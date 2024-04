Tin tức 24h qua: Nghi phạm chống trả cảnh sát, nhảy sông chết đuối

Metro số 1 lần đầu chạy tự động

Sáng 26/4, TP.HCM tiếp tục tổ chức 2 chuyến trải nghiệm toàn tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường. Những vị khách đặc biệt của buổi trải nghiệm này là các Tổng Lãnh sự của các nước tại TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng các đại biểu tham quan tuyến Metro số 1

Trước khi tàu chạy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã giới thiệu về dự án tuyến Metro số 1 với Tổng Lãnh sự của các nước tại TP.HCM.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, sự kiện chạy trải nghiệm toàn tuyến Metro số 1 lần này càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Ông Bùi Xuân Cường tin rằng những trải nghiệm trên tuyến Metro số 1 sẽ giúp các Tổng Lãnh sự hiểu hơn về định hướng phát triển trong tương lai của TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giới thiệu về tuyến Metro số 1 cho ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia

Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết đây là lần đầu Metro số 1 chạy tự động. Theo đó, nhân viên lái tàu không cần phải làm việc, đoàn tàu được chuẩn bị và vận hành hoàn toàn bằng hệ thống tự động.

Dự kiến thời gian thử nghiệm chế độ này trong khoảng 2 tuần, sau đó sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm tích hợp toàn bộ các hệ thống của dự án.

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo

Ngày 26/4, TAND TP HCM đã nhận được đơn kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), song nội dung chưa được công bố. Ngoài ra, 50 bị cáo khác cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Hiện, tòa chưa công bố bản án sơ thẩm trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này, các bị cáo và luật sư cũng chưa nhận được bản án dù theo luật định là trong 10 ngày.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa hồi đầu tháng 4. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó, ngày 11/4, tòa tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Tòa xác định thiệt hại của vụ án là 677.000 tỷ đồng tính đến ngày 17/10/2022 (khởi tố vụ án). Tuy nhiên, đến nay có một số khoản vay liên quan đến bà Lan và Vạn Thịnh Phát đã được tất toán, bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi thường gần 674.000 tỷ đồng.

Bắt Facebooker Dương Hồng Hiếu

Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Dương Hồng Hiếu (46 tuổi, ngụ TP Rạch Giá).

Hiếu bị bắt để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331 BLHS).

Bị can Dương Hồng Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: TIẾN DŨNG

Thông tin ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội tên: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, và “Phù Dung tự kêu oan”.

Bằng các tài khoản này, Hiếu đã đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng nhiều cá nhân khác trong Ban trị sự.

Trước đó, Hiếu đã nhiều lần bị cơ quan chức năng mời làm việc và cam kết không tái phạm. Thế nhưng, sau đó đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đã nêu.

Nghi phạm chống trả cảnh sát, nhảy sông chết đuối

Nghi phạm nhảy xuống sông Đào

Ngày 26/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, khoảng 17h ngày 25/4, Công an huyện Nghĩa Hưng bắt quả tang Ngô Văn Đông (SN 1985) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

21h cùng ngày, sau khi có kết quả trưng cầu giám định chứng minh Đông tàng trữ heroin, 2 cảnh sát áp giải Đông về Công an huyện Nghĩa Hưng để xử lý theo quy định.

Quá trình áp giải, Đông bị khóa tay bằng còng số 8, ngồi tại ghế phía sau trong ô tô. Một cán bộ công an lái xe, cán bộ còn lại ngồi cạnh đối tượng để quản lý, giám sát.

Khi đến giữa cầu Đò Quan (bắc qua sông Đào, phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định), lợi dụng lúc xe đi chậm do đường đông, Ngô Văn mở cửa phía sau, chống trả cảnh sát, rời khỏi ô tô rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

2 cán bộ công an lập tức truy bắt. Tuy nhiên, do trời tối, dòng nước chảy xiết nên không phát hiện được nghi phạm.

Đến 2h45 ngày 26/4, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể Ngô Văn Đông.

Công an tỉnh Nam Định cũng phủ nhận thông tin có 2 người trốn khỏi xe thùng của cảnh sát như mạng xã hội đăng tải. Theo đó, trong quá trình tìm kiếm nghi phạm Ngô Văn Đông, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ gặp nạn khi đi bơi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]