Tin tức 24h qua: Lộ diện chiếc xe “xịn” trong vụ 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số tứ quý 8

Lộ diện chiếc xe “xịn” trong vụ 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số tứ quý 8

Cơ quan chức năng giám định chiếc xe của anh N.X.T (Ảnh N.X.T)

Ngày 10/8, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hai chiếc xe Honda Super Dream cùng mang biển số 38F8-8888.

Trong đó, một chiếc xe được anh Lê Huy Đức (trú TP Hà Tĩnh) đăng tải công khai trên mạng rao bán với giá hơn 280 triệu đồng.

Một chiếc (đứng tên trong hồ sơ đăng ký xe là ông Hà Huy Khang, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) của một gia đình ở Hà Tĩnh sử dụng từ 2008 đến nay.

Theo thông báo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, chiếc xe do ông Khang đứng tên trong hồ sơ đang được người dân sử dụng thì số khung, số máy xe còn nguyên thủy “không phát hiện tẩy xóa, sữa chữa”.

Đối với chiếc xe mà anh Lê Huy Đức đứng tên trong giấy đăng ký xe, rao bán thì Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục làm rõ.

Diễn biến trong ngày đầu xét xử “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên toà

Sáng 10/8, Toà án nhân dân (TAND) TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (73 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) liên quan đến sai phạm ở dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội). “Đại gia điếu cày” bị đưa ra xét xử về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo thông báo từ thư ký phiên tòa, có 143 người dân trên tổng số 504 người mua nhà của ông Thản có mặt tại tòa với tư cách bị hại.

Sau phần xét hỏi đối với bị cáo Lê Thanh Thản và một số bị hại, HĐXX hội ý và ra thông báo quyết định trả hồ sơ để điều tra.

“Do một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề. Đề nghị những người liên quan tiếp tục cung cấp chứng cứ cho cơ quan tố tụng để phục vụ quá trình điều tra bổ sung”, chủ toạ nói.

Người đàn bà biến thái xâm hại con riêng của chồng hờ

Bị cáo tại phiên xét xử

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Trần Thị Bé Tư (62 tuổi, Đồng Tháp) 23 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra, Bé Tư cùng “chồng hờ” là ông Đ.V.D đến nhà người quen và gặp bé T.T (nam, 7 tuổi), bé V.N. (nam, 12 tuổi) là con riêng của ông D và bé gái tên K.A (11 tuổi).

Tại đây, Tư đã dùng dụng cụ tình dục xâm hại vào bộ phận sinh dục của bé A để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân.

Ngoài ra, Bé Tư còn 2 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục, tác động lên bộ phận sinh dục của hai bé trai là con riêng của “chồng hờ”.

Cán bộ Cục Thuế Quảng Trị lái ô tô gây tai nạn chết người

Chiếc ô tô màu đen do ông H.C.T điều khiển gây tai nạn. Ảnh: CA

Chiều 9/8, Thượng tá Phạm Hữu Dưỡng-Phó trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) thông tin: Công an huyện này đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Được biết, ông H.C.T đang giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ-Dự toán-Pháp chế của Cục Thuế Quảng Trị.

Theo cơ quan Công an, chiều 5/8, ông H.C.T lái ô tô BKS 74A-122.07 từ thị trấn Khe Sanh lên thị trấn Lao Bảo. Lúc đến Km 70+300 Quốc lộ 9, ô tô do ông T. lái, lấn làn và đâm vào xe máy mang BKS 74H1-332.08 do chị L.T.P. A. điều khiển.

Cú đâm mạnh làm chị P.A. bị chấn thương nặng. Nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Công an đã đo nồng độ cồn đối với ông H.C.T với kết quả 0,13mg/L khí thở.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Trị, ông Nguyễn Quang Úy xác nhận, ông H.C.T đang công tác tại đơn vị.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông T. đang xin nghỉ để làm việc với công an.

