Tin tức 24h qua: Lý do khiến nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ bị bắt

Bắt nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Bị can Trần Bích Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 11-8, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I, Văn phòng Chính phủ) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Bộ Công an, việc bắt bà Ngọc nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Quá trình điều tra xác định, bị can Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với Dự án Khu đô thị Thương mại Nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước.

Nguyên nhân khiến một học sinh lớp 4 tử vong trên sân khấu nhà trường

Liên quan đến vụ cháu N.S.T. (SN 2013, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Thanh Bình, TP Hải Dương) tử vong sau khi biểu diễn văn nghệ tại trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã thông báo kết luận giám định pháp y.

Trường tiểu học Thanh Bình, TP Hải Dương, nơi xảy ra vụ việc

Kết luận giám định cho thấy cháu N.S.T. bất tỉnh, ngừng tim sau biểu diễn văn nghệ. Cháu được cấp cứu sau ngừng tim, hồi sức, lọc máu, điều trị dài ngày nhưng không có kết quả. Hiện trường phát hiện cháu T. bất tỉnh có rò điện.

Cơ quan giám định pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của cháu T., là suy hô hấp do viêm phổi đông đặc toàn bộ hai phổi trên người suy đa phủ tạng. Thương tích ở mu bàn tay trái và ngón 1 chân trái phù hợp với tổn thương do điện.

Trước đó, chiều 18-4, Trường tiểu học Thanh Bình tổ chức ngày hội "Đọc và trải nghiệm", em N.S.T. tham gia biểu diễn văn nghệ. Khoảng 15 giờ, một giáo viên phát hiện cháu T. nằm bất tỉnh phía sau màn hình led của sân khấu.

Cháu T được đưa đi cấp cứu và điều trị, nhưng sau 19 ngày, cháu đã tử vong.

Diễn biến mới vụ sập cửa hàng tiện lợi gây chết người

Hiện trường vụ sập cửa hàng tiện lợi ở quận 4 hồi tháng 1-2023. Ảnh: PLO

Ngày 11-8, VKSND TP.HCM đã nhận đơn của ông Bùi Nhật Ánh (cha của em B.T.T.H. - nạn nhân tử vong trong vụ sập cửa hàng tiện lợi Circle K ở quận 4) về việc khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng VKSND quận 4.

Trước đó, giải quyết khiếu nại của ông Ánh vào ngày 1-8-2023, Viện trưởng VKSND quận 4 đã giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án sập cửa hàng tiện lợi Circle K ở quận 4 của CQĐT.

Đơn khiếu nại nêu: “Quá trình điều tra không xác định được lỗi chủ quan để xảy ra tai nạn” nhưng CQĐT và VKS quận 4 đã có văn bản đề nghị xử lý việc kinh doanh chưa đảm bảo yêu cầu an toàn, việc thực hiện thi công không đảm bảo chất lượng…

Hành vi kinh doanh chưa đảm bảo yêu cầu an toàn; việc thực hiện thi công không đảm bảo chất lượng dẫn đến tai nạn, gây hậu quả chết người là dấu hiệu có lỗi và có quan hệ nhân quả với cái chết của B.T.T.H.".

Ông Ánh mong được VKSND TP.HCM kiểm tra, xác minh giải quyết việc không khởi tố vụ án hình sự và quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an quận 4 và VKSND quận 4.

Trước đó, sáng 18-1-2023, phần sàn nhà tầng một cửa hàng Circle K ở quận 4 bị đổ sập khiến em B.T.T.H. tử vong. Theo Cơ quan CSĐT, đây là sự kiện bất khả kháng, là tai nạn bất ngờ, không có dấu hiệu lỗi chủ quan nên không có sự việc phạm tội.

Tấn công cả nhà vợ trong đêm vì mâu thuẫn vợ chồng

Ngày 11-8, lãnh đạo xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Hoàng Anh Thắng tại cơ quan công an

Theo đó, chiều 10-8, Hoàng Anh Thắng (SN 1974, ở Hải Phòng) về nhà bố vợ là ông Bùi Hữu Lục tại xã Hiệp Lực ở qua đêm.

Rạng sáng 11-8, bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1950, vợ ông Lục, mẹ vợ Thắng) phát hiện Thắng cầm dao gây thương tích ở vùng cổ cháu B.C.C. (SN 2006), sau đó cầm dao đâm vào ngực chị B.T.N. (SN 1976, chị vợ Thắng). Thắng tiếp tục cầm dùi cui điện dí vào ngực bà Suốt rồi đâm em vợ là ông B.K.D. ( SN 1981) tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thắng ra đầu thú.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, Thắng kết hôn với bà B.T.D. (SN 1978, trú xã Hiệp Lực) và có 1 con chung. Sau đó bà D. đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Hiện bà B.T.D. vẫn đang sinh sống và lao động tại đây.

Chiều 10-8, Thắng từ Hải Phòng mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện, 1 con dao bấm về nhà bố mẹ vợ, chờ đến nửa đêm dậy tấn công gia đình vợ.

Theo lời khai ban đầu của Thắng, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trong thời gian bà B.T.D. sinh sống và lao động tại Đài Loan, Thắng đã nảy sinh ý định giết ông B.K.D. và cháu B.C.C.

