm và làm việc với người liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xuống cơ sở bánh mì B nơi các bệnh nhân từng mua bánh mì ăn trước đó để điều tra.

Kết quả cho thấy, tiệm bánh mì B bán bánh mì thịt bao gồm: bánh mì, pate tự làm (gan heo, thịt mỡ), chả lụa, thịt nguội, thịt heo, dưa muối chua tự làm (cà rốt, củ cải trắng), nước sốt tự làm (gồm nước hầm thịt heo, hạt nêm, bột ngọt, nước tương).

Nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà. Theo báo cáo của đại diện cơ sở, tiệm bánh mì B có phục vụ khoảng 1.000 ngàn ổ bánh mì thịt trong ngày 30/4 và khoảng 500 ổ bánh mì thịt từ 6-8 giờ ngày 1/5.

Tính đến trưa ngày 3/5, theo báo cáo của Sở Y tế, số bệnh nhân liên quan đến vụ ngộ độc đã lên đến 481 ca, không có trường hợp tử vong.

