Tuyên án bác sĩ chở thi thể cô gái nâng ngực tử vong đến trại hòm

Ngày 15-5, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND quận Bình Tân (TP HCM) tuyên án sơ thẩm bị cáo Phan Đức Hồng (bác sĩ đã nghỉ hưu) 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh".

HĐXX ghi nhận ông Hồng tự nguyện bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng tiền chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con của T. - bị hại.

Bị cáo Hồng tại phiên xét xử

HĐXX xác định bị cáo Hồng mở phòng phẫu thuật thẩm mỹ không có giấy phép, không có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa thẩm mỹ (chỉ có giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn về nâng ngực thẩm mỹ tại một bệnh viện ở TP HCM) nhưng có các văn bằng chứng chỉ như thạc sĩ y học, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh…

Việc chị T. sốc phản vệ và chết nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong do suy hô hấp, suy tim cấp trên cơ địa có Lidocain (thuốc tê, thuốc chống loạn nhịp nhóm 1B). Mặt khác, HĐXX nhận định chị T., tự nguyện yêu cầu phẫu thuật với giá 47 triệu đồng.

Do đó, HĐXX kết luận hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh". Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được mẹ chị T. - đại diện hợp pháp của bị hại, xin giảm nhẹ hình phạt.

Nội dung vụ án thể hiện, chị T. đã xin số điện thoại của bị cáo để được tư vấn phẫu thuật nâng ngực và vùng kín. Ông Hồng báo giá 74 triệu đồng.

Chị T. chỉ có 50 triệu đồng. Để được giảm chi phí, chị T. đồng ý làm phẫu thuật tại nhà ông này.

Sáng 3-7-2021, chị T. đến để làm phẫu thuật như đã hẹn. Ông Hồng yêu cầu chị T. vệ sinh cá nhân, đo huyết áp... và dặn "khi phẫu thuật nếu khó chịu phải nói".

Quá trình phẫu thuật, chị T. có biểu hiện suy hô hấp, tím tái trên khuôn mặt... rồi tử vong sau đó. Trên đường đưa thi thể chị T. về quê, do không liên lạc với gia đình nạn nhân nên ông Hồng đã đưa thi thể nạn nhân đến trại hòm nhờ an táng. Chủ trại hòm trình báo vụ việc với công an.

