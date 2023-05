Tin tức 24h qua: Người nhặt ví chứa gần 200 triệu đồng để quên ở quán cà phê đã đem trả lại

Người nhặt ví chứa gần 200 triệu đồng để quên ở quán cà phê đã đem trả lại

Ngày 26/5, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang làm rõ hành vi của đàn ông nhặt ví của người phụ nữ để quên trong quán nước.

Trước đó, vào tối 1-4, chị Vương Thị Hồng Nhung (ngụ phường Linh tây) đến quán cà phê Koiland trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ để uống nước cùng với một số người bạn.

Khi ra về, chị Nhung để quên chiếc ví da màu đỏ, bên trong có tài sản tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Khi về đến nhà, chị Nhung mới phát hiện để quên ví tại quán nên quay lại tìm thì không thấy nữa.

Bé gái nhặt ví chị Nhung để quên mang về bàn người đàn ông. Ảnh: Cắt từ clip

Vụ việc sau đó được trình báo Công an TP Thủ Đức và Đội cảnh sát hình sự xác minh bé gái đã nhặt ví và người đàn ông đi chung.

Sau một thời gian dài truy tìm không ra những người liên quan trên, ngày 25/5 báo chí đồng loạt đăng tải thông tin và hình ảnh người đàn ông và hai bé gái thì người này đã đến công an giao nộp.

Theo giải thích của người này thì thời điểm trên do con gái nhặt và giữ nên không để ý. Đồng thời, thời gian qua thường xuyên đi công tác tỉnh nên không có thời gian, đến khi đọc báo biết có người đang tìm ví nên dắt con gái ra giao nộp.

Một phụ huynh có con được hạnh kiểm trung bình tìm đến nhà hành hung cô giáo

Ngày 25/5, cô Vũ Thị Kim Quy (giáo viên trường THPT Lê Duẩn, tỉnh Đắk Nông) cùng 2 con đang ở nhà riêng thì ông L.M.D (phụ huynh em L.M.Q, học sinh của cô Quy) xông vào nhà chửi bới, hành hung khiến cô giáo này bị thương.

Phát hiện sự việc, hàng xóm và người thân xung quanh chạy đến can ngăn, sau đó ông D. bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cô Quy bị phụ huynh học sinh hành hung. Ảnh NLĐ

Chiều 26/5, ông Trịnh Văn Thương – Hiệu trưởng trường THPT Lê Duẩn cho biết, sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã mời cô Quy lên viết bản tường trình.

Theo bản tường trình của cô Quy, có thể xuất phát từ việc học sinh L.M.Q. (học sinh lớp 12 tại trường) là con trai của ông L.M.D. (người hành hung cô Quy) bị xếp loại hạnh kiểm trung bình.

Hiệu trưởng trường THPT Lê Duẩn cho biết, phụ huynh đánh cô Quy cũng là thầy giáo dạy cấp 2 trường THCS Hoàng Văn Thụ, ngay cạnh trường THPT Lê Duẩn.

Theo thầy hiệu trưởng, việc xếp loại hạnh kiểm của học sinh dựa trên kết quả đánh giá năm học, do em Q. nhiều lần vi phạm nội quy, quy định của trường học nên bị xếp loại trung bình. Phụ huynh của em Q. không đồng ý nên có đơn kiến nghị lên nhà trường. Nhà trường đã thành lập bình xét hạnh kiểm lần thứ 2 đối với em Q. và kết quả vẫn không đổi.

Thông tin về tình hình sức khỏe của cô Quy, ông Thương cho hay, trưa nay (26/5), cô Quy bị mệt nên được gia đình đưa lên bệnh viện tỉnh để thăm khám sức khỏe.

Diễn biến bất ngờ vụ hóa đơn ghi "phong bì cho đăng kiểm"

Trưa 26/5, trao đổi với báo chí, một cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sau khi mạng xã hội ở tỉnh này dậy sóng trước hình ảnh một tờ hóa đơn tạm tính cho khách hàng của một Gara ô tô ở Hà Tĩnh ghi các khoản tiền chi phí đăng kiểm, trong đó có mục "phong bì cho đăng kiểm" với chi phí 1 triệu đồng, đơn vị này đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tờ hóa đơn "lạ" gây hiểu nhầm.

Vị cán bộ này cũng cho hay quá trình điều tra, làm việc tại trung tâm đăng kiểm, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu của việc bên đăng kiểm có nhận tiền. Việc này bị hiểu nhầm là do kế toán của Gara đã ghi sai vào tờ hóa đơn tạm tính cho khách và hiện tại giữa các bên đã giải thích rõ ràng và đầy đủ. Qua đó có thể khẳng định lỗi ở đây là hoàn toàn thuộc về phía Gara.

Trước đó, vào sáng 11-5, chủ tài khoản SL.H. ở Hà Tĩnh đã đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình một hóa đơn với dòng trạng thái: "Đăng kiểm cái xe 2 chỗ mà phong bì ra ri ai chịu cho được. Một cái Gara khách đến kiểm tra không bao giờ báo giá, thích sửa gì là sửa, làm xong lấy tiền như cắt cổ", cùng với đó là hình ảnh chụp lại hóa đơn của Gara Garagebvcanada.

Điều khiến mọi người bất ngờ là trong hóa đơn chủ tài khoản đăng tải có mục chi phí: "Phong bì cho đăng kiểm" 1 triệu đồng bên cạnh các mục chi phí khác.

Ông Bạch Duy Linh, chủ ga ra, xác nhận ở đây có sự nhầm lẫn, vì nhân viên của công ty đánh nhầm từ tiền phong bì cho nhân viên đi đăng kiểm thành phong bì cho đăng kiểm.

Ô tô lao xuống hồ, 2 người chết, 4 ngời bị thương

Vào rạng sáng nay (26/5), ô tô 5 chỗ biển kiểm soát Hà Tĩnh chở theo 6 người đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao xuống hồ nước ven đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Thời điểm nói trên, xe ô tô do tài xế Hoàng Đồng (SN 1987, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo 5 người.

Quá trình lưu thông trên đường, đến địa phận nói trên, bất ngờ xe ô tô bị mất lái, lao xuống hồ nước bên đường. Hậu quả làm tài xế và một người khác trên xe tử vong, những người còn lại bị thương.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt chiếc xe bị nạn.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với Công an huyện Can Lộc và chính quyền địa phương tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ kịp thời những người bị nạn. Qua kiểm tra cho thấy, 3 người ngồi trên xe ô tô đều phát hiện trong người có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép, trường hợp còn lại đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn.

