Tin tức 24h qua: Mâu thuẫn với bạn gái, đốt nhầm phòng trọ khiến 2 mẹ con ở Đồng Nai chết oan

Mâu thuẫn với bạn gái, đốt nhầm phòng trọ khiến 2 mẹ con ở Đồng Nai chết oan

Bị can Bạch Ngọc Minh bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng) để điều tra về hành vi giết người.

Minh khai, do xảy ra mâu thuẫn tình cảm với bạn gái đang ở trọ phường Tân Hòa. Rạng sáng 23/4, Minh mang xăng đến phòng trọ của bạn gái để đốt nhưng đã đổ xăng và đốt nhầm phòng vợ chồng anh Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi).

Hậu quả 3 người gia đình anh Ánh bị bỏng nặng phải chuyển đến các bệnh viện tại TP.HCM để cấp cứu, điều trị.

Tuy nhiên, do vết thương qua nặng, ngày 15/5, nạn nhân Bùi Thị Nở (43 tuổi, vợ anh Ánh) đã tử vong. Trước đó, con trai của chị Nở và anh Ánh là cháu Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi) cũng đã tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện. Còn anh Ánh hiện sức khỏe đã ổn định.

Sở Văn hóa Bắc Ninh lên tiếng về hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ

Hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh do Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh làm chủ đầu tư được xây dựng từ năm 2016, trên khu đất có diện tích 19.400 m2 và hoàn thành năm 2020, với tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ.

Về hạng mục nội thất trong Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh được sử dụng toàn bộ là sản phẩm của làng nghề Đồng Kỵ. Tổng kinh phí cho hạng mục này là 6,3 tỉ đồng với 341 ghế, 185 bàn. Việc sử dụng hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh nhận được sự quan tâm của nhiều người, với nhiều ý kiến khác nhau.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trước khi xây dựng nhà hát dân ca quan họ, tỉnh Bắc Ninh có tổ chức thi tuyển chọn thiết kế. Sau khi tuyển chọn xong, tỉnh Bắc Ninh tiến hành xây dựng.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, mấy năm nay, Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh vẫn sử dụng tốt và khai thác có hiệu quả. Hằng tháng, nhà hát vẫn đón du khách, người dân đến nghe và giới thiệu về quan họ Bắc Ninh.

"Khen chê về Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh là việc của người ta, còn truyền thống quan họ là vừa ngồi nghe thưởng thức, vừa mời trầu nên thiết kế phải phù hợp, chứ không phải như rạp hát đến ngồi chen chúc. Gỗ nhập khẩu (làm ghế-PV) ở đâu là của cơ sở sản xuất và giá cả là việc của đơn vị đầu tư đấu thầu theo luật", vị lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Bác sĩ chở thi thể cô gái nâng ngực tử vong đến trại hòm lĩnh án

Bị cáo Hồng tại phiên xét xử

Ngày 15/5, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND quận Bình Tân (TP HCM) tuyên án sơ thẩm bị cáo Phan Đức Hồng (bác sĩ đã nghỉ hưu) 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh".

HĐXX ghi nhận ông Hồng tự nguyện bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng tiền chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con của T. - bị hại.

Nội dung vụ án thể hiện, chị T. đã xin số điện thoại của bị cáo để được tư vấn phẫu thuật nâng ngực và vùng kín. Ông Hồng báo giá 74 triệu đồng.

Chị T. chỉ có 50 triệu đồng. Để được giảm chi phí, chị T. đồng ý làm phẫu thuật tại nhà ông này.

Sáng 3/7/2021, chị T. đến để làm phẫu thuật như đã hẹn. Ông Hồng yêu cầu chị T. vệ sinh cá nhân, đo huyết áp... và dặn "khi phẫu thuật nếu khó chịu phải nói".

Quá trình phẫu thuật, chị T. có biểu hiện suy hô hấp, tím tái trên khuôn mặt... rồi tử vong sau đó. Trên đường đưa thi thể chị T. về quê, do không liên lạc với gia đình nạn nhân nên ông Hồng đã đưa thi thể nạn nhân đến trại hòm nhờ an táng. Chủ trại hòm trình báo vụ việc với công an.

Khai trừ Đảng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

Sáng 15/5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị khai trừ ra khỏi Đảng

Trước đó, ngày 8/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Văn Vịnh cùng nhiều cá nhân khác đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bị xử lý hình sự.

Các vi phạm trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-mau-thuan-voi-ban-gai-ot-nham-phong-tro-khien-2-me-co...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-mau-thuan-voi-ban-gai-ot-nham-phong-tro-khien-2-me-con-o-ong-nai-chet-oan-a607909.html