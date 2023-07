Tin tức 24h qua: Phát hiện thi thể chi chít vết đâm trên bãi đất trống

Thông tin chính thức vụ sạt lở đèo Bảo Lộc làm 3 CSGT hy sinh, 1 người tử vong

Sạt lở tại đèo Bảo Lộc khiến ba CSGT hy sinh, một người dân tử vong. Ảnh: VT

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 14h30 ngày 30-7, do mưa lớn liên tục đã gây sạt lở mái taluy đường tại km103+100, quốc lộ 20 với khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, chiều dài sạt lở khoảng 50m, cao 3m.

Vụ sạt lở vùi lấp trụ sở Trạm CSGT Madagui, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc và vùi lấp 4 người, trong đó có ba chiến sỹ CSGT và một người dân hỗ trợ di chuyển đồ đạc.

Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và các lực lượng khác cùng gần 20 phương tiện máy móc được huy động tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả. Hiện nay thi thể cả 4 người đều đã được tìm thấy.

Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ CSGT Trạm Madaguoi hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

Sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các Bộ GTVT, NN&PTNT và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng một số sở, ngành, cơ quan, địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện tại đèo Bảo Lộc đang trong quá trình khắc phục và kiểm tra, xử lý các điểm có nguy cơ sạt trượt nên các phương tiện không thể lưu thông. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông cho các phương tiện đến và ra khỏi địa bàn tỉnh.

Xe tải nghi mất phanh được xe khách “dìu” xuống đèo an toàn

Sáng 31/7, tin từ Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, tối ngày 30/7, trên đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B xảy ra vụ xe tải nghi mất phanh tông vào đuôi xe khách khiến 3 người bị thương.

Theo đó, một xe tải chở theo trên cabin 3 người đang đổ đèo Đại Ninh hướng từ Lâm Đồng về Bình Thuận. Khi xe chạy đến km40+800 Quốc lộ 28B thì nghi gặp sự cố mất phanh, tông vào đuôi xe khách lưu thông cùng chiều phía trước.

Theo người dân tại hiện trường, vị trí này là đường đèo có cua cong nên sau cú tông, có thể tài xế xe khách đã cố giữ vững tay lái và dìu xe tải để 2 xe đều đổ dốc đèo an toàn.

Sau vụ việc, 3 người trên xe tải được đưa đi cấp cứu. Khoảng 20 hành khách trên xe khách hốt hoảng nhưng tất cả đều an toàn.

Phát hiện thi thể chi chít vết đâm trên bãi đất trống

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Sáng 31/7, một số công nhân đi làm ngang qua bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25 (TP Thuận An, Bình Dương) phát hiện thi thể một người đàn ông ở bãi cỏ. Lại gần, họ thấy trên người nạn nhân có hàng chục vết đâm.

Nạn nhân được xác định là anh V.K (21 tuổi, quê Hậu Giang). Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra và chờ người thân đến làm thủ tục bàn giao.

Theo người dân, hiện trường nơi nạn nhân tử vong là bãi đất trống, nơi thường xuyên có nhiều thanh niên tới tụ tập.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trốn truy nã nhưng vẫn thách công an bắt được mình

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Bùi Văn Hạnh (SN 1996, HKTT tại An Giang).

Hạnh (giữa) bị bắt khi đang trốn truy nã tại TP HCM. Ảnh: LA

Hạnh là bị can đang bị Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) truy nã về tội trộm cắp tài sản. Sau khi gây án Hạnh đã bỏ trốn. Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Hạnh thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ truy nã thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Hạnh đang lẩn trốn tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân,TP HCM) và sau đó đã bắt giữ Hạnh.

Theo một trinh sát, khi biết lực lượng công an đang truy nã, Hạnh còn thách thức lực lượng công an bắt được mình.

