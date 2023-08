Khu vực Hà Nội sáng sớm nay chìm trong sương mù, có phải hiện tượng bất thường?

Giải thích về hiện tượng này, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, miền Bắc đã vào Thu, hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ như hôm nay là một nét đặc trưng mùa Thu miền Bắc.

Nguyên nhân là do đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc có mưa, mưa rào, cơn mưa đêm để lại lượng ẩm trong không khí lớn nên sáng nay tạo sương mù..

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sương mù là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát bề mặt trái đất, làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1 km.

Thông thường sương mù màu trắng, nhưng ở một số khu vực có thể có màu vàng đục hay xám.

Sương mù bao phủ Hà Nội vào sáng sớm nay (ảnh Lê Phú)

Mù là hiện tượng khí tượng do những hạt nước rất nhỏ lơ lửng trong không khí thành một màn khá mỏng màu xám, bao phủ cảnh vật, làm giảm tầm nhìn xuống dưới 10000 m, nhưng vẫn còn trên 1000 m.

Trong khi đó, ngày và đêm hôm qua, 10/8, ở khu vực Bắc bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Ngày và đêm nay, 11/8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Dự báo, mưa giông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/8.

Trong khi đó, ngày 11-12/8, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Ngày 13-14/8 nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Nghệ An. Nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

